Eesti noored startisid iQFOiL Euroopa meistrivõistlustel Sardiinias
Eesti noored startisid iQFOiL Euroopa meistrivõistlustel Sardiinias

20.10.2025

Laupäeval Arzachenas alanud iQFOiL Youth & Junior European Championships tõi Põhja-Sardiinia vetesse 306 purjelaudurit 28 riigist. Euroopa noorte hooaja viimasele suursündmusel osaleb ka neli Eesti sportlast.

„Noored talendid olümpiale“ programmi liige Aksel Haava (TPLK) asub võistlustulle U19 meeste arvestuses ning pärast avapäeva on ta nelja sõidu järel 35. kohal, parim sõidutulemus teise sõidu kolmas koht.

U17 meeste klassis teevad kaasa Leonid Turovski (TPLK) ning Lukas Tuubel (TPLK).

U17 naiste seas on stardis Bertha Kivistik, kelle sõidud algavad täna.

Avapäeval peeti kaks võistlussõitu, millele järgneb tihe võistlusnädal kuni 25. oktoobrini, mil selguvad Euroopa meistrid.

Võistluse koduleht: https://2025iqyjeuropeansitalia.sailti.com/en/default/races/race