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Eesti Jahtklubide Liit

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69. Muhu Väina regatil selgusid ORC III ja ORC IV Eesti meistrid avamerepurjetamises
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69. Muhu Väina regatil selgusid ORC III ja ORC IV Eesti meistrid avamerepurjetamises

17.07.2026

Reedel Kuressaares lõppenud A. Le Coq 69. Muhu Väina regati käigus selgitati Eesti meistrid avamerepurjetamise väiksemate jahtide arvestuses ehk ORC III ja ORC IV grupis. Nädala jooksul peeti üheksa võistlussõitu ja arvesse läksid kaheksa paremat tulemust. 

ORC III grupis tuli Eesti meistriks Kalevi Jahtklubi jaht Faro, mille kapten on Neeme Külm. Hõbemedali võitis Saaremaa Merispordi Seltsi Katarina Jee (kapten Mart Tamm) ning pronksi pälvis Jahtklubi Dago Bellatrix (kapten Rauno Pielberg).

ORC IV grupis kaitses edukalt Eesti meistritiitlit Haapsalu Jahtklubi Lagle III, mille roolis on Ülari Velviste. Hõbemedali võitis Kalevi Jahtklubi Vesileenu (kapten Imre Marmor) ning pronksmedali Jahtklubi Dago Merilane (kapten Raigo Pajula).

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt peeti tänavu marsruudil Kärdla-Kuivastu-Kõiguste-Kuressaare. Eesti vanimal ja suurimal avamerepurjetamise võistlusel osales tänavu ligi sada jahti Eestist, Lätist ja Soomest.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2026#!/