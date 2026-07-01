A. Le Coq 69. Muhu Väina regati avapäeval jagus tuult ja teravat konkurentsi

TEKST: PIRET SALMISTU

Draakonid debüteerisid Muhu Väina regatil omaette võistlusklassina ning mitmes klassis otsustasid avapäeva võidu vaid sekundid.

11. juuli 2026 – Kärdla, Hiiumaa

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt sai laupäeval hoo sisse esimese võistluspäevaga, kui 82 jahti Eestist, Lätist ja Leedust alustasid võistlemist Kärdla ringil. Purjetajaid saatsid kogu päeva päikesepaisteline ilm ning 14–18-sõlmene tuul, mis pakkus head ja sportlikku avamerepurjetamist ning mitmes klassis otsustati paremus kõigest sekunditega. Mõni jaht jäi küll tehniliste probleemide või muude põhjuste tõttu kaldale ning üksikud meeskonnad pöördusid võistluse käigus sadamasse tagasi, kuid enamiku jaoks kujunes regati avapäev igati kordaläinuks.

Peavõistlusjuht Ari Peltomäki jäi esimese võistluspäevaga rahule.

„Regati avapäev kulges igati plaanipäraselt. Purjetajad said sõita pika avameredistantsi, mis kujunes sisuliselt üheks pikaks vastutuule- ja allatuulevõistluseks. Tuult oli 14–16 sõlme ning tingimused võimaldasid pidada väga hea esimese võistluspäeva. Jääme huviga ootama homset,“ ütles Peltomäki. Intervjuu https://www.facebook.com/share/r/18u1sYfBNH/

Alexela ORC I – Nicole alustas võiduga

Alexela ORC I klassi purjetajad läbisid 26,63 meremiili pikkuse Kärdla ringi, kus avapäeva võidu teenis Läti jaht NICOLE (X-41) Gatis Graudumsi juhtimisel. Teisena lõpetas Mati Sepa CLEAN ENERGY (E-44), mis ületas küll finišijoone esimesena, kuid korrigeeritud ajas jäi võitjast maha 3 minuti ja 41 sekundiga. Kolmanda koha saavutas Hando Sutteri BERTA (Elan 380), kes oli ka parim jaht Cruisers jahtide arvestuses.

„Purjetamistingimused olid täna suurepärased – päike, 16-18-sõlmene tuul ja väga hea võistlus. Meie jaoks kujunes sellest väga hea päev ning suutsime esimese etapi võita,“ ütles NICOLE kapten Gatis Graudums. Intervjuu https://www.facebook.com/share/r/1cL8FJrbNz/

Mount Gay ORC II – võit otsustati nelja sekundiga

Mount Gay ORC II klassis pakkus 26,63 meremiili pikkune Kärdla ring päeva ühe kõige tasavägisema lõpplahenduse. Värske Eesti meister AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel edestas korrigeeritud ajas LUMI-t (First 34.7) Mart Eensalu juhtimisel vaid nelja sekundiga. Kolmandana lõpetas SUGAR (Italia 9.98 F) Sten Christian Taali juhtimisel, jäädes võitjast maha 35 sekundiga.

„Muhu Väina regati avapäev oli väga äge. Vastutuulel õnnestus meil hästi sõita, allatuules oli veel arenguruumi, kuid hoidsime kogu võistluse vältel hea meeskonnavaimu ning see tõi meile võidu. Muhu Väina regatt on alanud suurepäraselt,“ ütles AMSERV TOYOTA ST meeskonna liige Margus Nõmmik. Intervjuu https://www.facebook.com/share/r/18eyBLtgoF/

Eesti meistrivõistluste arvestuses algas võitlus sekunditega

ORC III klassis, kus selguvad tänavused Eesti meistrid, läbisid purjetajad 21,6 meremiili. Avapäeva võidu teenis Hiiumaa jaht BELLATRIX (X-99) Rauno Pielbergi juhtimisel, kuid FARO (Ridas 31) Neeme Külma roolis jäi korrigeeritud aja arvestuses maha vaid kahe sekundiga. Kolmandaks tuli WINDWALKER (Bavaria 37 CR) Priit Jürioja juhtimisel.

ORC IV klassis, samuti Eesti meistrivõistluste arvestuses, võitis avapäeva VESILEENU (Polaris) Imre Marmori juhtimisel. Tiitlikaitsja LAGLE III (Finn Express 83) Ülari Velviste juhtimisel lõpetas teisena, kaotades võitjale 4 minuti ja 34 sekundiga, ning kolmanda koha saavutas LEILA (Polaris) Priit Poldmaa juhtimisel.

Folkbootide klassis alustas võidukalt BACCHUS

Folkbootide klassis läbiti samuti 21,6 meremiili pikkune Kärdla ring. Avapäeva võidu võttis BACCHUS Olev Oolupi juhtimisel, edestades SIIRI meeskonda Jürgen Kuke roolimisel ühe minutiga. Kolmandana lõpetas mullune võitja JONNA Mikk Kööseli juhtimisel, jäädes võitjast maha 2 minuti ja 40 sekundiga.

Draakonite ajalooline debüüt Muhu Väina regatil

Esmakordselt omaette võistlusklassina A. Le Coq Muhu Väina regatil osalevad Draakonid alustasid 21,6 meremiili pikkusel Kärdla ringil tasavägise võistlusega. Võidu teenis TIAMAT Kristian Allikmaa juhtimisel, edestades finišis vaid 30 sekundiga Rene Treifeldti GUSTL XL-i. Kolmandana lõpetas BOON Meelis Koski juhtimisel.

„Meie jaoks tähendas tänane sõit head starti regatile. Suutsime oma taktika ellu viia, manöövrid õnnestusid ja see tõi meile võidu. Selle üle on väga hea meel. Draakon-klassi omaette arvestus Muhu Väina regatil on meie jaoks väga oluline ning meil on hea meel siin võistelda,“ ütles TIAMATI kapten Kristian Allikmaa. Intervjuu https://www.facebook.com/share/r/1D3A8nGp3W/

Päeva lõpetas pidulik autasustamine Kärdla sadamas

Lisaks võistlusklassidele kulges regatinädal aktiivselt ka matkagrupile, kus osaleb tänavu 13 jahti Eestist ja Soomest. Samal ajal kui võistlusjahid Kärdla ringil mõõtu võtsid, tutvusid matkagrupi liikmed Hiiumaa vaatamisväärsustega. Päeva jooksul külastati Tahkuna tuletorni, Reigi kirikut ja sealset lambateraapiat, Viskoosa kultuuritehast ning Kõrgessaare sadamat. Ekskursioon lõppes Hiiumaa Pruulikojas kohalike maitsete degusteerimisega.

Pärast esimest võistluspäeva kogunesid kõigi klasside parimad Kärdla sadamasse autasustamisele. Seekord said päevavõitjad lisaks auhindadele lüüa ka A. Le Coqi laevakella – sümboolse tunnustusena hästi tehtud töö eest ning tähistamaks oma meeskonna ühist pingutust ja etapivõitu. Ennu Ratas tegi õhtu sadamas veelgi meeleolukamaks, et lõpetada väärikalt regati esimene võistluspäev.

Meeleolukas õhtu sadamas https://www.facebook.com/share/r/1babBL4U3u/

Pühapäeval lehvitab A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt Kärdlale ja Hiiumaale hüvastijätuks ning seab purjed järgmise regatisadama, Muhumaal asuva Kuivastu poole. Esimese päeva tasavägised duellid on andnud suurepärase alguse nädalale, mis tõotab tuua veel palju põnevaid merelahinguid.

Päeva võitjad – Kärdla ring

Alexela ORC I

NICOLE (LAT 645, X-41) – kapten Gatis Graudums CLEAN ENERGY (EST 44, E-44) – kapten Mati Sepp BERTA (EST 619, Elan 380) – kapten Hando Sutter

Mount Gay ORC II

AMSERV TOYOTA ST (EST 379, First 36.7 mod) – kapten Margus Žuravljov LUMI (EST 462, First 34.7) – kapten Mart Eensalu SUGAR (EST 774, Italia 9.98 F) – kapten Sten Christian Taal

ORC III (Eesti meistrivõistlused)

BELLATRIX (EST 799, X-99) – kapten Rauno Pielberg FARO (EST 750, Ridas 31) – kapten Neeme Külm WINDWALKER (EST 479, Bavaria 37 CR) – kapten Priit Jürioja

ORC IV (Eesti meistrivõistlused)

VESILEENU (EST 157, Polaris) – kapten Imre Marmor LAGLE III (EST 554, Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste LEILA (EST 242, Polaris) – kapten Priit Poldmaa

Folkboot

BACCHUS (EST 37) – kapten Olev Oolup SIIRI (EST 27) – kapten Jürgen Kukk JONNA (EST 50) – kapten Mikk Köösel

Draakon

TIAMAT (EST 55) – kapten Kristian Allikmaa GUSTL XL (EST 19) – kapten Rene Treifeldt BOON (EST 16) – kapten Meelis Kosk

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com