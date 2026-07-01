A. Le Coq 69. Muhu Väina regatil selgusid Kõiguste vetes lühiradade parimad

Fotod: Tiit Aunaste | Videod – Mustafa Celik

TEKST: PIRET SALMISTU

Rannikusõidul pani vaibuv tuul võistlusjuhi distantse lühendama; mahaviske jõustumine muutis üldseisu

Kolmapäeval jätkus A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt Kõiguste vetes kahe erineva võistlusformaadiga. Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassid purjetasid kolm vastutuule-allatuule lühirajasõitu, mille tulemused arvestati ühe võistluspäeva koondtulemusena. ORC III, ORC IV, Draakon ja Folkboot klassid suundusid rannikusõidule, kuid päeva jooksul vaibunud tuule tõttu otsustas võistlusjuht nende distantsi lühendada – ORC III ja ORC IV lõpetasid umbes 15,9 miili ning Folkboodid ja Draakonid 8,7 miili pikkuse distantsi järel. Peavõistlusjuht Ari Peltomäki sõnul algas päev ligi seitsmesõlmese loodetuulega, mis päeva jooksul tugevnes umbes kümne sõlmeni ning pöördus rohkem põhjasuunda.

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Tänasest läks regati koondarvestuses arvesse ka ühe halvima tulemuse mahavise, mis muutis mitmes klassis üldseisu.

Alexela ORC I

Alexela ORC I klassis kuulus päevavõit CLEAN ENERGY’le (E44), kapten Mati Sepp. Meeskond võitis kolmest sõidust kaks ning kogus päeva kokkuvõttes neli punkti. Teise koha saavutas Läti jaht NICOLE ( X-41) kapten Gatis Graudumsi juhtimisel ning kolmanda SYLVIA (Grand Soleil 43 BC) kapten Aare Kööbijuhtimisel.

Mahaviske järel jätkab üldliidrina NICOLE kuue punktiga. CLEAN ENERGY jääb maha ühe punktiga ning SYLVIA ja BERTA jagavad 11 punktiga kolmandat kohta.

Mount Gay ORC II

Mount Gay ORC II klassis oli päeva edukaim SHADOW (Arcona 340) kapten Harles Liivi juhtimisel, kes võitis kolmest sõidust kaks. Teise koha saavutas JAZZ (First 35) kapten Tarmo Endi juhtimisel ning kolmanda AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7 mod) kapten Margus Žuravljovi juhtimisel.

„Meil on olnud väga tore purjetamisnädal. Konkurents on tugev, purjetamistingimused suurepärased ja sadamad väga ägedad. Tänane päev läks hästi ning võitsime kaks kolmest lühirajasõidust,“ ütles SHADOW kapten Harles Liiv. Harlese kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1KdVWFRAUm/

Tänase päeva järel tõusis üldliidriks AMSERV TOYOTA ST kuue punktiga. Teiseks kerkis SUGAR 12 ning kolmandaks LUMI 13 netopunktiga.

ORC III

ORC III klassis kasutas kõige paremini ära vaibuvat tuult WINDWALKER (Bavaria 37 CR) kapten Priit Jürioja juhtimisel. Teise koha saavutas ÖÖ (Sun Odyssey 32.2) ning kolmanda DEJA VU (Dufour 382 GL).

Üldarvestuses jätkab liidrina FARO, kelle edu KATARINA JEE ees püsib vaatamata tagasihoidlikumale etapile. Kolmandal kohal jätkab MERIBEL.

ORC IV

ORC IV klassis teenis etapivõidu DREAM (Maxi Fenix Dinette) kapten Janno Simmi juhtimisel. Päeva lõpus selgus aga ootamatu seik – viimase allatuuleotsa ajal oli konkurendi vette kukkunud spinnakeripoom jäänud märkamatult DREAMI rooli külge.

„Alles pärast finišit avastasime, et konkurendi spinnakeripoom oli meie rooli küljes. Kuidas meil sellest hoolimata õnnestus sõit võita, ei oskagi öelda. Meie jaht on konkurentidest raskem, aga täna sobisid olud meile hästi,“ ütles DREAMi kapten Janno Simm. Janno kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1BcVGFmyAt/

Üldliidrina jätkab kindlalt LAGLE III, kellele järgnevad VESILEENU ja MERILANE.

Draakon

Draakonite klassis võitis Kõiguste ringi GUSTL XL (EST 19) kapten Rene Treifeldti juhtimisel. Teise koha saavutas TIAMAT ning kolmanda BOON.

Üldarvestuses jätkab liidrina GUSTL XL, teisel kohal on TIAMAT ning kolmandal BOON.

Folkboot

Folkbootide klassis tuli etapivõit seekord FILURI (EST 55) naiskonnale, roolis Liise Köösel. Vaibuvas tuules osutus määravaks oskus leida rajal vähesedki tuuleiilid ning hoida paat pidevalt liikumas.

„Meie päev algas üsna seikluslikult, sest jäime stardile hiljaks. Õnneks õnnestus meil tuulevaikustest välja tulla, leida üles need vähesed tuuleiilid ning tüdrukud tegid spinnakeriga väga head tööd. Ilmselt just see tõigi meile täna võidu,“ ütles FILURi roolimees Liise Köösel. Liise kommentaar https://www.facebook.com/share/r/19MMkTcMZR/

Üldarvestuses jätkab liidrina JONNA, teiseks tõusis BACCHUS ning kolmandal kohal jätkab SIIRI.

Neljapäeval Kõigustest Kuressaarde

Kolmapäev Kõiguste sadamas lõpetati imelise suveõhtuga, mida täitsid parimate autasustamine ja ansambli Folksell tantsumuusika.

Neljapäeval jätkub A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt eelviimase etapiga Kõigustest Kuressaarde. Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassidel on ees pikem avamereetapp, ülejäänud klassid purjetavad lühema rannikuraja mööda Saaremaa idarannikut Kuressaarde.

Koondarvestus pärast viit võistluspäeva:

Alexela ORC I

NICOLE (LAT 645, X-41) – kapten Gatis Graudums – 6 p CLEAN ENERGY (EST 44, E44) – kapten Mati Sepp – 7 p SYLVIA (EST 478, Grand Soleil 43 BC) – kapten Aare Kööp – 10 p

Mount Gay ORC II

AMSERV TOYOTA ST (EST 379, First 36.7 mod) – kapten Margus Žuravljov – 6 p SUGAR (EST 774, Italia 9.98 F) – kapten Sten Christian Taal – 12 p LUMI (EST 462, First 34.7) – kapten Mart Eensalu – 13 p

ORC III (Eesti meistrivõistlused)

FARO (EST 750, Ridas 31) – kapten Neeme Külm – 17 p KATARINA JEE (EST 464, First 34.7) – kapten Mart Tamm – 28 p MERIBEL (EST 512, Hanse 342) – kapten Risto Riim – 30 p

ORC IV (Eesti meistrivõistlused)

LAGLE III (EST 554, Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste – 7 p VESILEENU (EST 157, Polaris) – kapten Imre Marmor – 12 p MERILANE (EST 959, Albin Express) – kapten Raigo Pajula – 22 p

Draakon

GUSTL XL (EST 19, Dragon) – kapten Rene Treifeldt – 5 p TIAMAT (EST 55, Dragon) – kapten Kristian Allikmaa – 8 p BOON (EST 16, Dragon) – kapten Meelis Kosk – 9 p

Folkboot

JONNA (EST 50, Folkboot) – kapten Mikk Köösel – 10 p BACCHUS (EST 37, Folkboot) – kapten Olev Oolup – 13 p SIIRI (EST 27, Folkboot) – kapten Jürgen Kukk – 15 p

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Regatt reaalajas TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_ALeCoqMuhu/3563

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

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Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com

http://muhuvain.ee/