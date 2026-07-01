A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt avatakse täna Kärdlas

TEKST: PIRET SALMISTU

Hiiumaa on täna Kärdla poole kreenis – saare pealinna koguneb erakordselt palju merega seotud inimesi. Nii mandrilt kui ka Hiiumaalt tullakse osa saama suve ühest suurimast sündmusest – Hiiumaa Kalurite päevast ja jahtklubi Dago 50. sünnipäeva tähistamisest. Nende pidustustega ühineb ka A. Le Coq 69. Muhu Väina regati ametlik avamine, mis toimub Kärdla Rannapaargu laval. Tänavune avapauk on sümboolne ka seetõttu, et möödub 50 aastat sellest, kui Muhu Väina regatt esimest korda Hiiumaale jõudis.

A. Le Coq Muhu Väina regatt purjetab tänavu juba 69. korda ning seekordne võistlustrass kulgeb 11.-17. juulini marsruudil Kärdla-Kuivastu-Kõiguste-Kuressaare. Eesti vanim ja suurim avamerepurjetamise regatt toob igal suvel kokku kogu meie avamerepurjetamise paremiku – alates Folkbootidest kuni suurte kiiljahtideni, matkapurjetajatest tippsportlasteni ning noortest purjetajatest kuni mitmendat põlvkonda merel käivate kapteniteni. Tänavu osaleb regatil 95 jahti Eestist, Lätist ja Soomest, kellest 82 on võistlevad jahid ja 13 matkagrupis purjetavad alused.

Seekord ainult saartel

Regatt algab reedel 10. juulil Kärdla sadamas registreerimise, jahtide ja turvavarustuse kontrolli ning piduliku avamisega. Tänavune võistlusgraafik on jällegi koostatud nii, et igas sadamas veedetakse lisaks saabumisõhtule ka järgmine päev ja õhtu. Selline ajakava annab korraldajatele võimaluse kasutada vajadusel vaikse tuule korral järgmist päeva võistluspäevana, säilitades samas kogu regati üldise ajakava.

Plaani järgi jõuab laevastik pühapäeval, 12. juulil Kuivastusse, teisipäeval, 14. juulil Kõigustesse ning neljapäeval, 16. juulil Kuressaarde. A. Le Coq 69. Muhu Väina regati võitjatele riputatakse medalid kaela reedel, 17. juulil Kuressaare jahisadamas. Nii regati lõpetamisele kui ka kõikidele õhtustele sadamasündmustele Kärdlas, Kuivastus, Kõigustes ja Kuressaares on oodatud kõik meresõbrad purjetajatele kaasa elama.

Kas tiitlid saavad kaitstud või on uued säravad tegijad poodiumile tõusmas?

Lisaks regati üldvõitjatele selguvad Kuressaares ka Eesti meistrid ORC III ja ORC IV klassides. Need klassid koondavad väiksemaid avamerejahte, mille CDL ehk veeliini pikkus on kuni 8,5 meetrit.

Tänavu võisteldakse kuues klassis – neljas ORC arvestuse grupis, Folkboot-klassis ning esmakordselt ka Draakon-klassis.

Osalejate nimekiri:

https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/entries?classId=orc1

Lisaks osaleb mittevõistlevas matkagrupis 13 jahti Eestist ja Soomest, kelle jaoks on igas sadamas koostatud oma programm:

Draakonid esmakordselt oma võistlusgrupina stardis

Endine olümpiaklass Draakon on Eestis viimastel aastatel teinud märkimisväärse arenguhüppe. Aktiivselt võistleb juba ligi 20 meeskonda ning pärast 2024. aastal Pärnus peetud Euroopa meistrivõistlusi on klass jätkanud jõudsat kasvu. Kuna Eesti Draakon Klassi Liit valmistub kandideerima 2029. aasta Draakon klassi MMi korraldusõigusele Eestis, on klassi arengut praegu eriti põnev jälgida.

Rõõmu teeb seegi, et neid elegantseid klassikalisi jahte võib üha sagedamini näha nii Eesti vetel kui ka rahvusvahelistel regattidel Eesti lipu all. Juuli alguses Soomes toimunud Euroopa meistrivõistlustel saavutas parima Eesti tulemuse GUSTL XL Rene Treifeldti juhtimisel, lõpetades esikümnes kõrgel seitsmendal kohal.

Draakonite tihedasse 2026. aasta võistluskalendrisse kuulub tänavu esmakordselt ka A. Le Coq Muhu Väina regatt. Kuigi klass osaleb omaette arvestuses esimest korda, ei ole regati formaat enamikule Draakoni purjetajatele sugugi võõras – paljud neist on aastate jooksul Muhu Väina regati läbi sõitnud teiste jahtide meeskondades. Draakon klassi jahte on stardis 7.

ORC klassid

Eesti ORC-purjetamine on viimase pooleteise kümnendi jooksul olnud maailma tasemel ning Eesti meeskonnad on kuulunud regulaarselt maailma ja Euroopa tiitlivõistlustel tugevamasse tippu. Möödunud aastal Tallinnas peetud Garmin ORC maailmameistrivõistluste järel lõpetasid mitmed tugevad meeskonnad aktiivse võistlemise või tegid pausi ning seetõttu on ORC I ja ORC II stardirivis tänavu tavapärasest vähem jahte.

ORC I klassis kasutab A. Le Coq Muhu Väina regatti viimase tõsise ettevalmistusena enne augustis Klaipėdas peetavaid ORC Euroopa meistrivõistlusi Mati Sepa meeskond jahil CLEAN ENERGY (E-44), kes võitis eelmisel aastal Tallinnas ORC maailmameistrivõistlustel hõbemedali. Nende peamiseks konkurendiks on Läti meeskond jahil NICOLE (X-41), mille roolis on Gatis Graudums. Aastaid ORC I klassis olnud favoriidid FORTE ja OLYMPIC tänavu stardis ei ole.

ORC II klassis tasub tähelepanu pöörata värskele Eesti meistrile AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7), mille roolis on Margus Žuravljov, noorele meeskonnale jahil SUGAR (Italia 9.98 F), mida juhib Sten Christian Taal, ning SHADOW (Arcona 34) meeskonnale Harles Liivi juhtimisel. Favoriitide hulka kuuluvad kindlasti ka LUMI (First 34.7) Mart Eensaluga roolis, JAZZ (First 35) Tarmo Endi juhtimisel ning ADELE (First 34.7), mille roolis on Aleksandr Karboinov.

Eesti meistritiitlid ORC III ja ORC IV klassis

ORC III klassis on mullusest esikolmikust taas stardis LILIANN (One Off) Margus Beljakovi juhtimisel ning Läti meeskond jahil NEMO R (PJC), mille roolis on Jānis Albertiņš. Tänavune regatt näitab, kes suudab mullustele medalivõitjatele kõige tugevamat konkurentsi pakkuda. Kindlasti kuuluvad soosikute hulka ka FARO (Ridas 31), mille roolis on Jan Matveus, ning WINDWALKER (Bavaria 37 CR) Priit Jürioja juhtimisel.

ORC IV klassis asub Eesti meistritiitlit kaitsma LAGLE III (Finn Express 83) Ülari Velviste juhtimisel. Stardis on ka mullune pronksmedalist MERILANE (Albin Express), mille roolis on Raigo Pajula. Lisaks kuuluvad favoriitide sekka eelmise aasta neljanda ja viienda koha meeskonnad – Saaremaa Merispordi Seltsi naiskond jahil KADRI (Conrad 25R), mida juhib Meribel Vahstein, ning GEMMA (Polaris) Alvar Ristikivi juhtimisel.

Folkboot – klassikaline ilu ja oodatavad uued vastasseisud

Folkbootide mullune esikolmik on tänavu taas täielikult stardis. Möödunud aastal kõik viis etappi võitnud JONNA, mille roolis on Mikk Köösel ning meeskonnas ka mitmekordne Muhu Väina regati võitja Tiit Riisalo, asub tiitlit kaitsma. Neile pakuvad kindlasti tugevat konkurentsi mullune hõbe FILUR, mille roolis on Liise Köösel oma naiskonnaga, ning pronksmedalist SIIRI, mida juhib Jürgen Kukk. Kokku on Folkboot-klassis tänavu stardis 15 jahti.

Reaalajas jälgitav regatt

Kõik regatil osalevad jahid on varustatud jälgimisseadmetega ning nende liikumist saab kogu regati jooksul reaalajas jälgida TracTraci platvormil. Lisaks jahtide tegelikele asukohtadele kuvatakse ka prognoositav paremusjärjestus korrigeeritud aja alusel.

https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_ALeCoqMuhu/3563

Kaldaprogrammi tähthetked

10. juuli – Kärdla sadamas

Jahtklubi DAGO 50. sünnipäeva tähistamine.

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati avamine – purjetajatele soovivad tuult purjedesse peasponsor A. Le Coqi turundusdirektor Katrin Vernik, Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann ning kohaliku omavalitsuse esindajad koos regati peakorraldaja, Kalevi Jahtklubi klubiülema Ain Roosmaga. Õhtul esinevad ansambel Regatt ja nublu.

12. juuli – Kärdla sadamas

Villalaos tantsuetendus “Mere süda”.

15. juuli – Kõiguste sadamas

Ansambel Folksell kontsert ning DJ Guits.

17. juuli – Kuressaare jahisadamas

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati autasustamine ja lõpetamine

Kogu programm:

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com

http://muhuvain.ee/