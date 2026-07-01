A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt purjetas päikeses ja ühtlases tuules Kõigustesse

TEKST: PIRET SALMISTU

Fotod: Tiit Aunaste | Videod – Mustafa Celik

Kuivastu–Kõiguste etapp kulges suures osas distantsist spinnakeride all, Folkbootide taktikalise duelli otsustas vaid üks sekund.

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt jätkus teisipäeval neljanda etapiga Kuivastust Kõiguste sadamasse. Päikeseline ilm ja kogu päeva ühtlaselt puhunud tuul pakkusid purjetajatele kiiret ning nauditavat võistluspäeva, mille jooksul kulges suur osa distantsist spinnakeride all. Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassid läbisid ligi 35 meremiili pikkuse raja, mille kaugeimaks pöördemärgiks oli Suurkaki läänepoi. ORC III, ORC IV, Draakonid ja Folkbootid sõitsid umbes 27,5 meremiili, pöördemörgiks enne Kõiguste poole suundumist Paatsalu läänepoi.

Peavõistlusjuhi Ari Peltomäki sõnul algas päev Kuivastu lähistel ligikaudu 11-sõlmese tuulega. Saaremaa rannikule lähemal tugevnes tuul umbes 14 sõlmeni ning ORC I ja ORC II pikema raja avamerepoolsel osal puhus juba ligi 16 sõlme. „Oli väga ilus päev – päike paistis ja tuul püsis erakordselt ühtlane. Suurem osa distantsist purjetati spinnakeride all ning laevastik läbis raja kiiresti,“ võttis Peltomäki päeva kokku.

Päev merel https://www.facebook.com/share/r/191eLQwXwF/

Alexela ORC I – BERTA võit 34-sekundilise eduga

Alexela ORC I klassis pakkus Kuivastu-Kõiguste etapp väga tasavägise lõpptulemuse. Võidu teenis BERTA(Elan 380) Hando Sutteri juhtimisel, edestades korrigeeritud aja arvestuses Läti jahti NICOLE (X-41) vaid 34 sekundiga. Kolmandana lõpetas CLEAN ENERGY (E 44) Mati Sepa juhtimisel.

„Täna oli suurepärane purjetamispäev – päike paistis ja tuult oli mõnusalt. Ennekõike tahame tänada Muhu Väina regati korraldajaid selle võimaluse eest ning Hiiumaad, Muhumaad ja Saaremaad sooja vastuvõtu eest. Samuti täname kõiki konkurente. On väga tore, et ka meie, kes me ei ole võib-olla tipptasemel saavutussportlased, vaid naudime eelkõige purjetamist, head seltskonda ja kogu seda protsessi, saame vahel seista poodiumi kõrgeimal astmel. Aitäh, Muhu Väin, ja aitäh konkurentidele – pingutame lõpuni välja,“ ütles BERTA kapten Hando Sutter.

Hando kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1Br2GPUWUz/

Nelja etapi järel jätkab Alexela ORC I klassi üldliidrina NICOLE kaheksa punktiga. CLEAN ENERGY jääb maha vaid ühe punktiga ning tänase võiduga tõusis BERTA 11 punktiga kolmandale kohale. SYLVIA on 12 punktiga neljas.

Mount Gay ORC II – AMSERV TOYOTA ST võitis teise etapi järjest

Mount Gay ORC II klassis jätkas head hoogu AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel, võites teise etapi järjest. Teise koha saavutas JAZZ (First 35) Tarmo Endi juhtimisel ning kolmandana lõpetas SUGAR (Italia 9.98 F), Sten Christian Taali meeskonnaga. Kolme esimese jahi vahed jäid korrigeeritud ajas alla nelja minuti. Eriti tihedaks kujunes võitlus järgnevate kohtade pärast: neljanda koha saanud Soome jahti TETU 5 ning viiendana lõpetanud LUMI-t lahutas vaid neli sekundit.

„Kõiguste on olnud kogu regatiperele suurepärane vastuvõtja. Tänane purjetamisilm oli ülimõnus, etapp hästi korraldatud ja meil õnnestus võita. Muhu Väina regatil ei ole võitmine kunagi kerge, kuid loodame hoida meeskonnas head tuju ja jätkata samas vaimus,“ ütles AMSERV TOYOTA ST kapten Margus Žuravljov.

Marguse kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1Bo1yKAndV/

Üldarvestuses juhib Mount Gay ORC II klassi endiselt LUMI 13 punktiga. AMSERV TOYOTA ST jääb liidrist maha kahe punktiga ning SHADOW on 19 punktiga kolmas.

ORC III – KATARINA JEE jätkas võidulainel

ORC III klassis jätkas tugevat seeriat KATARINA JEE (First 34.7) Mart Tamme juhtimisel. Pärast esmaspäeval Kuivastu vetes võidetud kahte lühirajasõitu võttis meeskond nüüd ka Kuivastu–Kõiguste etapi võidu. Teiseks tuli AQUILA (Dehler Optima 101) Kenno Kink juhtimisel, jäädes korrigeeritud ajas võitjast 1 minuti ja 4 sekundi kaugusele. Kolmanda koha saavutas BELLATRIX (X-99) Rauno Pielbergi juhtimisel, kaotades võitjale 1 minuti ja 46 sekundiga.

Eesti meistrivõistluste üldarvestuses jätkab liidrina FARO (Ridas 31) Neeme Külma juhtimisel 12 netopunktiga. KATARINA JEE on 18 punktiga teisel kohal ning MERIBEL 22 punktiga kolmas.

ORC IV – LAGLE III võiduseeria jätkus

ORC IV klassis jätkas alistamatult LAGLE III (Finn Express 83) Ülari Velviste juhtimisel. Pärast kolme järjestikust võitu esmaspäevastes lühirajasõitudes teenis meeskond esikoha ka Kuivastu–Kõiguste etapil. Teiseks tuli MERILANE (Albin Express) Raigo Pajula juhtimisel, jäädes korrigeeritud ajas võitjast 3 minuti ja 14 sekundi kaugusele. Kolmanda koha saavutas VESILEENU (Polaris) Imre Marmori juhtimisel.

Eesti meistrivõistluste üldarvestuses juhib LAGLE III viie punktiga. VESILEENU on üheksa punktiga teine ning MERILANE 18 punktiga kolmas.

Folkbootide taktikalise valiku otsustas üks sekund

Folkbootide klassis sai vastuse Muhu Väina regati üks igipõliseid taktikalisi küsimusi: kas purjetada kindlamat teed ümber Viirelaiu või valida lühem, kuid ohtlikult madal ja riskantsem tee Muhumaa ja Viirelaiu vahelt. Otsetee tee valis 14 jahti. Ainsana ümber Viirelaiu purjetanud TEELE meeskond Andres Kõndi juhtimisel jõudis aga finišisse vaid ühe sekundi enne Mikk Kööseli JONNAT. Kolmanda koha saavutas CASTOR Joosep Lausi juhtimisel. „Meie jaoks oli päeva kõige olulisem taktikaline otsus valida, kas minna ümber Viirelaiu või Muhumaa ja Viirelaiu vahelt. Meie jaoks see ei olnudki valik. Sisemine tee oli küll veidi lühem, kuid lõpuks mängis rolli ka tuul. Meie valitud poolel puhus seda veidi rohkem ning lained võimaldasid allatuules paremini surfata. Arvan, et just sealt tekkis ka meie väike eelis,“ ütles TEELE kapten Andres Kõnd.

Andrese kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1DDK5vHCZG/

Üldarvestuses jätkab Folkbootide liidrina JONNA kümne punktiga. SIIRI on 15 punktiga teisel kohal ning tänase etapivõiduga tõusis TEELE 17 punktiga kolmandaks.

Folkboodid Muhumaa ja Viirelaiu vahel https://www.facebook.com/share/r/1E3ML8Yyqd/

Draakon-klassis esimene etapivõit BOONILE

Draakon-klassis teenis oma esimese etapivõidu tänavusel regatil BOON Meelis Kosk juhtimisel. Teisena lõpetas senine üldliider GUSTL XL Rene Treifeldti juhtimisel, kolmandaks tuli Kristian Allikmaa

TIAMAT.

Nelja etapi järel juhib Draakon-klassi GUSTL XL kuue punktiga. BOON ja TIAMAT on mõlemad üheksal punktil, kuid paremate üksiktulemuste alusel hoiab teist kotha BOON.

Autasustamine Kõiguste sadamas https://fb.watch/ImpUqS2bei/

Kolmapäeval lühirajasõidud Kõiguste lähistel

Kolmapäeval peetakse Kõiguste lähistel Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassidele kolm vastutuule-allatuule lühirajasõitu. Kavas on kolm ligikaudu tunniajalist sõitu, mille tulemustest moodustub punktiarvestusse üks võistluspäeva koondtulemus. ORC III, ORC IV, Folkbootide ja Draakon-klassi jahid purjetavad samal ajal Kõiguste ringil.

Koondarvestus pärast nelja võistluspäeva

Alexela ORC I

NICOLE (LAT 645, X-41) – kapten Gatis Graudums – 8 punkti CLEAN ENERGY (EST 44, E 44) – kapten Mati Sepp – 9 punkti BERTA (EST 619, Elan 380) – kapten Hando Sutter – 11 punkti

Mount Gay ORC II

LUMI (EST 462, First 34.7) – kapten Mart Eensalu – 13 punkti AMSERV TOYOTA ST (EST 379, First 36.7 mod) – kapten Margus Žuravljov – 15 punkti SHADOW (EST 646, Arcona 340) – kapten Harles Liiv – 19 punkti

ORC III (Eesti meistrivõistlused)

FARO (EST 750, Ridas 31) – kapten Neeme Külm – 12 punkti KATARINA JEE (EST 464, First 34.7) – kapten Mart Tamm – 18 punkti MERIBEL (EST 512, Hanse 342) – kapten Risto Riim – 22 punkti

ORC IV (Eesti meistrivõistlused)

LAGLE III (EST 554, Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste – 5 punkti VESILEENU (EST 157, Polaris) – kapten Imre Marmor – 9 punkti MERILANE (EST 959, Albin Express) – kapten Raigo Pajula – 18 punkti

Draakon

GUSTL XL (EST 19) – kapten Rene Treifeldt – 6 punkti BOON (EST 16) – kapten Meelis Kosk – 9 punkti TIAMAT (EST 55) – kapten Kristian Allikmaa – 9 punkti

Folkboot

JONNA (EST 50) – kapten Mikk Köösel – 10 punkti SIIRI (EST 27) – kapten Jürgen Kukk – 15 punkti TEELE (EST 48) – kapten Andres Kõnd – 17 punkti

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Regatt reaalajas TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_ALeCoqMuhu/3563

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com