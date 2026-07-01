A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt purjetas taganttuules Hiiumaalt Muhumaale

TEKST: PIRET SALMISTU

Vahemerelik suveilm, sile meri ja soodne taganttuul pakkusid purjetajatele suurepärase päeva teel Kärdlast Kuivastusse.

12. juuli 2026 – Kuivastu, Muhumaa

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati teine võistluspäev pakkus purjetajatele tingimusi, mida Eesti vetel sageli ei kohta. Päikeseline suveilm, sile meri ning peaaegu kogu distantsi saatnud soodne taganttuul muutsid sõidu Kärdlast Kuivastusse tõeliseks purjetamisnaudinguks. Spinnakerid ja gennakerid püsisid suure osa päevast üleval ning purjetajate endi sõnul oli tegemist ehtsa “härrasmeeste purjetamisega”.

ORC I–IV klassid läbisid ligi 44,2 meremiili pikkuse etapi Hiiumaalt Muhumaale, Folkbootide distants oli 34,1 meremiilining Draakon-klassi jahid purjetasid 34,5 meremiili. Esimesed jahid jõudsid Kuivastusse veidi enam kui viie ja poole tunniga ning enamik laevastikust lõpetas distantsi kuue kuni seitsme tunni jooksul.

Alexela ORC I – Sylvia kasutas taganttuule maksimaalselt ära

Alexela ORC I klassis kujunes päeva edukaimaks SYLVIA (Grand Soleil 43 BC) Aare Kööbi juhtimisel. Taganttuuleolud sobisid suurele ja võimsale jahile suurepäraselt ning ORC Weather Routing arvestuses teenis meeskond kindla etapivõidu. Teise koha saavutas BERTA (Elan 380) Hando Sutteri juhtimisel ning kolmandana lõpetas CLEAN ENERGY(E-44) Mati Sepa meeskond. Avapäeva võitja, Läti jaht NICOLE (X-41) pidi seekord leppima neljanda kohaga.

„Taganttuuleolud sobisid meie jahile väga hästi. Meil on suur ja raske jaht ning sellistes tingimustes liigume kiiresti. Täna õnnestus kõik hästi,“ ütles SYLVIA kapten Aare Kööp.

Aare kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1DuNMpunfp/

Mount Gay ORC II – LUMI esimene etapivõit Muhu Väina regatil

Mount Gay ORC II klassis teenis etapivõidu LUMI (First 34.7) Mart Eensalu juhtimisel. Huvitaval kombel hõivasid kogu esikolmiku sama tüüpi jahid – First 34.7. Teise koha sai ADELE Aleksandr Karboinovi juhtimisel ning kolmandana lõpetas DOMINA Kristo Timbergi roolimisel. Esikolmiku vahed olid vaid veidi üle minuti, mis kinnitab klassi erakordselt tasavägist konkurentsi.

LUMI meeskonnale oli see esimene etapivõit Muhu Väina regatil.

„See on meie meeskonna esimene etapivõit Muhu Väina regatil ning oleme selle üle väga õnnelikud. Eile olime võidule väga lähedal, kuid täna tulime starti kindla eesmärgiga teha see samm lõpuni. See õnnestus ja emotsioon on suurepärane,“ ütles LUMI kapten Mart Eensalu.

Mardi kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1E8jXChoYz/

ORC III – Bellatrix jätkab võidulainel

ORC III klassis jätkas suurepärases hoos BELLATRIX (X-99) Rauno Pielbergi juhtimisel, võites juba teise järjestikuse etapi ning kasvatades sellega oma edu Eesti meistrivõistluste arvestuses. Teise koha saavutas NEW DEAL (Maxi Mixer 35) Mallar Prandi juhtimisel ning kolmandaks tuli FARO (Ridas 31) Neeme Külma meeskond.

„Täna olid just sellised tuuleolud, mis meie jahile väga hästi sobivad. Saime kogu sõitu nautida ning usun, et just need tingimused tõid meile ka teise järjestikuse etapivõidu. Nüüd naudime juba õhtut Kuivastus,“ ütles BELLATRIXI kapten Rauno Pielberg.

Rauno kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1QAAL7aL3Y/

ORC IV – LAGLE III võttis revanši

ORC IV klassis, kus selguvad tänavused Eesti meistrid, vahetasid kaks avapäeva tugevaimat omavahel kohad. Kärdla ringi võitnud VESILEENU (Polaris) Imre Marmori juhtimisel pidi seekord tunnistama LAGLE III (Finn Express 83) paremust. Ülari Velviste juhitud meeskond võitis etapi ligi 11-minutilise eduga ning tõusis taas kindlalt meistritiitli konkurentsi. Kolmanda koha saavutas TUULEIIL (Skippi 750) Erlend Ehala juhtimisel.

Draakonid jätkasid tasavägist heitlust

Esmakordselt Muhu Väina regatil omaette võistlusklassina osalevad Draakonid pakkusid põneva duelli ka teisel võistluspäeval. Kui avapäeval kuulus etapivõit TIAMATILE, siis seekord võttis revanši GUSTL XL Rene Treifeldti juhtimisel. Teisena lõpetas TIAMAT Kristian Allikmaa juhtimisel ning kolmanda koha saavutas BOON Meelis Koski meeskonnaga.

Kahe esimese päeva tulemused kinnitavad, et Draakon-klassi debüüt Muhu Väina regatil on olnud igati õnnestunud ning kogu nädala jooksul võib oodata väga tasavägist võitlust.

Folkbootides tõi võidu julge taktikaline otsus

Folkbootide klassis teenis etapivõidu TEE CHEE Annika Tallinna juhtimisel. Teisena lõpetas SIIRI Jürgen Kuke meeskond ning kolmandana TRINE Tõnis Piirsalu juhtimisel.

Võit sündis suuresti tänu julgele taktikalisele otsusele juba sõidu alguses.

„Meie edu võti oli täna see, et võtsime kohe alguses riski ja läksime kalda alla. Sealt saime parema tuule kui konkurendid. Vahepeal oli sügavuste tõttu natuke närvikõdi, kuid kõik õnnestus. Suur tunnustus ka meie soodinaisele, kes tegi spinnakeriga suurepärast tööd,“ ütles TEE CHEE kapten Annika Tallinn. Annika kommentaar https://www.facebook.com/share/r/17yTDfMCQz/

ORC Weather Routing Scoring tõi mängu ilma mõju

ORC I–IV klassides arvestati tänase etapi tulemused ORC Weather Routing Scoring süsteemi alusel. Erinevalt tavapärasest tasaarvestusest võtab see meetod arvesse kogu distantsi jooksul prognoositud tuule tugevust ja suunda ning arvutab selle põhjal igale jahile korrigeeritud aja. Selline hindamissüsteem võimaldab võrrelda erineva suuruse ja kiirusega jahte võimalikult õiglaselt ning sobib eriti hästi pikkade avameredistantside jaoks, kus ilmastikutingimused võivad raja jooksul oluliselt muutuda.

Härrasmeeste purjetamisest järgmiste väljakutseteni

Pühapäevane etapp jääb võistlejatele meelde eelkõige erakordselt kauni suveilma ja pikkade taganttuuleotstega. Tingimused võimaldasid suure osa distantsist purjetada spinnakeride ja gennakeride all ning paljud meeskonnad nimetasid päeva tõeliseks „härrasmeeste purjetamiseks“ – selliseks, kus lisaks heale kiirusele sai nautida ka merd, päikest ja suurepärast purjetamist.

Samal ajal jätkas oma teekonda ka regati matkagrupp, kes purjetas samuti Kärdlast Kuivastusse, et võtta osa esmaspäevasest Muhumaa kaldaprogrammist.

Õhtul kogunesid kõigi klasside parimad Kuivastu sadamas autasustamisele, kus päevavõitjaid tunnustati traditsiooniliste auhindadega. Homme jätkub A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt etapiga Kuivastu ringil – ees ootab järjekordne päev merel ning uued võimalused kasvatada edu või teha tasa seniseid kaotatud punkte. Meeleolukas autasustamine https://www.facebook.com/share/r/1DJet4Yaz5/

Otseülekanne Holm noortetiimi jahi Brit pardalt

Kolmandast võistluspäevast alates teeb Haapsalu Jahtklubi Holm noortetiim oma jahilt BRIT otseülekandeid, tuues regati melu ja avamerepurjetamise vahetult vaatajateni. Tegemist on tänavuse regati noorima meeskonnaga – vaid üks meeskonnaliige on 19-aastane, noorim purjetaja on 13-aastane ning meeskonda juhib 16-aastane kapten Rasmus Kuhi-Thalfeldt.

Jaht BRIT on Haapsalu Jahtklubi saanud kingitusena ning entusiastide ühisel toel taastatud heasse sõidukorda, et pakkuda noortele võimalust omandada kogemusi avamerepurjetamises. Tänavune A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt on Holm noortetiimile esimene osalemine Eesti suurimal avamerepurjetamisvõistlusel.

Noorte tegemistele saab kaasa elada nende Instagrami kontol:

@holm.noortetiim

Tehniliselt keerukat otseülekannet jahilt Brit saab jälgida YouTube’is:

Holm noortetiimi otseülekanne merelt https://www.youtube.com/live/bPf_z9K2yiU?si=vQjNeEtkCxInG8YY

12. juuli – Kärdla–Kuivastu etapi parimad

Alexela ORC I (44,2 meremiili)

SYLVIA (EST 478, Grand Soleil 43 BC) – kapten Aare Kööp BERTA (EST 619, Elan 380) – kapten Hando Sutter CLEAN ENERGY (EST 44, E 44) – kapten Mati Sepp

Mount Gay ORC II (44,2 meremiili)

LUMI (EST 462, First 34.7) – kapten Mart Eensalu ADELE (EST 467, First 34.7) – kapten Aleksandr Karboinov DOMINA (EST 465, First 34.7) – kapten Kristo Timberg

ORC III – Eesti meistrivõistlused (44,2 meremiili)

BELLATRIX (EST 799, X-99) – kapten Rauno Pielberg NEW DEAL (EST 725, Maxi Mixer 35) – kapten Mallar Prandi FARO (EST 750, Ridas 31) – kapten Neeme Külm

ORC IV – Eesti meistrivõistlused (44,2 meremiili)

LAGLE III (EST 554, Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste VESILEENU (EST 157, Polaris) – kapten Imre Marmor TUULEIIL (EST 775, Skippi 750) – kapten Erlend Ehala

Draakon (34,5 meremiili)

GUSTL XL (EST 19, Dragon) – kapten Rene Treifeldt TIAMAT (EST 55, Dragon) – kapten Kristian Allikmaa BOON (EST 16, Dragon) – kapten Meelis Kosk

Folkboot (34,1 meremiili)

TEE CHEE (EST 38, Folkboot) – kapten Annika Tallinn SIIRI (EST 27, Folkboot) – kapten Jürgen Kukk TRINE (EST 30, Folkboot) – kapten Tõnis Piirsalu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

Kärdla-Kuivastu etapi ORC gruppide tulemused https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=cfbzl

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com