A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt sai piduliku finiši Kuressaares

TEKST: PIRET SALMISTU

Fotod: Tiit Aunaste | Videod: Mustafa Celik

Erakordselt sooja suveõhtu Kuressaare jahisadamas kütsid veelgi kuumemaks purjetajate emotsioonid, sest nädal aega kestnud A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt jõudis piduliku lõpuni ning tänavused võitjad said autasustatud. Tänavusel regatil osales kokku 95 alust Eestist, Lätist ja Soomest, neist 82 võistlusjahi ja 13 matkagrupi alust.

Purjetamisnädal pakkus osalejatele peaaegu ideaalseid tingimusi. Seitsme päeva jooksul kulges regatt marsruudil Kärdla–Kuivastu–Kõiguste–Kuressaare ning ilm soosis võistlejaid kogu nädala vältel. Päikeselised päevad, suvised temperatuurid ja valdavalt head purjetamistingimused kulmineerusid reedel peetud Kuressaare ringiga, mis sõideti lausa Vahemere-hõngulistes oludes.

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati võitsid Alexela ORC I klassis Läti jaht NICOLE, Mount Gay ORC II klassis AMSERV TOYOTA SAILING TEAM, ORC III klassis FARO, ORC IV klassis LAGLE III, Folkbootide klassis JONNA ning tänavu regatile naasnud Draakon-klassis GUSTL XL.

ORC III ja ORC IV klassides tähendas regativõit ka Eesti meistritiitlit avamerepurjetamises.

Regati viimasel võistluspäeval purjetasid Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassid ligikaudu 21 miili pikkuse Kuressaare ringi ümber Abruka saare ja Kirjurahu madalike. ORC III ja ORC IV jahid läbisid umbes 15-miilise raja Virvekuiva piirkonnas ning Folkbootid ja Draakonid võistlesid 8,2 miili pikkusel distantsil.

Alexela ORC I – Võidu viis koju Läti jaht NICOLE

Regati viimase etapi, Kuressaare ringi, võitis CLEAN ENERGY kapten Mati Sepa juhtimisel. Teisena finišeeris regati üldliider NICOLE kapten Gatis Graudumsi juhtimisel ning kolmanda koha saavutas BERTA kapten Hando Sutteri juhtimisel. Viimase etapi võidust CLEAN ENERGYle siiski regati üldvõiduks ei piisanud. Kogu nädala jooksul väga stabiilselt purjetanud NICOLE suutis hoida liidripositsiooni lõpuni ning viis A. Le Coq 69. Muhu Väina regati üldvõidu Lätti. Otsustavaks kujunes eelviimane etapp Kõigustest Kuressaarde, kus NICOLE sai ainsa ORC I jahina tulemuse kirja, kuna teised ei jõudnud tuuleloterii tõttu kontrollaja sees finišisse.

„Oleme selle võidu üle väga õnnelikud ja uhked. Nautisime kogu Muhu Väina regatti – ilm oli suurepärane, purjetamistingimused väga head ning kogu nädal pakkus suurepärast atmosfääri nii merel kui kaldal,“ ütles NICOLE kapten Gatis Graudums. Gatise kommentaar https://www.facebook.com/share/r/18mLB4UTTo/

Regati üldarvestuses järgnesid NICOLEle CLEAN ENERGY ning BERTA.

Alexela ORC I Cruiser-divisjoni parimaks tunnistati BERTA (Elan 380), mille kapten on Hando Sutter.

Mount Gay ORC II – Värske Eesti meister AMSERV TOYOTA SAILING TEAM võttis ka regativõidu

Viimase etapi võitis SUGAR kapten Sten Christian Taali juhtimisel, teiseks tuli SHADOW kapten Harles Liivi juhtimisel ning kolmandana lõpetas regati üldliider AMSERV TOYOTA ST, kapten Margus Zuravljov.

Kolmandast kohast viimasel etapil piisas AMSERVile siiski kindlalt kogu regati võitmiseks. AMSERV TOYOTA ST purjetas kogu nädala väga ühtlaselt ning suutis hoida liidripositsiooni lõpuni. Tänavu lisandus Muhu Väina regati võidule ka ORC II klassi Eesti meistritiitel Baltic Offshore Week raames.

„Kuni viimase hetkeni ei olnud kordagi tunnet, et nüüd on võit käes. Kogu aeg tuli keskenduda ja pingutada ning just selline tihe konkurents teebki Muhu Väina regati nii eriliseks. Suur aitäh konkurentidele ja korraldajatele suurepärase nädala eest,“ ütles Margus Zuravljov. Marguse kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1CDqjSWWFR/

Regati kokkuvõttes saavutas teise koha SUGAR ning kolmandaks tuli LUMI kapten Mart Eensalu juhtimisel, kes noppis ka kaks etapivõitu.

Mount Gay ORC II Cruiser-divisjoni parimaks tunnistati CHANTAL (Mannerberg 31), mille kapten on Avo Link.

ORC III – FARO esimene regativõit tõi ka Eesti meistritiitli

Regati viimase etapi, Kuressaare ringi, võitis BELLATRIX kapten Rauno Pielbergi juhtimisel. Teiseks tuli KATARINA JEE kapten Mart Tamme juhtimisel ning kolmanda koha saavutas jaht PILOILLERI III, mille kapten on Anne-Mari Luik. Kuigi FARO Neeme Külma juhtimisel lõpetas viimase etapi seitsmendana, piisas kogu nädala jooksul kogutud edust, et kindlustada meeskonnale nii A. Le Coq 69. Muhu Väina regati üldvõit kui ka ORC III klassi Eesti meistritiitel. KATARINA JEE kindlustas tugeva viimase etapiga kokkuvõttes teise koha ning BELLATRIX lõpetas regati kolmandana.

„Meil läks tänavusel Muhu Väina regatil väga hästi. See võit on kogu meie meeskonna töö ning suur aitäh kõigile, kes meile kaasa elasid. Samuti täname meie toetajat Dipperfox’i, kelle panus annab võimaluse seada endale kõrgemaid eesmärke ja nende nimel tööd teha,“ ütles kapten Neeme Külm. Neeme kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1BYjFntuVX/

FARO meeskonnale oli see ühtaegu nii esimene Muhu Väina regati üldvõit mis tõi ka Eesti meistritiitli ORC III klassis. Regati kokkuvõttes järgnesid FAROle KATARINA JEE ning BELLATRIX.

ORC IV – LAGLE III neljas regativõit ja kuues Eesti meistritiitel

ORC IV klassis oli tänavune Muhu Väina regatt LAGLE III meeskonna päralt. Kuigi üldvõit oli kindlustatud juba enne viimast etappi ning meeskond otsustas reedel mitte startida, ei vähendanud see nende ülekaalukat edu. Viimase etapi võitis VESILEENU kapten Imre Marmori juhtimisel, teiseks tuli regati üks noorimaid tiime LAGLE II Karl Koppel igaroolis ning kolmandaks MERILANE kapten Raigo Pajula juhtimisel. Regati kokkuvõttes kuulusid nii Muhu Väina regati võit kui ka ORC IV klassi Eesti meistritiitel LAGLE III meeskonnale. See oli Ülari Velviste juhitud meeskonnale juba neljas Muhu Väina regati üldvõit ning kuues Eesti meistritiitel.

„See on meile juba neljas Muhu Väina regati võit. Tänavu lisas sellele erilise kaalu ka Eesti meistritiitel. Meie eesmärk on igal aastal üks – tulla võitma. Suur tänu kogu meie meeskonnale, sest sellised võidud sünnivad ainult ühise töö tulemusena,“ ütles Ülari Velviste. Ülari kommentaar https://www.facebook.com/share/v/1LXLGJHpC4/

Üldarvestuses järgnesid LAGLE III-le VESILEENU ning MERILANE.

Folkboot – JONNA taas võidukas

Folkbootide klassis jätkus põnev heitlus kuni regati viimase etapini. Kuressaare ringi võitis JONNA kapten Mikk Kööseli juhtimisel, edestades CASTORit kapten Joosep Lausi juhtimisel ning kolmandana finišeerinud TEELEt kapten Andres Kõndi juhtimisel. Esiviisik mahtus finišis vaid kahe minuti ja seitsme sekundi sisse, mis ilmestas hästi Folkbootide klassile omast tasavägist konkurentsi. Kogu nädala vältel pakkus Folkbootide klass regati ühe põnevaima heitluse, eelkõige JONNA ja Olev Oolupi BACCHUSi vahel ning enne viimast etappi oli poodiumikohtade jagamisel endiselt mitmeid võimalikke stsenaariume. Viimase etapiga kindlustas JONNA siiski regati üldvõidu, sest BACCHUS lõpetas etapi neljandana.

„Veel enne viimast etappi oli vähemalt viiel jahil võimalus poodiumile jõuda. Need, kes suutsid lõpuni fookust hoida, need ka võitsid. Just selline konkurents teeb Folkbootide klassi nii eriliseks,“ ütles Tiit Riisalo JONNA meeskonnast. Tiidu kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1EDhdCm516/

Regati kokkuvõttes järgnesid JONNALE BACCHUS ning CASTOR.

Parima puidust Folkboodi eriauhinna pälvis TIINA, mille kapten on Meelis Lindemann.

Draakon – ajalooline tagasitulek Muhu Väina regatile päädis GUSTL XL võiduga

Tänavuse Muhu Väina regati üheks sümboolsemaks hetkeks kujunes Draakon klassi naasmine regatile pärast pikka pausi. Ajalooliselt olid just kaks Draakon klassi jahti kaheksa osalenud jahi hulgas Muhu Väina regati sünniloo juures ning tänavu õnnestus see traditsioon taas ellu äratada. Regati viimase etapi, Kuressaare ringi, võitis GUSTL XL kapten Rene Treifeldti juhtimisel. Teiseks tuli UTOPIA kapten Indrek Tiits juhtimisel ning kolmanda koha saavutas STURIA kapten Jaanis Tammelagaroolis.

Kogu regati kokkuvõttes krooniti Draakon klassi võitjaks GUSTL XL, kelle stabiilsed sõidud kogu nädala jooksul tagasid meeskonnale esikoha. Teise koha saavutas TIAMAT kapten Kristian Allikmaa juhtimisel ning kolmandaks tuli BOON kapten Meelis Koski juhtimisel.

„Tulime siia eelkõige selleks, et tuua Draakon klass Muhu Väinale tagasi ja tutvustada seda teistele purjetajatele. Ausalt öeldes ei tulnud me suurte sportlike ootustega, aga lõpuks võitsime regati. Selle üle on meil muidugi väga hea meel,“ ütles Rene Treifeldt. Rene kommentaar https://www.facebook.com/share/v/1CpaefsZz2/

Kohtumiseni juubeliregatil!

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati peakorraldaja Kalevi Jahtklubi tänab südamest kõiki purjetajaid, meeskondi, kohtunikke, vabatahtlikke ning koostööpartnereid, kes aitasid luua meeldejääva purjetamisnädala Eesti vetel.

Suur tänu kuulub regati nimitoetajale A. Le Coqile, klassitoetajatele Alexela’le ja Mount Gay’le ning toetajatele Amserv Auto, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, kelle panus aitab hoida elujõulisena Eesti vanimat avamerepurjetamise traditsiooni.

Kalevi Jahtklubi tänab ka Hiiumaa valda, Muhu valda, Saaremaa valda, Saarte Liine, TS Laevu, samuti Kärdla, Kuivastu, Kõiguste ja Kuressaare sadamaid ning kõiki kohalikke jahtklubisid ja koostööpartnereid külalislahkuse ja suurepärase koostöö eest.

Kõige suurem tänu kuulub aga kõigile purjetajatele, kes tõid merele sportliku võistlusvaimu, head emotsioonid ja tõelise Muhu Väina regati meeleolu. Just teie olete selle ligi seitse aastakümmet kestnud traditsiooni kandjad.

Kohtumiseni A. Le Coq 70. Muhu Väina regatil!

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati üldarvestuse esikolmikud

Alexela ORC I

NICOLE (RSCB, Läti) – 9 punkti CLEAN ENERGY (Kalevi Jahtklubi) – 11 punkti BERTA (Kalevi Jahtklubi) – 17 punkti

Parim Cruiser-divisjonis: BERTA (Kalevi Jahtklubi)

Mount Gay ORC II

AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (Kalevi Jahtklubi) – 14 punkti SUGAR (Hara Seilamise Selts) – 16 punkti LUMI (Kalevi Jahtklubi) – 20 punkti

Parim Cruiser-divisjonis: CHANTAL (Haapsalu Jahtklubi)

ORC III – Eesti meistrivõistlused

FARO (Kalevi Jahtklubi) – 26 punkti KATARINA JEE (Saaremaa Merispordi Selts) – 37 punkti BELLATRIX (Dago Jahtklubi) – 40 punkti

ORC IV – Eesti meistrivõistlused

LAGLE III (Haapsalu Jahtklubi) – 10 punkti VESILEENU (Kalevi Jahtklubi) – 18 punkti MERILANE (Dago Jahtklubi) – 28 punkti

Folkboot

JONNA (Kalevi Jahtklubi) – 17 punkti BACCHUS (Dago Jahtklubi) – 18 punkti CASTOR (Saaremaa Merispordi Selts) – 20 punkti

Parim puidust Folkboot: TIINA (Kalevi Jahtklubi)

Draakon

GUSTL XL (Kalevi Jahtklubi) – 8 punkti BOON (Kõiguste Marina Jahtklubi) – 16 punkti TIAMAT (Kalevi Jahtklubi) – 19 punkti

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

Emotsioonid autasustamiselt https://www.facebook.com/share/r/1JyRrrJdk4/

Viimase võistluspäeva ja autasustamise fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/72177720334736884

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Regati videod ja intervjuud https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/reels/

Regatt reaalajas TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_ALeCoqMuhu/3563

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

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Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com