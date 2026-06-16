AMSERV TOYOTA ST võitis Baltic Offshore Weeki ja avatud Eesti–Soome ORC II meistrivõistlused

Tekst: Piret Salmistu, Kalevi Jahtklubi

Fotod: Aleksandr Abrosimov

Nädalavahetusel 12.-14. juunil Tallinnas peetud Baltic Offshore Week pakkus purjetajatele kõike, mida üks korralik avamerevõistlus pakkuda saab – päikest, tuulevaikust, paduvihma, pikki ootetunde kaldal ning lõpuks ka pingelisi finišeid. Kolme võistluspäeva järel krooniti nii Baltic Offshore Weeki kui ka avatud Eesti–Soome ORC II klassi meistrivõistluste võitjaks Kalevi Jahtklubi jaht AMSERV TOYOTA ST kapten Margus Zuravljovi juhtimisel.

Kalevi Jahtklubi ja Helsingforsi Purjeseltsi koostöös korraldatud regatt tõi Tallinna kokku Eesti ja Soome ORC II klassi paremiku. Võistlus peeti Eesti Purjetamise Liidu, Soome Avomeripurjetajate Assotsiatsiooni ja ORC egiidi all.

Regatt algas reedel igati purjetamissõbralikes tingimustes. Tallinna lahel puhunud loodetuul võimaldas läbi viia neli rajasõitu ning kohe esimesel päeval tõusis liidriks AMSERV TOYOTA ST (First 36.7). Lähedal kannul kohe SHADOW (Arcona 34) Harles Liivi juhtimisel ja SUGAR (Italia 9.98 F) Henri Roihuga roolis, kuid ka Soome meeskonnad LOW (First 34.7) Juhani Railo juhtimisel ja Seppo Kari TETU 5 (X-34) näitasid head kiirust ning hoidsid end medalikonkurentsis.

Laupäev kujunes aga tõeliseks kannatlikkuse proovikiviks. Nõrk ja ebastabiilne tuul sundis võistluskomiteed kogu päeva ilma jälgima ning starti edasi lükkama. Purjetajad ootasid kaldal nii kaua, et tavapärasest õhtusest Pasta & Beer koosviibimisest sai seekord hoopis Before Sail Pasta & Beer.

Ootamine tasus siiski ära. Avamerevõistlus oli kogu meistrivõistluste seisukohalt võtmetähtsusega, sest selle läbiviimine oli vajalik meistrivõistluste arvestuse kehtivuseks. Lisaks oli sõidu tulemustel kordajaga 1,4 oluliselt suurem kaal, ning selle tulemust ei saanud üldskoorist maha arvata.

Kui hilisel pärastlõunal lõpuks loodetuul kohale jõudis, saadeti purjetajad kell kuus õhtul 29,25 meremiili pikkusele rajale Uusmadalale ja Naissaare ümber enne Piritale tagasi purjetamist. Võistluse ettevalmistamisel kasutati ORC Weather Routing Scoring tulemuste arvestamise süsteemi ja uut RaceFlow rakendust. Muutuvate prognooside tõttu analüüsisid peavõistlusjuht Andres Talts ja tulemuste arvestaja Ari Peltomäki koguni 13 erinevat rajavarianti, enne kui lõplik rada paika pandi.

Et otsus oli õige, näitasid hiljem ka numbrid. Ligikaudu viietunnise võistluse järel erinesid tegelikud finišiajad ORC süsteemi prognoosidest vaid mõne minuti võrra. Samal ajal pakkus võistlus ka sportlikult erakordselt tasavägist heitlust – AMSERV TOYOTA ST edestas korrigeeritud aja järgi SUGARit vaid 28 sekundiga ning kolmandaks tulnud LUMI (First 34.7) Kevin Jakobsoni juhtimisel jäi omakorda teisest kohast maha kõigest kolme sekundiga.

Õhtu lõppes paduvihmas, kuid sadamasse jõudnud meeskondi ootasid soe saun ja pasta, mis pärast pikka merel veedetud päeva eriti hästi maitsesid.

Pühapäeval loodeti pidada veel kolm rajasõitu vastutuule-allatuule rajal, kuid ilm jäi taas peategelaseks. Hommikul õnnestus läbi viia üks sõit väga heitlikes oludes, kus tugevad tuulepöörded muutsid paremusjärjestust kuni viimaste meetriteni. Sõiduvõidu võttis Aleksandr Karboinovi BRIGITTA-X (X-34), kellele järgnesid Seppo Kari TETU 5 (X-34) ja SUGAR (Italia 9.98 F).

Pärast seda hakkas tuul kiiresti raugema ning kell 13.20 heiskas võistluskomitee AP ja A lipud, mis tähendas, et rohkem sõite enam ei peeta.

Pühapäeva pärastlõunal Kalevi Jahtklubi sadamas toimunud autasustamisel sai Eesti ja Soome ORC II meistrivõistluste kuldmedalid AMSERV TOYOTA ST meeskond kapten Margus Zuravljoviga. Hõbemedalid kuulusid Henri Roihu juhitud SUGARile ning pronksmedalid Harles Liivi meeskonnale jahil SHADOW.

Parima välismeeskonna auhinna pälvis Soome jaht LOW kapten Juhani Railo juhtimisel. Parimaks X-Yachts jahiks tunnistati BRIGITTA-X kapten Aleksandr Karboinovi juhtimisel, kellele kuulus ka X-Yachts poolmudeli rändkarikas.

Suurima osalejate arvuga klassi võitjale antava Hasse Trophy rändkarika viis samuti koju AMSERV TOYOTA ST meeskond.

Baltic Offshore Week 2026 näitas taas, et Läänemerel ei võida alati kõige kiirem jaht, vaid meeskond, kes suudab kõige paremini kohaneda muutuvate olude, keeruliste otsuste ja heitliku ilmaga. Sel korral tegi seda kõige paremini AMSERV TOYOTA ST meeskond.

Baltic Offshore Week 2026 ja avatud Eesti–Soome ORC II meistrivõistluste medalivõitjad

Kuld – AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod) EST 379

Kapten: Margus Zuravljov

Meeskonnas Lauri Luks, Margus Nõmmik, Marti Kütt, Martti Kinkar, Rene Maajärv, Eva Jakunin, Mia Marin Lilienthal

Hõbe – SUGAR (Italia 9.98F) EST 774

Kapten: Henri Roihu

Meeskonnas Sten Taal, Keith Luur, Ott Richard Hääl, Aleksander Kuusik, Eleny Kasemets, Joosep Laus, August Luure, Angus Aarna Ant

Pronks – SHADOW (Arcona 340) EST 646

Kapten: Harles Liiv

Meeskonnas Tanel Tamm, Janno Kriiska, Fredy Maalt, Jaan Akermann, Henri Tauts, Raiot Pikmets, Veiko Valts

Tulemused https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=jdpeq

Veebileht ja pildigaleriid https://kjk.ee/baltic-offshore-week/