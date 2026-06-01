Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja juhivad Sugar ja Castor

Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja 2026. aasta hooaja esimesed kolm etappi on peetud ning sarja üldliidriteks on tõusnud suurte jahtide arvestuses Sugar ning väikeste jahtide arvestuses Castor.

Juuni esimeses pooles toimunud kolme osavõistluse järel on suurte jahtide arvestuses esinelikul võrdne arv punkte. Karikasarja juhendi kohaselt määrab punktide võrdsuse korral paremusjärjestuse Eesti ja Soome meistrivõistlustel saavutatud tulemus, mistõttu hoiab liidrikohta Eesti ja Soome meistrivõistlustel hõbedale tulnud jaht Sugar (Italia 9.98) kaptel Henri Roihu juhtimisel.

Väikeste jahtide arvestuses juhib edetabelit Saaremaa meistrivõistluste võitja Castor (Folkboot), kaptel Ott Kolk juhtumisel, kes on kogunud 18 punkti.

Eesti Purjetamise Liidu poolt 2008. aastal ellu kutsutud Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja eesmärk on edendada avamerepurjetamist, toetada võistlusspordi regionaalset arengut ning suurendada Eesti purjetajate osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

Tänavune karikasari koosneb kümnest üle Eesti toimuvast ORC avamerepurjetamise etapist. Lisaks saavad võistkonnad punktiarvestusse lisada kuni kahe välisvõistluse tulemused. Kuna etappide hulka kuuluvad erinevate jahtklubide korraldatavad regatid ning osa võistlusi toimub samadel kuupäevadel, on meeskondadel võimalik osaleda maksimaalselt kaheksal kohalikul karikasarja etapil. Selline süsteem annab võimaluse kõrgete kohtade nimel võistelda nii tiitlivõistlustel osalevatel tipptiimidel kui ka aktiivselt kohalikel regattidel sõitvatel võistkondadel.

Karikasarja juhend on varasemate aastatega võrreldes suuresti muutumatu. Uuendusena on täpsustatud, et välisvõistlustena saab deklareerida ka Soomes FinRating mõõdusüsteemi järgi peetavate võistluste tulemusi, kuna FinRating põhineb ORC mõõdusüsteemil.

Nagu varasematel aastatel, võistlevad jahid kahes kategoorias – suured ja väikesed jahid. Kategooriate piiriks on CDL väärtus 8,500. Lisaks selgitatakse mõlemas kategoorias välja edukaim jahtklubi, kelle tulemus kujuneb kolme parima paadi punktisummade põhjal.

Karikasarja üldarvestus pärast kolme etappi

Suured jahid:

Sugar (Hara) – 26 punkti Shadow (KJK) – 26 punkti Brigitta-X (KJK) – 26 punkti

Väikesed jahid:

Castor (SMS) – 18 punkti Mercurius (SMS) – 14 punkti Liliann (SMS) – 12 punkti

Jahtklubide arvestuses juhib suurte jahtide kategoorias Kalevi Jahtklubi ning väikeste jahtide kategoorias Saaremaa Merispordi Selts.

Karikasarja juhend, jooksev edetabel ja varasemate aastate tulemused on avaldatud Eesti Purjetamise Liidu kodulehel.

Rait Riim

Eesti Purjetamise Liidu avamerekomisjoni liige ja karikasarja koordinaator