Eesti Jahtklubide Liit

ORC koosolek purjetajatele 17.märtsil
ORC koosolek purjetajatele 17.märtsil

11.03.2026

17. märtsil kell 19.00 Kesk-Euroopa aja järgi toimub esmakordselt Põhja-Euroopa avamerepurjetamise omanike ja nende esindajate ühine veebikoosolek. Kohtumise eesmärk on tuua kokku purjetajad, klubid, rahvusorganid ning reitingusüsteemide esindajad, et arutada avamerepurjetamise arenguid ja eelseisvaid tiitlivõistlusi.

Koosolekul tutvustatakse 2026. ja 2027. aasta ORC tiitlivõistlusi ning arutatakse laiemalt erinevaid hindamissüsteeme (rating systems), mida avamerepurjetamises kasutatakse. Vestluses osalevad Põhja-Euroopa riikide ORC esindajad, suuremate regattide korraldajad, klassiliitude ja purjetamisorganisatsioonide esindajad ning kohalike reitingusüsteemide haldajad.

Osalejatel on võimalus klassikalise ümarlaua formaadis tutvustada ka oma jahti, meeskonda või projekti ning jagada ootusi ja ettepanekuid avamerepurjetamise võistlusformaadi ja reeglite arendamiseks.

Veebikoosolek toimub Zoomi keskkonnas ning osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine.

Registreerimine:
https://forms.gle/Xsz3vr4EWXTZswdJA