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Clean Energy saavutas ORC Euroopa meistrivõistluste pikal avameresõidul kolmanda koha
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Clean Energy saavutas ORC Euroopa meistrivõistluste pikal avameresõidul kolmanda koha

12.08.2026

Klaipėdas toimuvatel ORC avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel jõudis eile lõpule esmaspäeval alanud pikk avamereetapp, mis tõi Eestile esimese poodiumikoha. Mati Sepa juhitud Clean Energy lõpetas A/B-klassi 240 meremiili pikkuse võistluse kolmanda kohaga. 

A/B-klassi pika sõidu võitis taanlaste Dixi 5 Erik Stannowi juhtimisel, teise koha sai Leedu jaht Rhino ning Clean Energy lõpetas kolmandana. Eesti jahi tegelik sõiduaeg oli 26 tundi, 33 minutit ja 55 sekundit ning ORC korrigeeritud aeg 28:13.42. Võitjast jäi Clean Energy korrigeeritud ajas maha 1:05.14. 

C-klassis läbiti 195 meremiili ning Eesti jahtidest tegi parima tulemuse Mart Eensalu juhitud Lumi, kes saavutas 21 jahi konkurentsis viienda koha. Võidu võttis Rootsi Garmin Team Pro4u, Lumi kaotas võitjale korrigeeritud ajas vaid 22 minutit ja 53 sekundit. 

Eestlaste tugev esinemine jätkus kohe Lumi järel. Henri Roihu juhitud Sugar sai 7. ja Harles Liivi Shadow 8. koha. Läti lipu all võistleva Estelle meeskond, kuhu kuuluvad ka eestlased Alari Akermann ja Peter Šaraskin, lõpetas üheksandana. 

Adele lõpetas pika sõidu 10., Jazz 14. ning Faro 16. kohal. Muhu Väina regati värske üldvõitja Amserv Toyota Sailing Team katkestas pika avamereetapi ja sai protokolli DNF-i. 

ORC Euroopa meistrivõistlused kestavad Klaipėdas 15. augustini. Pärast pikka avameresõitu jätkub võistlus lühemate rajasõitudega. 

ORC Euroopa meistrivõistluste tulemused: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=fjelg

Tänast Sportlandi nimelist lühirajasõitu saab jälgida reaalajas siit: https://www.tractrac.com/event-page/event_20260806_ORCEuropea/3573

Vaata galeriid: https://www.flickr.com/photos/204511506@N03/with/55457740568