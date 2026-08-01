Eesti jahid võtsid Helsinki–Tallinna Race’il kaks klassivõitu

Eesti jahid olid edukad 21.-22. augustil toimunud Helsinki-Tallinna Race’il, kus 44 meremiili pikkuse võistluse lõpetas Tallinnas 125 jahti. Eesti paatkonnad võtsid võidu kahes arvestuses.

FinRating 3 klassis võitis Mart Eensalu juhitud Lumi (EST 462) Kalevi Jahtklubist. Lumi läbis raja ajaga 8:33.13 ning ümberarvutatud tulemuseks kujunes 8:13.52. Samas klassis lõpetas Jan Matveuse EST 750 viiendana ja Martin Pihlaku EST 833 kaheksandana.

Mitmekereliste jahtide arvestuses võitis Heikki Jürilo juhitud Cremefraes (EST 7272). FinRating 4 klassis oli eestlastest parim Vladislav Gordini EST 733, kes saavutas 11. koha. Tiit Riisalo folkboodil EST 32 lõpetas 13. ning Alar Laani EST 970 19. kohal.

Helsinki-Tallinna Race on traditsiooniline üle Soome lahe kulgev avamerepurjetamise võistlus. Tänavu osales regatil üle 130 paatkonna, kellest 125 jõudis finišisse Tallinnas.

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