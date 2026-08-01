Eesti jaht NOLA võitis Copa del Rey – Hinrikus ja Uudam alistasid kahekordse maailmameistri

Eesti lipu all ja Kalevi Jahtklubi esindav jaht NOLA võitis Hispaanias Mallorcal peetud 44. Copa del Rey MAPFRE regati Sail Racing ORC A klassis ning pälvis ühtlasi kogu regati üldvõitja tiitli. Margus Uudami ja Taavet Hinrikuse Carkeek 40 meeskond edestas tihedas heitluses kahekordset ORC maailmameistrit Ráni.

Palma lahel peetud Copa del Rey on üks Euroopa tuntumaid ja hinnatumaid purjeregatte, mis tõi tänavu kokku ligi sada jahti ning hulgaliselt maailma- ja Euroopa meistreid ning olümpiapurjetajaid. Regatil võistles ka Hispaania kuningas Felipe VI, kes purjetas Hispaania mereväe jahil Hispania.

Eesti purjetamise jaoks kujunes regatt eriti edukaks Sail Racing ORC A klassis, kus võistles Margus Uudami ja Taavet Hinrikuse uus Carkeek 40 ehk C40 MK3 tüüpi jaht NOLA. Meeskonna taktikat juhtis Portugali olümpiapronks Hugo Rocha ning navigaatorina kuulus tiimi norralane Aksel Magdahl.

NOLA üks peamisi konkurente oli Niklas Zennströmi Rán, kes on tulnud kahel järjestikusel aastal ORC A klassi maailmameistriks – 2025. aastal Tallinnas ja tänavu Sorrentos. Ka Copa del Rey võitja selgus alles viimases sõidus, kuhu NOLA ja Rán läksid vastu väga väikese punktivahega.

Taavet Hinrikus kirjeldas võistlust kui väga tasavägist heitlust, kus iga hetk ja otsus luges. „See oli üliäge, sekund-sekundis sõit. Rán on mitu aastat järjest olnud sisuliselt võitmatu ja ka nemad ütlesid pärast, et lõpuks tuli keegi, kellega sai päriselt võidu sõita,“ rääkis Hinrikus. Copa del Rey võit on NOLA meeskonna esimene suur rahvusvaheline võit.

Kerges ja muutlikus tuules toimunud otsustavas sõidus kujunes kahe konkurendi vahel tõsine duell. NOLA suutis oma positsiooni hoida ning kindlustas Sail Racing ORC A klassi võidu. Lisaks klassivõidule pälvis Eesti meeskond Copa del Rey üldvõitja karika.

„See tunne on uskumatu ja väga intensiivne. Iga päev algas justkui uus võistlus, sest punktivahed olid kogu aeg väga väikesed. Midagi ei tulnud lihtsalt,“ ütles NOLA kaasomanik Margus Uudam pärast võitu.

Uudami sõnul oli viimases sõidus oluline teha võimalikult vähe vigu. „Saime hea stardi ja pidime väga vaiksetes oludes andma endast nii taktikaliselt kui tehniliselt parima ning kasutama ära iga tuulepuhangu. Kõik läks hästi ja meeskond tegi suurepärast tööd. Oleme väga uhked. See on meie esimene suur regativõit, oluline verstapost ning annab tulevikuks palju enesekindlust.“

NOLA meeskonna teekond sai alguse 2021. aastal Eestis amatöörmeeskonnana. Tänaseks ühendab tiim professionaalseid purjetajaid ja amatööre.

„Alustasime 2021. aastal Eestis puhtalt amatööride meeskonnana. Nüüd oleme vahetanud paati ning meeskonnas on nii professionaalid kui amatöörid. Tahame seda mudelit ka jätkata – töötada ühe meeskonnana ja kõrgete eesmärkidega,“ sõnas Uudam.

NOLA taktik Hugo Rocha tõstis samuti esile meeskonnatööd ja kogu nädala kestnud tihedat konkurentsi Rániga. Portugallase jaoks oli tegemist juba neljanda Copa del Rey klassivõiduga.

NOLA näitas tugevat minekut kogu regati vältel. Juba avapäeval võttis Eesti jaht ühe sõiduvõidu ja ühe teise koha. Teise võistluspäeva 32 meremiili pikkuses rannikusõidus tõi navigaator Aksel Magdahli ja taktik Hugo Rocha julge rajavalik NOLA-le kindla võidu ning tõstis meeskonna oma klassi ainuliidriks.

NOLA pardal on kogenud rahvusvaheline meeskond

Margus Uudami ja Taavet Hinrikuse juhitavas NOLA meeskonnas purjetavad koos eestlased ja mitme riigi tipptegijad.

Navigaator Aksel Magdahl Norrast tuli WindWhisperi pardal 2023. ja 2024. aastal ORC maailmameistriks. Ta on osalenud navigaatorina ka ümbermaailmaregatil Volvo Ocean Race ning aidanud Ericsson 3 meeskonnal võita 2009. aastal rekordpika Qingdao ja Rio de Janeiro vahelise etapi.

Taktik Hugo Rocha Portugalist võitis 1996. aasta Atlanta olümpiamängudel 470 klassis pronksmedali. Ta on osalenud kolmedel olümpiamängudel ning võitnud mitu ORC maailmameistritiitlit. Lisaks on ta tulnud maailmameistriks J/80 ja SB20 klassis.

NOLA pardal purjetavad ka neljakordsed ORC maailmameistrid Joan Navarro Guiu Hispaaniast ja Piotr Przybylski Poolast.

Sloveen Karlo Hmeljak on kahekordne olümpialane ja Solingu maailmameister, ning tuli 2021.a Eesti jahi Matilda 4 (J-112E) pardal ORC C klassi maailmameistriks ning tänavu kordas seda uue jahi M.A.T. 11 Robe da Mat pardal Sorrentos.

Meeskonda kuuluvad veel Juuso Roihu, Silvia Fantauzzi, Tiina-Liina Uudam, Arkadiusz Krzysztof Fedusio, Mark Roth ja Mia Marin Lilienthal.

NOLA võit jätkab Eesti avamerepurjetamise häid tulemusi Palma lahel. Mullu, kui Copa del Rey raames peeti ORC Euroopa meistrivõistlused, võitis Mati Sepa juhitud Technonicoli meeskond ORC B klassis Euroopa meistritiitli.

Regati koduleht: https://www.regatacopadelrey.com/home

Tulemused:https://www.regatacopadelrey.com/resultados?tipoinput=01&clasinput=19&clasinput=03