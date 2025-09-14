Eestlane Taavi Valter Taveter krooniti Team Nikaga 44Cup maailmameistriks

Eesti purjetaja Taavi Valter Taveter (Pärnu Jahtklubi) tuli koos tiimiga Team Nika 44Cup maailmameistriks, kui Haagi rannikul peetud regatil kindlustati meeskonnale rekordiline viies MM-tiitel.

Kolmepäevase tormise ilma järel peetud otsustaval võistluspäeval läks tihe rebimine liidrite vahel lahti juba varahommikul. Esimeses sõidus tõusis Team Nika etteotsa ning punktitabelis liidriks. Teises sõidus võttis etapivõidu Black Star Sailing Team, kuid Team Nika säilitas kindla eduseisu. Viimases sõidus suutis konkurent Ceeref Vaider küll eestlase meeskonnast mööduda, ent sellest ei piisanud – Prosikhini juhitud Team Nika kaitses tiitlit ja krooniti maailmameistriks.

Taavi Valter Taveter kommenteeris pärast võitu:

„Team Nikaga sõidan koos teist hooaega. Seni on olnud tulemused väga head – kahest kaks MM-tiitlit ja hetkel on hea võimalus võita ka hooaeg teist aastat järjest. Sari koosneb viiest regatist aastas – esimene veebruaris ja viimane novembris. Üks regatt kestab neli päeva, igal päeval kolm võistlussõitu. Paadid on väga sportlikud ja võistelda on lõbus. Samas konkurents on tihe ja tuleb ette suuremaid või väiksemaid kõkse. Viimasel MM-il Hollandis pidi üks võistkond kahjuks varakult koju sõitma, sest juba esimeses sõidus langes kokkupõrkes mast ja paadikere sai kõva kahjustuse.

Minu roll paadis on grinder, mis tähendab, et väntan manöövrites vajalikke pelisid. Sel hooajal on plaanis teha veel neli regatti teistel kiiljahtidel ja hooaeg lõpeb Fuerteventural koos Team Nikaga. Väiksematest paatidest meeldib mulle sõita Stari ja Draakoniga. Loodan, et järgmisel aastal õnnestub teha ka üks Finni regatt. Hetkel hoian pöialt Denissile, kes on Cascais kuldmedalit võitmas.“

44Cup on kõrgetasemeline rahvusvaheline purjetamissari, kus võisteldakse 44-jalastel üheklassi kiiljahtidel. Igal hooajal peetakse viis etappi eri paikades maailmas. Regatt kestab neli päeva, mille jooksul peetakse tavaliselt kolm sõitu päevas. Paadid on väga kiired ja sportlikud, mistõttu on konkurents tihe ning kontaktid ja purunemised ei ole haruldased. 44Cup toob kokku maailma tipp-purjetajad ja entusiastidest paadiomanikud, muutes sarja üheks põnevamaks ja professionaalsemaks mõõduvõtuks avamerepurjetamises.

Võistluse koduleht: https://www.44cup.org