ELA KAASA! Täna alustab Eesti purjetamiskoondis SSL Gold Cupi 1/16-finaalringi
Rio de Janeiros toimuval SSL Gold Cupil alustab Eesti purjetamiskoondis täna võistluse järgmist etappi. 1/16-finaalringis lähevad eestlased vastamisi valitseva meistri Ungari, Ecuadori ja Tahitiga.
Eesti koondis lõpetas 1/32-finaalringi 17 punktiga oma alagrupi võitjana, saavutades neljas võistlussõidus kaks esimest ja kaks teist kohta. Koos Eestiga pääses samast alagrupist edasi Malaisia.
Järgneva nelja päeva jooksul peetakse taas neli võistlussõitu, millest viimane annab topeltpunktid. Alagrupi kaks paremat koondist pääsevad 1/8-finaali.
Eesti 13-liikmelist purjetamiskoondist juhib kapten Karl-Hannes Tagu, roolimehe ülesandeid täidab Mati Sepp.
Eesti koondise Icebreakers koosseis:
- Karl-Hannes Tagu (kapten)
- Mati Sepp (roolimees)
- Peter Šaraškin
- Ago Rebane
- Janno Hool
- Taavi Valter Taveter
- Kevin Melvin Aasav
- Maris Seersant
- Jasper Rufus Rytövaara
- Eliise Raamat
- Angus Aarna Ant
- Karl Kolk
- August Luure
Eesti koondise võistlusgraafik 1/16-finaalringis (Eesti aja järgi):
- Neljapäeval, 26. novembril kell 17.00
- Reedel, 27. novembril kell 18.10
- Laupäeval, 28. novembril kell 19.30
- Pühapäeval, 29. novembril kell 21.00
SSL Gold Cup toob Rio de Janeiros kokku 40 riigi purjetamiskoondised, kes võistlevad identsetel SSL 47 klassi jahtidel. Võistlused toimuvad Guanabara lahel, kus peeti ka 2016. aasta olümpiamängude purjetamisvõistlused.
Kõiki võistlussõite saab jälgida otseülekandes. Sõitude algusajad võivad sõltuvalt ilmastikuoludest muutuda.
Otseülekanne: https://copadomundodavela.com/live
Ametlikud tulemused: https://copadomundodavela.com/results
Eesti koondise ametlik veebileht: https://est.sslgoldcup.com/