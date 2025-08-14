Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused Tallinnas said piduliku avastardi

11. august 2025, Tallinnas – Pühapäeva õhtul süttis Pirital Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul olümpiatuli, andes stardipaugu 8.–16. augustini toimuvatele Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustele. Nädalapikkune purjetamise tippsündmus toob Tallinna vetesse 65 jahti ja pea 600 purjetajat Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Saksamaalt, Poolast ja Küproselt, kuid jahtidel on esindatud märksa rohkem rahvuseid.

Võistlusprogrammis on kaks avamere- ja kuni kuus lühirajaetappi, mille tulemusel selguvad 2025. aasta ORC maailmameistrid A-, B- ja C-klassis. Lisaks jagatakse auhinnad parimatele amatöörmeeskondadele Corinthian divisjonis.

A-klassis tõusevad esile Rootsi lippu kandev, kuid rahvusvahelise tiimiga RAN (omanik Niklas Zennström), Soome MERCEDES BENZ (Jani Lehti) ning koduvetes seilav, loodussõbralikest ja jätkusuutlikest materjalidest ehitatud CLEAN ENERGY (Mati Sepp).

B-klassi favoriit on neljakordne maailmameister WINDWHISPER (Marcin Sutkowski, Poola), kellele pakuvad konkurentsi uue põlvkonna tänavu valminud XR41 tüüpi jahid Taanist ja Saksamaalt. Nende seas on kogenud Jesper Radich (FORMULA X, Taani) ja Jens Kuphal (EXCITER, Saksamaa). Vanema disainiga X-41 tüüpi jahid on varasematel ORC tiitlivõistlustel olnud alati kõrgetel kohtadel ning on jätkuvalt arvestatavaks konkurendiks. Lisaks TECHNONICOL’i nädalatagusele võidule ORC Euroopa meistrivõistlustelt Palmal Copa del Rey regati raames tuli 2024. aasta ORC Euroopa meistriks Ahvenamaal teine Eesti tiim – Tiit Vihuli juhitud OLYMPIC. Ka esimene Eesti ORC maailmameister – Jaak Jõgi juhitud FORTE – purjetas 2014. aastal Kielis just X-41 tüüpi jahiga.

C-klass on suurim ning koosneb 34 jahist. Silmapaistvad nimed on Ott Kikkase SUGAR (Eesti), Aivar Tuulbergi KATARIINA II (Eesti) ja Patrik Forsgreni GARMIN TEAM PRO4U (Rootsi), kellel kõigil on ette näidata väärikas kogus medaleid ORC tiitlivõistlustelt.

„Seni me pole ühelgi MM-il või EM-il medalita tagasi tulnud, vähemalt viimase viie-kuue aasta jooksul. Ilmselgelt medal on meie eesmärk. Kuld on meil puudu, seda tahame kindlasti võita,” kinnitas KATARIINA II roolimees Karl-Hannes Tagu.

Garmin ORC MM-il on Eesti esindatud koguni 21 jahiga, mis teeb meist suurima osalejate arvuga riigi. Eesti tiimid on viimastel aastatel olnud ORC tiitlivõistlustel erakordselt edukad. Eesti purjetajad on viimase kümnendi jooksul toonud ORC Euroopa ja maailmameistrivõistlustelt igal aastal medaleid, sealhulgas koduselt 2021. aasta MM-ilt kaksikvõidu C-klassis ja hõbeda B-klassis. Selline järjepidev edu põhineb tugeval kodusel konkurentsil ning Kalevi Jahtklubi korraldatud regattidel, mis on olnud ideaalseks kasvulavaks tipptasemel avamerepurjetamisele.

Edukaimateks meeskondadeks on siin olnud läbi aastate Ott Kikkase SUGAR, Aivar Tuulbergi KATARIINA II, Priit Tammemägi PREMIUM, Jaak Jõgi FORTE, Tiit Vihuli OLYMPIC, Arne Veske MATILDA 4, Sven Nuutmanni POSTIMEES SAILING TEAM / ANGEL ROSE, Harles Liivi SHADOW ja Mati Sepa TECHNONICOL.

MMi pidulik avamine algas rongkäiguga Kalevi Jahtklubist, kes on võistluse peakorraldaja koos Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga. Laval kõnelesid Tallinna abilinnapea Kaarel Oja, Kultuuriministeeriumi asekantsler Raido Mitt, Kalevi Jahtklubi kommodoor Tõnu Tõniste, Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann, ORC asepresident Ecky von der Mosel ja Garminit esindav Iiro Kinnanen. Olümpiatule süütasid Eesti Purjetamise Liidu LA2028 toetusprojekti noorpurjetajad Romi Safin, Emma Viktoria Millend ja Aksel Haava, regatilipu heiskas purjetaja ja Aivar Tuulberg. Õhtu lõpetasid Elina Nechayeva Forza ja You Raise Me Up imelised esitused.

Esmaspäeval kell 10 antakse start esimesele avamereetapile, mis kestab olenevalt tuuleoludest kuni 30 tundi. Võistlusrada on igas kolmes klassis erineva pikkusega: A-klassis 211 miili, B-klassis 195 miili ja C-klassis 175 miili. Kõigil radadel on alguses lühike põhja-lõunasuunaline ring Tallinna lahe põhjaosas, seejärel kulgeb rada ligikaudu kolmnurkselt läbi Soome lahe – Eestist Soome ja tagasi mööda Eesti rannikut.

Võistluste käiku ja Eesti tiimide sooritust saab reaalajas jälgida TracTrac platvormil. Uudse lahendusena kuvatakse seal lisaks jahtide liikumisele ka hetke ennustatav finišijärjestus, mis teeb kaasaelamise selgeks ja põnevaks juba enne, kui jahid päriselt finišijoone ületavad.

Lisaks saab alates teisipäevast igal õhtul kell 20 vaadata Telia / Inspira TVs võistluspäeva kokkuvõtet, mis tuuakse vaatajani otse Piritalt, Kalevi Jahtklubi sadamas asuvast regatikülast.

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös TOP Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga.

MMi toetavad lisaks Garminile Jakari Marine, Tallinna linn, Kultuuriministeerium, SEB Eesti, Piletilevi PLG, Amserv, Pantaenius, Alter Marine, A. Le Coq, Liviko, Sportland Eesti, Telia Eesti, Coffee Address, Baltic Cruisers, GST Marine paadipood, SAR Tallinn. Vaata pikemalt toetajate kohta: https://www.orcworlds2025.com/sponsors

MMi programm: https://www.orcworlds2025.com/program

MMi veebileht: www.orcworlds2025.com

ORC veebilet: orc.org/worlds2025

Ametlik teadetetahvel: manage2sail.com

Osavõtjad: https://www.manage2sail.com/en-US/event/orcworlds2025#!/entries?classId=ClassA

Tulemused: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=uxauu

Facebook: facebook.com/orcestonia

Instagram: instagram.com/orcworlds2025tallinn

YouTube: youtube.com/@KalevJahtklubi

Fotogaleriid: ORC Flickr albums & Kalev Yacht Club Flickr albums

Jägi jahte reaalajas TracTrac vahendusel – träkkimist toetab SEB Eesti