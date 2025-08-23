Garmin ORC avamerepurjetamise MM sai avastardi Piletilevi PLG pika avamereetapiga

Piletilevi | PLG Long Offshore pakkus ideaalolusid ja tihedaid finiše

Esmaspäeva 11. augusti hommikul kell 10 anti Tallinnas start 2025. aasta Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste esimesele sõidule, milleks oli Piletilevi PLG pikk avamereetapp. Kolmes klassis osalenud 64 jahti purjetasid Põhja-Eesti vetes distantsidel pikkusega 174–211 miili, lõpetades valdavalt 26–30 tunni purjetamise järel. Tingimused olid maailmameistrivõistluste väärilised – vahelduvalt vaiksemad tuuled alla 5 sõlme ja tugevamad puhangud üle 20 sõlme, pakkudes nii pikki vastutuuleotsi kui ka kiireid allatuule- ja täistuule lõike. Gruppide kaupa parimad olid HH 42 SCAMP THREE (Poola) kapten Maciej Gnatowski juhtimisel, XR 41 FORMULA X (Taani) roolis Jesper Radich ning Ott Kikkase Italia 9.98 SUGAR (Eesti) kapten Sandro Montefusco juhtimisel.

A-klassis näitas Niklas Zennströmi (Rootsi) Carkeek Fast 40+ RAN kogu sõidu vältel tugevat esitust, juhtides suurema osa distantsist. Kuid Naissaare lähistel tabas neid vaikne tuuleauk ning korrigeeritud ajas möödusid neist nii Maciej Gnatowski (Poola) HH 42 SCAMP THREE kui ka Jani Lehti (Soome) GP 42 MERCEDES BENZ. Lõpuks võitis SCAMP THREE napi eduga, kolmandaks tuli Lars Hidde (Saksamaa) PURE (MAT 1220). Eesti parimana saavutas Mati Sepa CLEAN ENERGY (E 44) 4. koha.

„Regatile tulles ei osanud me loota, et alustame nii hea tulemusega,” sõnas Gnatowski (SCAMP THREE). „Umbes kolm neljandikku distantsist oli meie jaoks ebasoodne, nii et püsida liidrite tempos ja lõpuks võita – see on uhke ja meeldivalt mõnus tunne.”

RAN meeskonnale kuulus A-klassi Line Honours ehk esimesena finishijoone ületamine. Omanik Niklas Zennström kiitis pikka avameresõitu ja selgitas otsust tulla Eestisse võistlema, märkides, et see on nii meeskonna kui ka jahi esimene osalemine ORC tiitlivõistlusel.

„Otsisime uusi võistluspaiku ja mulle väga meeldib Tallinn – olen siin tööasjus aastaid käinud ning see on mulle südamelähedane paik. Olen purjetanud Läänemerel ja Soomes, kuid mitte kunagi Eestis. Kui selgus, et maailmameistrivõistlused toimuvad siin, oli otsus lihtne – suurepärane võimalus tulla Eestisse ja Läänemerele võistlema,“ rääkis Zennström.

Intervjuu Niklas Zennströmiga https://youtu.be/eoIHe2ILvx8?si=7OQt-vSDOO55QK3L

A klassis parim amatöörmeeskond (Corinthian arvestus) oli Jonas Granderi (Rootsi) MATADOR (Elliott 44 CR), üldkokkuvõttes 5. koht.

B-klassis heitlesid esikohale peamiselt neli uut XR 41 tüüpi jahti. Taani match race tipppurjetaja Jesper Radichi FORMULA X püsis liidrite hulgas juba Bengtskäri majakale viinud vastutuuleosal ja võttis lõpuks kindla võidu, edestades Erik Stannow’ DIXI 5 (Taani) ja Jens Kuphal’i EXCITER (Saksamaa). Eesti parimana sai Harles Liivi SHADOW (J-112E) 8. koha. Esikümnesse mahtusid ka Ain-Eke Jalasto FANATIC 2 (9. koht) ja Jaak Jõgi FORTE (10. koht).

„See oli meie jaoks oluline võit,” ütles Radich. „Teame, et ülejäänud nädal tuleb väga raske.”

Intervjuu Jesper Radichiga https://www.youtube.com/watch?v=xmkOYk0V–U

B klassi parim Corinthian meeskond oli Raimondas Šiugždinise (Leedu) ARABELA (Italia 11.98), üldkokkuvõttes 6. koht.

C-klassis pakkus kodupubliku rõõmuks võidu Ott Kikkase SUGAR (Italia 9.98), olles ainus varasem ORC maailmameister selles 35 jahi konkurentsis. Teise koha sai Patrik Forsgreni (Rootsi) GARMIN TEAM PRO4U ja kolmanda Aivar Tuulbergi KATARIINA II(Arcona 340). Neljandana finišeeris Margus Žuravljovi AMSERV TOYOTA ST.

„See oli pikk ja väsitav sõit, aga meeskond töötas algusest lõpuni hästi ja suutsime rivaalid seljataha jätta,” ütles SUGARi taktik Matteo Ivaldi.

C klassi parima amatöörmeeskonnana lõpetas Patrik Forsgreni (Rootsi) GARMIN TEAM PRO4U (First 36.7 mod.), kes oli üldpoodiumi teisel kohal.

Tulemused: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=uxauu

Kolmapäeval jätkuvad võistlused Tallinna lahel ja Naissaare lähistel, kus kavas on kaks lühikest rajasõitu Amservi auhindadele. Stardid antakse kell 12 ning neid saab reaalajas jälgida TracTraci vahendusel, mille ülekannet toetab SEB Eesti. Kell 18 toimub sõiduvõitjate autasustamine ja sellele järgneb After Sail, kus meeleolu loob DJ Liisi Voolaiu ja ansambel Mood Duo.

Lisaks saab kell 19 (alates neljapäevast kl 20) vaadata Inspira TVs päevakokkuvõtet otse regatikülast Pirital, mille online ülekanne on saadaval ka Postimehe Purjetamise rubriigis.

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös TOP Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga.

MMi toetavad lisaks Garminile Jakari Marine, Tallinna linn, Kultuuriministeerium, SEB Eesti, Piletilevi PLG, Amserv, Pantaenius, Alter Marine, A. Le Coq, Liviko, Sportland Eesti, Telia Eesti, Coffee Address, Baltic Cruisers, GST Marine paadipood, SAR Tallinn. Vaata pikemalt toetajate kohta: https://www.orcworlds2025.com/sponsors

MMi programm: https://www.orcworlds2025.com/program

MMi veebileht: www.orcworlds2025.com

ORC veebileht: orc.org/worlds2025

Ametlik teadetetahvel: manage2sail.com

Osavõtjad: https://www.manage2sail.com/en-US/event/orcworlds2025#!/entries?classId=ClassA

Facebook: facebook.com/orcestonia

Instagram: instagram.com/orcworlds2025tallinn

Videod ja intervjuud – YouTube: youtube.com/@KalevJahtklubi

Fotogaleriid: ORC Flickr albums & Kalev Yacht Club Flickr albums

Jälgi jahte reaalajas TracTrac vahendusel – träkkimist toetab SEB Eesti