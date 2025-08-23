Garmin ORC MMi eelviimane päev pakkus kõike – tuulevaikuse järel põnevust ja tihedat heitlust

B-klassis kindel liider FORMULA X, OLYMPIC neljandal kohal; A-klassis sõiduvõidu võtnud CLEAN ENERGY hoiab kolmandat kohta; C-klassis KATARIINA II ja SUGAR kõrges mängus teisel ja neljandal kohal

Pärast neljanda võistluspäeva tuulevaikust ja võistlussõitude ärajäämist naasid 2025. aasta Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste osalejad reedel taas rajale, et pidada PANTAENIUSe lühike avameresõit. Kõigis kolmes klassis peeti põnevaid ja taktikalisi sõite – A-klassil pikkusega 47,4 miili, B-klassil 41,8 miili ja C-klassil 33,6 miili. Tingimused olid vahelduvad – tuul varieerus 8 sõlmest kuni 20 sõlmeni ning muutlik suund nõudis meeskondadelt pidevat tähelepanu ja kiiret reageerimist.

A-klass: RAN kontrollis etapi lõpufaasi

A-klassis kordas Niklas Zennströmi juhitud RAN (SWE) oma pika avamereetapi edu, juhtides kaheksast jahist koosnevat laevastikku kogu distantsi vältel. Sõidu algosas käis tihe heitlus Jani Lehti MERCEDES BENZ (FIN) ja Torben Mühlbachi STOERTEBEKER (GER) vahel, sekka kerkisid ka CLEAN ENERGY (EST) Mati Sepa juhtimisel ja Maciej Gnatowski SCAMP THREE (POL). Viienda sõidutunni alguses võttis CLEAN ENERGY isegi korraks juhtpositsiooni, ent lõpusirgel näitas RAN kindlat minekut, lõpetades 12-minutilise eduga MERCEDES BENZ ees, kolmandaks tuli CLEAN ENERGY.

„Teadsime, et peame tegema hea rannikusõidu, et hoida oma võimalusi maailmameistritiitlile,” sõnas RANi taktik Adrian Stead, “nii et tegime suurepärase stardi, tugeva esimese vastutuuleotsa ja pika, kümne miili allatuuleotsa spinnakeriga, kus tabasime väga häid tuulepöördeid. Meie jaht ei ole tegelikult ORC jaoks optimeeritud, kuid me teame, kuidas sellega hästi sõita ja teda maksimaalselt ära kasutada. Homme paistab tulevat tuuline päev – 20–25 sõlme läänest – see saab olema raske töö, aga ka väga lõbus. Oleks fantastiline minna siit ära maailmameistritiitliga, kuid konkurents on tugev ja teised jahid sõidavad väga hästi, nii et see saab olema raske. Anname homme endast parima.“

Intervjuu – Adrea Stead https://youtu.be/pCG56Di31us?si=f5qcV32gSqdIVnq8

B-klass: kolmikvõit XR 41 jahtidele

B-klassis domineerisid sõidu esimeses pooles kolm XR 41 jahti: FORMULA X (DEN), DIXI 5 (DEN) ja eXciteR (GER). Kui pikal avamereetapil käis liidriheitlus FORMULA Xi ja maailmameistri WINDWHISPER (POL) vahel, siis seekord püsisid poolakad pikka aega poodiumist väljas. Lõpus võttis liidripositsiooni Erik Stannow’i DIXI 5, teiseks tuli Jens Kuphal’i eXciteR, kolmandaks Jesper Radich’i FORMULA X, kes möödus Marcin Sutkowski WINDWHISPERist tund enne finišit.

„Oleme väga rahul – oleme XR 41-ga purjetanud vaid seitse nädalat, aga täna näitasime, et suudame olla kiired ja pakkuda konkurentsi nii FORMULA Xile kui WINDWHISPERile,“ sõnas Erik Stannow (DIXI 5). “Oleme viimase võistluspäevas suhtes väga positiivselt meelestatud.”

Eesti jahtidest on kõrgeimal kohal viiendal positsioonil OLYMPIC (X-41 mod., Tiit Vihul, Corinthian), seitsmendal FORTE (X-41, Jaak Jõgi) ja üheksandal FANATIC 2 (Italia 11.98, Ain-Eke Jalasto, Corinthian). Esikümnesse mahuvad ka Leedu jahtidest kuuendal kohal ARABELA (Italia 11.98, Raimondas Šiugždinis, Corinthian) ja kaheksandal RHINO (Italia 11.98, Saulius Pajarskas, Corinthian).

C-klass: Katariina II murdis rootslaste võiduseeria

C-klassis hoidis suure osa sõidust liidrikohta Ott Kikkas’e SUGAR (EST), ent pikk vastutuuleots Keskmadalale tõi kaasa suure kukkumise. Viimase tunni sees pidasid tiheda heitluse Aivar Tuulberg’i KATARIINA II (EST), Margus Zuravljovi AMSERV TOYOTA ST (EST) ja sarja liider Patrik Forsgreni GARMIN TEAM PRO4U (SWE). KATARIINA II võttis napi, vaid 1:32-minutilise võidu PRO4U ees, kolmandaks tuli AMSERV TOYOTA ST.

„See oli põnev ja mitmekesine sõit, kus tuli hakkama saada nii vastutuule-, allatuule- kui ka halssimisotsadel,“ rääkis KATARIINA II roolimees Karl-Hannes Tagu. „Rada viis lahest välja, kus oli palju üleminekuid ja tuulepöördeid. Alustasime umbes 8 sõlmega, kuid hiljem jõudsime 20–22 sõlmega halssimiste otsadele – selles sõidus oli kõike.“ rääkis Tagu.

Intervjuu – Karl-Hannes Tagu https://youtu.be/j7u3kmm9lL0?si=noE7KcrJwVYNOaKz

Eesti jahtidest on neljandal kohal on SUGAR (Italia 9.98 F, Sandro Montefusco), viiendana JAZZ (First 35, Tarmo End, Corinthian) ja kuuendal AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod., Margus Žuravljov, Corinthian).

Praeguste liidrite kommentaarid https://youtu.be/dM1-cXx4_4s?si=9pGX3cIEufrk7R6t

Viimane päev tõotab põnevust

Laupäeval on kavas ALTER MARINE’i lühirajasõidud, ja ilmaprognoos lubab 20–30 sõlme tuult. Plaanis on kaks, võib-olla isegi kolm sõitu. Kui peetakse vähemalt kaks sõitu, lähevad arvesse ka halvima tulemuse (lühirajaõidu) mahavisked, mis võivad seniseid edetabeleid märkimisväärselt muuta.

Hetkel juhib A-klassi RAN 4 punktiga MERCEDES BENZi ees, B-klassis on FORMULA X 5-punktilises edus WINDWHISPERi ees ja C-klassis on GARMIN TEAM PRO4U 9 punktiga KATARIINA II. Kõik on veel lahtine – Tallinnas on laupäeval ees tiitlivõitluse tuline finaal. Lisaks maailmameistritiitlitele selguvad ka parimad amatöörmeeskonnad Corinthian arvestuses.

Uued ORC maailmameistrid pärjatakse laupäeva õhtul – autasustamistseremoonia toimub Kalevi Jahtklubi sadamas mitte enne kl 18 õhtul.

Garmin ORC avamerepurjetamise MM – Tulemused 5 sõidu järel:

Class A

1.⁠ ⁠𝗥𝗔𝗡 (Carkeek 40+, SWE) – Niklas Zennström – 12 pts

2.⁠ ⁠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗘𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗘𝗡𝗭 (GP 42, FIN) – Jani Lehti – 16 pts

3.⁠ ⁠𝗖𝗟𝗘𝗔𝗡 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗬 (E 44, EST) – Mati Sepp – 21 pts

Best Corinthian – 𝗠𝗔𝗧𝗔𝗗𝗢𝗥 (Elliott 44 CR, SWE) – Jonas Grander – 22 pts

Class B

1.⁠ ⁠𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔 𝗫 (XR 41, DEN) – Jesper Radich – 8 pts

2.⁠ ⁠𝗪𝗜𝗡𝗗𝗪𝗛𝗜𝗦𝗣𝗘𝗥𝟰𝟰 (Grand Soleil 44P, POL) – Marcin Sutkowski – 13 pts

3.⁠ ⁠𝗗𝗜𝗫𝗜 𝟱 (XR 41, DEN) – Erik Stannow – 17 pts

Best Corinthian – 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗖 (X-41 mod., EST) – Tiit Vihul – 34 pts

Class C

1.⁠ ⁠𝗚𝗔𝗥𝗠𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗣𝗥𝗢𝟰𝗨 (First 36.7 mod., SWE) – Patrik Forsgren – 8 pts

2.⁠ ⁠𝗞𝗔𝗧𝗔𝗥𝗜𝗜𝗡𝗔 𝗜𝗜 (Arcona 340, EST) – Aivar Tuulberg – 17 pts

3.⁠ ⁠𝗖𝗛𝗘𝗬𝗘𝗡𝗡𝗘 (Farr 30, SWE) – Anders Helmrich – 19 pts

Best Corinthian – 𝗚𝗔𝗥𝗠𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗣𝗥𝗢𝟰𝗨 (First 36.7 mod., SWE) – Patrik Forsgren – 8 pts

Igal õhtul kell 20 saab Inspira TVs vaadata päevakokkuvõtet otse regatikülast Pirital, mille online ülekanne on saadaval ka Postimehe Purjetamise rubriigis.

https://sport.postimees.ee/8303584/jarelvaadatav-avamerepurjetamise-maailmameistrivoistluste-13-augusti-kokkuvote

Saatejuht on Eero Raun ja spetsialisti rollis assisteerib Kalev Vapper.

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös TOP Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga.

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös TOP Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga.

