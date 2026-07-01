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Eesti Jahtklubide Liit

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GoRR avapäeval jõudsid mitmed Eesti jahid oma klassis esikolmikusse
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GoRR avapäeval jõudsid mitmed Eesti jahid oma klassis esikolmikusse

30.06.2026

Lätis alanud Gulf of Riga Regatta (GoRR) 2026, ehk Läti avamerepurjetamise meistrivõistluste esimene võistluspäev peeti 29. juunil Riia lähistel. Kerge ja muutliku tuulega sõidetud avasõit nõudis meeskondadelt kannatlikkust ning täpseid taktikalisi otsuseid. 

Eesti meeskonnad alustasid regatti mitmes arvestusklassis heade tulemustega.

ORC Cruiser II klassis võitis avasõidu Saaremaa Merispordi Seltsi jaht LILIANN, mille roolis on Margus Beljakov

LYS klassis saavutas mullune võitja SIREN (kapten Priit Jürioja, Pärnu Jahtklubi) teise koha.

ORC II klassis purjetas kolmandaks MASU (kapten Angus Aarna Ant, Pärnu Jahtklubi), kes võistleb kaheliikmelise ehk double-handed meeskonnaga – isa ja poeg. Sama klassi seitsmendal kohal lõpetas KATARINA JEE (kapten Mart Tamm, Saaremaa Merispordi Selts).

ORC Cruisers I klassis oli Eesti parimana neljas NORA LII (kapten Ülar Jänes, Pärnu Jahtklubi). Aare Kööp juhitud SYLVIA 10. kohal

Regatt jätkus 30. juunil pika, ligikaudu 117 kilomeetri pikkuse avamereetapiga Riiast Kihnu saarele. Tänavuse GoRR-i programmi kuulub Kihnu esmakordselt ning sealt liigub võistlus edasi Pärnusse, kus selguvad regati üldvõitjad.

Võistluse kodulehelt leiad tulemused, galeriid ja uudised: https://gorr.lv/ee