Henri Roihu: ühe hooajaga Euroopa tippu jõudmine on eriline ja tähenduslik saavutus

ORC Euroopa meistrivõistlustel C-klassi üldarvestuses hõbemedali ja Corinthian-arvestuses Euroopa meistritiitli võitnud Hara Seilamise seltsi esindava jahi Sugari kapteni Henri Roihu sõnul näitas Klaipėdas saavutatud tulemus, milleks Eesti noortest purjetajatest kokku pandud Offshore Team Estonia juba oma esimesel hooajal võimeline on.

„Emotsioonid on ülevad. See on eriline ja tähenduslik saavutus,“ võttis Roihu võistluse kokku.

Sugari meeskond lõpetas laupäeval Klaipėdas ORC Euroopa meistrivõistlused C-klassi üldarvestuses teisel kohal, jäädes alla vaid valitsevale maailmameistrile Garmin Team Pro4u. Samal ajal võitis Eesti meeskond C-klassi Corinthian-arvestuse Euroopa meistritiitli.

Roihu sõnul annab tulemusele erilise kaalu asjaolu, et tegemist on alles oma esimest hooaega koos purjetava meeskonnaga.

„Tõsiasi, et Offshore Team Estonia alustalad on vaid ühe hooajaga viinud meid Euroopa tippu, on lihtsalt imeline. Eesti esimene olümpiapaadiklasside noorpurjetajatest koosnev avamerepurjetamise võistkond tegi ära selle, milleks teadsin, et nad võimelised on: edestada oma töökuse ja innukusega ülitihedas konkurentsis meeskondi, kes on koos purjetanud aastaid, mõned neist aastakümneid,“ ütles Roihu.

Sugari meeskonda kuulusid kapten Henri Roihu (Tallinna Jahtklubi), Sten Christian Taal (Kalevi Jahtklubi), Keith Luur (Pärnu Jahtklubi), Ott Richard Hääl (Hara Seilamise Selts), Tobias Reiter (Tallinna Jahtklubi), Angus Aarna Ant (Pärnu Jahtklubi), Eliise Raamat (Tallinna Jahtklubi), Robin Juul (Tallinna Jahtklubi) ja Siim Erik Akermann.

Kuue võistluspäeva jooksul tuli meeskonnal hakkama saada väga erinevate ilma- ja võistlustingimustega. Sugar näitas kogu regati jooksul stabiilsust: rajasõitudes jõuti korduvalt esikolmikusse, võeti üks sõiduvõit ning kolmel järjestikusel sõidul lõpetati teisena.

Roihu sõnul oli erinevat tüüpi sõitude jaoks juba enne võistlust paigas selge taktikaline plaan.

„Plaan oli purjetada pikkadel etappidel, mis lähevad tulemuste arvestusse koefitsiendiga, konservatiivselt ning panna lühirajasõitudes kõik mängu. Nii me ka tegime. Väga stabiilne punktiskoor näitab, kui kindlalt suutsime tulemust hoida ja võitu taga ajada. Viimasele päevale saime vastu minna juba kindlustatud tulemusega ning lihtsalt nautida purjetamist ja võiduemotsioone.“

„Põhjalik ettevalmistus, professionaalne suhtumine, vahetu vigadest õppimine ja sihikindlus tõid parima tulemuse, mida loota võisime. See annab indu samas vaimus edasi pingutada, et edaspidi juba pjedestaali kõige kõrgemal astmel olla.“

Sugari kõrval tõi Klaipėda EM Eestile veel ühe Corinthian-medali – Mart Eensalu juhitud Lumi saavutas selles arvestuses pronksi ning lõpetas C-klassi üldarvestuses viiendana.

Roihu sõnul ei tähenda esimese hooaja edu, et Offshore Team Estonia võiks nüüd loorberitele puhkama jääda, ambitsiooni on meeskonnal veel kõvasti: „Kaks säravat tiitlivõistluse medalit tulevad Eestisse. Meie eesmärk on hoida need siin ka edaspidi ning see töö algab kohe, kui purjed on kuivanud!“