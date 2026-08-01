Kaheksa Eesti jahti alustavad Klaipėdas ORC Euroopa meistrivõistlusi

Leedus Klaipėdas algavad ORC avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused, kus 10.-15. augustini selgitatakse Euroopa meistrid kahes võistlusgrupis. Eesti on esindatud kaheksa jahiga – seitse neist võistlevad C-klassis ning Mati Sepa Clean Energy A/B grupis.

C-klassis lähevad Eesti lipu all starti Adele (kapten Alexander Karboinov), Shadow (Harles Liiv), Sugar (Henri Roihu), Amserv Toyota Sailing Team (Margus Žuravljov), Lumi (Mart Eensalu), Faro (Neeme Külm) ja Jazz (Tarmo End). A/B grupis esindab Eestit Clean Energy, mille kapten on Mati Sepp.

Eesti meeskondadest kuuluvad tiitlipretendentide sekka Amserv Toyota Sailing Team ja Clean Energy, keda tõstab enne võistlust esile ka rahvusvaheline ORC kongress.

Klaipėda võõrustab ORC Euroopa meistrivõistlusi esimest korda. 9. augustil toimub treeningsõit ja avatseremoonia ning esimesed punktid jagatakse 10. augustil algavas pikas avameresõidus. Järgnevatel päevadel jätkub regatt nii avamere- kui ka rajasõitudega ning Euroopa meistrid selguvad 15. augustil.

Eesti Purjetamise Liit hoiab kogu võistluse vältel silma peal Eesti jahtide ja välismeeskondades võistlevate eestlaste tulemustel ning teeb iga võistluspäeva järel kokkuvõtte.

ORC Euroopa meistrivõistluste ametlik koduleht