NOLA võidukas debüüt PalmaVelal – Eesti meeskond näitas Vahemerel kõrget klassi

Tekst: Piret Salmistu

Vahemere ühe olulisema hooaja avaregati, Sandberg PalmaVela, ORC 1 klassis kujunes üheks suurimaks tähelepanu keskpunktiks Eesti lipu all seilanud, Kalevi Jahtklubi esindav jaht Nola. Margus Uudami ja Taavet Hinrikuse meeskond tegi oma uhiuue Carkeek disainiga Fast 40 jahiga muljetavaldava debüüdi, kroonides esinemise kindla üldvõiduga.

Palma lahel peetud kuuest võistlussõidust võitis Nola koguni neli. Kahel korral tuli tunnistada Saksa jahi Elena Nova (Swan 42 CS) paremust, kuid stabiilsus ja kiirus kõigis tingimustes tagasid Eesti tiimile selge ülekaalu. Eriti veenev oli Nola esitus rannikusõidus, kus saavutati esikoht, ning lisaks võideti kolm lühirajasõitu – kombinatsioon, mis näitab nii taktikalist küpsust kui ka paadi suurepärast potentsiaali.

Nola – Carkeek Fast 40 EST773 – PalmaVela 2026 Nola (ORC 0-1) © Nico Martinez / Sandberg PalmaVela

Olulise lisaväärtuse tõi meeskonda ka kogenud taktik Nick Rogers – kahekordne olümpiahõbe –, kelle varasem kogemus sama tüüpi paadiga aitas kiiresti leida optimaalsed seadistused ja teha otsustavaid taktikalisi valikuid.

Regati viimast päeva mõjutasid äikesetormid ja tuulevaikus, mistõttu rohkem sõite ei peetud ning tulemused kinnitati eelneva päeva seisuga. Nola ülekaal oli nii selge, et ORC 1 klassis vormistati ametlik regativõit neile juba ilma viimase päeva sõitudeta.

Meeskonna navigaator, maailmatasemel taktik Aksel Magdahl, tõi esile nii paadi kui tiimi tugevused:

„See oli meie jaoks esimene regatt selle paadiga ja juba algusest peale tundsime, et potentsiaal on väga suur. Suutsime kiiresti leida hea seadistuse ja meeskonnatöö toimis väga hästi. Tingimused olid mitmekesised – alates tugevamast tuulest kuni väga kergete oludeni –, mis pani proovile nii paadi kui ka otsustusprotsessid. Just sellistes olukordades tuleb esile, kui hästi meeskond koos töötab.“

Magdahl rõhutas ka rannikusõidu tähtsust üldtulemuse kujunemisel:

„Pikem sõit oli võtmetähtsusega – seal suutsime teha õiged valikud ja hoida stabiilset tempot. Samas olid ka lühirajasõidud väga konkurentsitihedad ning iga detail luges.“

Nola – Carkeek Fast 40 EST773 – PalmaVela 2026 Nola (ORC 0-1) © Maria Muina / Sandberg PalmaVela

Nola võit PalmaVelal kinnitab, et uus Carkeek disainiga Fast 40 on konkurentsivõimeline nii offshore- kui ka lühirajasõitudes ning Eesti meeskond kuulub rahvusvahelises ORC-tipus kindlalt arvestatavate hulka. Hooaja algus Vahemerel annab tugeva signaali ka edasiseks – siit on hea edasi minna järgmistele suurtele regattidele.

PalmaVela tõestas taas oma taset kui üks Vahemere tähtsamaid regatte, kus kohtuvad hooaja alguses maailma parimad meeskonnad. Eesti purjetamise jaoks jääb tänavune võistlus aga meelde eelkõige Nola võimsa debüüdi ja veenva võiduga.

Õnnitleme kogu meeskonda ja soovime hoogsat ja edukat hooaega!

Tulemused

Sandberg PalmaVela kodulehekülg

Nola meeskond – ORC 1 klassi võitja, Nico Martínez – Sandberg PalmaVela

Nola – Carkeek Fast 40 EST773 – PalmaVela 2026 (ORC 0-1) © María Muiña / Sandberg PalmaVela

Tags: Fast 40, Margus Uudam, Nola, orc sailing, PalmaVela, Taavet Hinrikus