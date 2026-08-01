Shadow võitis ORC Euroopa meistrivõistluste rannikusõidu, Sugar jätkab üldarvestuses teisena

Klaipėdas peetavatel ORC Euroopa meistrivõistlustel võitis reedel C-klassi 40 meremiili pikkuse rannikusõidu Harles Liivi juhitud Shadow. Eesti edu täiendas Henri Roihu juhitud Sugar teise kohaga, mis hoiab meeskonna enne viimast võistluspäeva C-klassi üldarvestuses kindlalt teisel kohal.

Shadow lõpetas rannikusõidu korrigeeritud ajaga 7:06.45. Sugar jäi võitjast 7 minuti ja 17 sekundi kaugusele ning kolmandaks tuli Leedu Arabela. Senine kindel liider Garmin Team Pro4u sai seekord viienda koha.

Eesti jahtidest lõpetas Lumi rannikusõidu 9., Jazz 12., Adele 14. ja Faro 17. kohal. Läti lipu all võistlev Estelle, mille meeskonnas sõidavad Alari Akermann ja Peter Šaraskin, tegi tugeva sõidu ja lõpetas kuuendana.

Seitsme sõidu järel juhib C-klassi Garmin Team Pro4u 11 punktiga. Sugar on 15 punktiga teine, kolmandal kohal olev Stony X on 27 punktiga juba 12 punkti kaugusel. See tähendab, et Sugar läheb viimasele võistluspäevale väga tugevas medalipositsioonis.

Lumi on 37,5 punktiga viies ja tänase sõiduvõidu võtnud Shadow tõusis 40,5 punktiga seitsmendaks. Adele on 54 punktiga üheksas, Jazz 56,5 punktiga 12. ja Faro 80,5 punktiga 15. kohal. Estelle tõusis 55 punktiga kümnendale kohale.

Harrastajate arvestuses juhib arvestust endiselt noortest andekatest purjetajatest koosnev Sugar meeskond, teisel kohal Lumi, Shadow 5. Koht.

A/B-grupis sai Mati Sepa juhitud Clean Energy 48 meremiili pikkuses rannikusõidus 10. koha ning üldarvestuses hoiab 6.kohta. Sõidu võitis Leedu Keturi Vėjai, Rhino oli teine ja senine üldliider Dixi 5 kolmas.

Euroopa meistrivõistlused lõpevad laupäeval, 15. augustil, mil on kavas viimased võistlussõidud ja selguvad Euroopa meistrid.

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