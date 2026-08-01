Sugar hoiab ORC Euroopa meistrivõistlustel kindlalt teist kohta

Klaipėdas jätkuvatel ORC Euroopa meistrivõistlustel on pärast kuut sõitu Eesti parimal positsioonil Henri Roihu juhitud Sugar, kes hoiab C-klassis teist kohta. Neljapäeval sõideti kolm rajasõitu ning Sugar lõpetas need kõik teisena.

Päeva esimeses sõidus jäi Sugar võitnud Garmin Team Pro4u’le korrigeeritud ajas vaid 14 sekundiga alla. Teises sõidus võitis Stony X, Sugar kaotas 37 sekundit ning päeva viimases sõidus oli taas kiireim Garmin Team Pro4u, Sugar lõpetas 1 minuti ja 6 sekundi kaugusel teisena.

Kuue sõidu järel juhib C-klassi Garmin Team Pro4u 6 punktiga. Sugar on 13 punktiga teine ning kolmandal kohal paiknev Stony X on kogunud 23 punkti. Lumi on 28,5 punktiga 5., Shadow 39,5 punktiga 7., Adele 40 punktiga 9., Jazz 44,5 punktiga 10. ja Faro 63,5 punktiga 15. kohal.

Läti lipu all võistlev Estelle, mille meeskonnas sõidavad Alari Akermann ja Peter Šaraskin, sai neljapäeva rajasõitudes 11., 14. ja 11. koha ning paikneb kuue sõidu järel C-klassi üldarvestuses 12. kohal.

A/B-grupis sai Mati Sepa juhitud Clean Energy neljapäeval 10., 10. ja 7. koha. Kuue sõidu järel on Clean Energy 31 punktiga 5. kohal, sama punktisummaga kui kuuendal kohal olev Norra Sons of Hurricanes. Liider on Dixi 5 viie punktiga.

Harrastajate arvestuses juhib Sugar ülekaalukalt, teisel kohal Leedu meesond jahil Dia, kolmandal kohal Lumi ja esiviiskusse mahub veel ka Adele meeskond.

KÕIK TULEMUSED: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=fjelg

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