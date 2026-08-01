Sugar tõusis ORC Euroopa meistrivõistlustel teiseks, Lumi kolmas

Klaipėdas jätkuvatel ORC avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustel hoiab Eesti pärast pikka avameresõitu ja kahte kolmapäeval peetud rajasõitu C-klassis korraga kahte medalikohta. Henri Roihu juhitud Sugar on üldarvestuses teine ning Mart Eensalu juhitud Lumi kolmas. A/B-grupis jätkab Mati Sepa Clean Energy pärast kolme sõitu neljandal kohal.

Pärast enam kui ööpäeva kestnud pikka avamereetappi naasis võistluslaevastik kolmapäeval lühikestele vastutuule-allatuule radadele. Esimene hoiatussignaal anti kell 14, et anda meeskondadele pärast nõudlikku avameresõitu rohkem taastumisaega. Päeva iseloomustasid nõrk kuni mõõdukas tuul, tihedad stardid ja väikesed vahed korrigeeritud aegades.

C-klassis tegi suurepärase päeva Sugar, kes lõpetas esimese rajasõidu kolmandana ning võitis teise. Võidusõidus edestas Sugar valitsevat maailmameistrit Garmin Team Pro4u korrigeeritud ajas vaid 17 sekundiga. Kolmandaks tulnud Leedu Arabela-Citadele jäi Sugarist 51 sekundi kaugusele.

„See tunne on väga hea. Oleme uus ja noor meeskond, mis koosneb koondise purjetajatest. Paljudel avamerepurjetamise meeskondadel on aastate või isegi aastakümnete pikkune kogemus, aga meie tahame näidata, et noored purjetajad, kellel on tahet kõvasti võidelda, suudavad selles konkurentsis oma koha välja teenida ja võita,“ ütles Sugarit juhtiv Henri Roihu pärast sõiduvõitu.

Roihu sõnul on meeskonna esimese hooaja eesmärk medal. Sugar juhib kolme sõidu järel ühtlasi C-klassi Corinthian-arvestust.

Stabiilselt jätkas ka Lumi. Pika avameresõidu viienda koha järel sai Mart Eensalu meeskond kolmapäevastes rajasõitudes 6,5 ja 5 punkti ning hoiab kokkuvõttes kolmandat kohta.

„Stabiilsus on meie tugevus. Me ei pruugi alati päris tipus olla, eriti kuna oleme üks väiksemaid paate selles grupis, kuid püsime keskendunud ja proovime igast hetkest maksimumi võtta,“ sõnas Eensalu. Tema sõnul õnnestusid Lumil mõlemas rajasõidus stardid ning väiksema jahina oli eriti oluline kiiresti vaba tuul leida.

Kolme sõidu järel juhib C-klassi valitsev maailmameister Garmin Team Pro4u nelja punktiga. Sugar on kümne punktiga teine ja Lumi 16,5 punktiga kolmas. Seega on kaks Eesti jahti võistluse praeguses faasis medalipositsioonil.

A/B-grupis jätkab Mati Sepa juhitud Clean Energy pärast avameresõidu kolmandat kohta üldarvestuses neljandana. Klassi liider Dixi 5 on võitnud kõik kolm seni peetud sõitu. Taanlaste meeskond lõpetas kolmapäeva aga murega, kui sadamasse naastes avastati roolisüsteemis tugev vibratsioon ja võimalik vigastus ning jaht tõsteti kontrollimiseks veest välja.

Eesti jahtidest jätkavad C-klassis lisaks Sugarile ja Lumile Adele, Shadow, Jazz ja Faro.

ORC Euroopa meistrivõistlused jätkuvad neljapäeval taas rajasõitudega. Esimene hoiatussignaal on planeeritud kell 12. Prognoosi järgi ootab võistlejaid läänetuul kiirusega umbes 5 m/s, puhanguti kuni 8 m/s. Euroopa meistrid selguvad 15. augustil.

KÕIK TULEMUSED: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=fjelg

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