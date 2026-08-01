Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla

Eesti jaht Sugar lõpetas Klaipėdas peetud ORC avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused C-klassi hõbemedaliga. Henri Roihu juhitud meeskond kogus kaheksast sõidust 18 punkti ja jäi alla vaid valitsevale maailmameistrile Garmin Team Pro4u. Lisaks võitis Sugar C-klassi Corinthian-arvestuse.

Laupäeval peeti Klaipėdas Euroopa meistrivõistluste viimane vastutuule-allatuule rajasõit. Sugar lõpetas selle seitsmendana, kuid kogu nädala jooksul kogutud tugevad tulemused tähendasid, et hõbemedal oli kindlalt Eesti meeskonna käes. Euroopa meistriks tulnud Rootsi Garmin Team Pro4u kogus 12, Sugar 18 ning pronksmedali võitnud Taani Stony X 30 punkti.

Esimest aastat koos sõitev Sugari meeskond näitas stabiilset minekut. Meeskond alustas 195 meremiili pikkust avameresõitu kuuenda kohaga, seejärel sai rajasõitudes 3., 1., 2., 2. ja 2. koha. Reedel peetud 40 meremiili pikkuses rannikusõidus lõpetas Sugar teisena, Eesti jahile Shadow järel. Viimase päeva seitsmes koht läks mahaviskesse.

Neljapäev kujunes Sugari jaoks eriti tugevaks – meeskond lõpetas kõik kolm rajasõitu teisena. Päev varem oli Sugar võtnud ka oma esimese sõiduvõidu, edestades korrigeeritud ajas valitsevat maailmameistrit Garmin Team Pro4u.

Edu saatis Sugarit ka Corinthian-arvestuses, kus võistlevad amatöörmeeskonnad. Sugar oli selles arvestuses parim ning lõpetas üldarvestuses kõigist Corinthian-meeskondadest kõrgeimal kohal. Nii läheb Eesti meeskonnale Klaipėdast lisaks Euroopa meistrivõistluste üldarvestuse hõbedale ka Corinthian-arvestuse esikoht.

Hõbemedali ja Corinthian-arvestuse võidu saavutanud Sugari meeskonda kuulusid kapten Henri Roihu (Tallinna Jahtklubi), Sten Christian Taal (Kalevi Jahtklubi), Keith Luur (Pärnu Jahtklubi), Ott Hääl (Hara Seilamise Selts), Tobias Reiter (Tallinna Jahtklubi), Angus Aarna Ant (Pärnu Jahtklubi), Eliise Raamat (Tallinna Jahtklubi), Robin Juul (Tallinna Jahtklubi) ja Siim Erik Akermann.

Tugeva Euroopa meistrivõistluse tegi ka Lumi. Mart Eensalu juhitud jaht lõpetas viimase sõidu neljandana ning saavutas kaheksa sõidu kokkuvõttes 5. koha 41,5 punktiga. Lumi oli kogu regati vältel esikümnes ning püsis võistluse esimeses pooles ka medalikonkurentsis. Oma grupis võitis Lumi meeskond harrastajate pronksmedali.

Reedel rannikusõidu võitnud Shadow sai viimases sõidus viienda koha ning lõpetas EM-i 7. kohal 45,5 punktiga. Harles Liivi juhitud meeskonna regati tipphetk oli just reedene 40-miiline rannikusõit, kus Shadow juhtis Eesti kaksikvõitu Sugari ees.

C-klassi esikümnesse jõudis kokku neli Eesti jahti. Lisaks Sugarile, Lumile ja Shadow’le lõpetas Adele 10. kohal 65 punktiga. Jazz oli 12. kohal 68,5 ja Faro 15. kohal 94,5 punktiga.

Läti lipu all võistelnud Estelle, mille meeskonda kuulusid eestlased Alari Akermann ja Peter Šaraskin, lõpetas viimase sõidu kaheksandana ning tõusis EM-i lõpparvestuses 9. kohale.

A/B-grupis lõpetas Mati Sepa juhitud Clean Energy viimase rajasõidu kuuendana ning saavutas Euroopa meistrivõistluste kokkuvõttes 8. koha 47 punktiga. Clean Energy alustas regatti tugevalt, saavutades 240 meremiili pikkuses avameresõidus kolmanda koha, ning oli võistluse esimeses pooles medalikonkurentsis.

A/B-grupi Euroopa meistriks tuli Taani Dixi 5, kes domineeris kogu regatti ja võitis kaheksast sõidust kuus. Dixi 5 lõpetas üheksa punktiga, hõbeda sai Leedu Keturi Vėjai 26 ning pronksi Rhino 28 punktiga.

Klaipėda ORC Euroopa meistrivõistlustel peeti kokku kaheksa sõitu: pikk avameresõit, viis vastutuule-allatuule rajasõitu, lühem rannikusõit ning laupäevane viimane rajasõit. Avamere- ja rannikusõidu tulemusi maha visata ei saanud, rajasõitudest läks arvesse üks mahavise.

KÕIK TULEMUSED: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=fjelg

VAATA GALERIID: https://www.flickr.com/photos/204511506@N03/with/55460146589