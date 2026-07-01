Tugev tuul ja lühirajasõidud kujundasid ümber üldseisud A. Le Coq 69. Muhu Väina regatil

TEKST: PIRET SALMISTU

Muhumaa lähistel peetud kolmas võistluspäev tõi 24-sõlmelisi tuulepuhangud ning rannikusõidul vahetusid liidrid nii etapil kui ka üldarvestuses.

13. juuli 2026 – Kuivastu, Muhumaa

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati kolmas võistluspäev pakkus seni kogu regati sportlikumaid tingimusi. Kuivastu vetes puhus loodetuul keskmiselt 20–22 sõlme, puhanguti kuni 24 sõlme ning ligi kahe sõlme tugevune hoovus lisas võistlustele omakorda väljakutset. ORC III ja ORC IV klassid pidasid kolm vastutuule-allatuule lühirajasõitu, Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassid ning Draakonid ja Folkboodid võistlesid rannikusõidul. Kuigi merel tuli ette üksikuid tehnilisi probleeme ja katkestamisi, möödus võistluspäev suuremate intsidentideta.

Peavõistlusjuht Ari Peltomäki jäi võistluspäevaga rahule. “Merel juhtus küll üht-teist, kuid midagi tõsist ei toimunud. Esimeses sõidus oli meeskondades veel näha tugeva tuule tõttu teatavat rabedust, kuid kolmandaks lühirajasõiduks olid manöövrid juba märgatavalt kindlamad. Positiivse üllatusena püsis tuulesuund kogu päeva erakordselt stabiilsena ning võistlusraja ümberpaigutamiseks ei olnud kordagi vajadust,” lausus ta.

Alexela ORC I – Nicole tõusis taas liidriks

Alexela ORC I klassis naasis etapivõitjaks avapäeva parim NICOLE (X-41) Gatis Graudumsi juhtimisel. Läti meeskond edestas korrigeeritud aja arvestuses Mati Sepa CLEAN ENERGYT (E-44) 3 minuti ja 42 sekundiga. Kolmandana lõpetas Aare Kööbi SYLVIA (Grand Soleil 43 BC).

Kolme etapi järel juhivad NICOLE ja CLEAN ENERGY võrdselt kuue punktiga, kuid paremad üksiketappide tulemused annavad üldliidrikoha Läti meeskonnale.

„Võitsime tänase sõidu ning tõusime taas üldliidriks. Tingimused olid suurepärased ja kogu meeskond töötas laitmatult. Sellistel päevadel tunned, kui oluline on meeskonnatöö,“ ütles NICOLE meeskonnaliige Ricards Omanbriedis. Ricardsi kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1LmcpViDYb/

Mount Gay ORC II – Amserv Toyota ST tuli tugevalt tagasi

Mount Gay ORC II klassis teenis etapivõidu värske Eesti meister AMSERV TOYOTA ST (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel. Teise koha saavutas SUGAR (Italia 9.98 F) Sten Christian Taali juhtimisel ning kolmandaks tuli SHADOW (Arcona 340) Harles Liivi meeskond.

Üldarvestuses jätkab siiski liidrina LUMI (First 34.7) Mart Eensalu juhtimisel kaheksa punktiga. Teist kohta hoiavad võrdselt 13 punktiga ADELE ja SHADOW, neljandaks tõusis etapivõiduga AMSERV TOYOTA ST.

ORC III – kolm sportlikku lühirajasõitu

ORC III Eesti meistrivõistluste arvestuses peeti päeva jooksul kolm vastutuule-allatuule sõitu, kus tugev tuul ja lained nõudsid purjetajatelt maksimaalset keskendumist. Päeva edukaimaks tiimiks kujunes KATARINA JEE (First 34.7) Mart Tamme juhtimisel, kes võitis kolmest sõidust kaks. Väga stabiilselt purjetas ka FARO (Ridas 31) Neeme Külma juhtimisel, kes kogus kolme sõiduga 1., 2. ja 3. koha ning tõusis sellega ka üldarvestuse liidriks. Päeva kokkuvõttes lõpetas kolmandana PILOILLERI III (FF 31 IMS) Anne-Mari Luige juhtimisel.

„See oli seni kogu regati kõige sportlikum päev. Tugev tuul sobis meie meeskonnale hästi ning võitsime kolmest sõidust kaks. Sellistes tingimustes sõltub tulemus nii purjetajate oskustest kui ka tehnikast,“ ütles KATARINA JEE kapten Mart Tamm, kelle meeskonnas purjetavad vaid saarlastest Tammed. Mardi kommentaar https://www.facebook.com/share/r/199ZiYiYmr/

ORC IV – LAGLE III jäi lühiradadel alistamatuks

ORC IV Eesti meistrivõistluste arvestuses domineeris päeva LAGLE III (Finn Express 83) Ülari Velviste juhtimisel, võites kõik kolm lühirajasõitu. Teisena lõpetas kõigis kolmes sõidus VESILEENU (Polaris) Imre Marmori meeskond ning kolmanda koha teenis MERILANE (Albin Express) Raigo Pajula juhtimisel.

Kolme võiduga kasvatas LAGLE III ka oma edu üldarvestuses.

„Meie edu taga oli hästi ette valmistatud jaht, tugev meeskond ning tuuleolud, mis meile sobisid. Suurim väljakutse oli purjetada nii tugevas tuules neljaliikmelise meeskonnaga, kuid saime sellega suurepäraselt hakkama,“ võttis päeva kokku LAGLE III roolimees Ülari Velviste. Ülari kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1Dyj7ADqkg/

Draakonid – tugev tuul sõelus välja julgeimad

Esmakordselt Muhu Väina regatil omaette võistlusklassina võistlevate Draakonite jaoks kujunes kolmas võistluspäev tõeliseks katsumuseks. Tugev tuul ja lained sundisid mitut meeskonda kaldale jääma – ühel jahil purunes roolileht ning kolm meeskonda otsustasid keerulistes oludes starti mitte tulla.

Võistlustulle läks kolm jahti ning etapivõidu teenis GUSTL XL Rene Treifeldti juhtimisel. Teisena lõpetas BOON Meelis Koski meeskond ning kolmandaks tuli avapäeva võitja TIAMAT Kristian Allikmaa juhtimisel.

Kolme etapi järel juhib Draakon-klassi üldarvestust GUSTL XL, kelle edu TIAMATI ees on kaks punkti.

Folkbootides otsustas võidu seitse sekundit

Folkbootide klass pakkus taas kogu regati ühe tasavägiseima finiši. Ligi kolm ja pool tundi kestnud sõidu järel lahutas kahte esimest jahti finišis vaid seitse sekundit. Etapivõidu teenis JONNA Mikk Kööseli juhtimisel, teiseks tuli SINUSHardi Lauritsa meeskonnaga ning kolmanda koha saavutas CASTOR Joosep Lausi juhtimisel.

Üldarvestuses jätkab liidrina JONNA, kellele järgnevad SIIRI ja TRINE.

„Tuult oli parasjagu nii palju, et mängu tuli kogu meeskonna kogemus. Just sellist sportlikku päeva ühelt Muhu Väina regatilt ootadki. Folkbootide konkurents läheb igal aastal aina tihedamaks ning see teeb võistlemise eriti nauditavaks,“ ütles JONNA meeskonnaliige Tiit Riisalo. Tiidu kommentaar https://www.facebook.com/share/r/1H3XuJDJRL/

Muhu Vald võõrustas regatilisi

Õhtul kogunesid purjetajad taas Kuivastu sadamasse, kus Muhu vald võõrustas regatilisi meeleoluka õhtuprogrammiga. Sadamakontserdil astusid üles Metsik Lääs & Tüürimehed, toimus traditsiooniline mälumäng ning päeva lõpetas kolmanda etapi autasustamine. Purjetajaid tervitas ka Muhu Vallavolikogu esimees Marian Salum. Autasustamine Kuivastu sadamas https://www.facebook.com/share/r/183b1De7yv/

Regatt suundub Saaremaale

Teisipäeval jätkub A. Le Coq 69. Muhu Väina regatt neljanda etapiga Kuivastust Kõiguste sadamasse. Alexela ORC I ja Mount Gay ORC II klassidel ootab ees ligi 35 meremiili pikkune etapp, mille kaugeimaks pöördemärgiks on Suurkaki läänepoi. ORC III, ORC IV, Draakonid ja Folkbootid läbivad umbes 27,5 meremiili pikkuse raja, pöörates enne Kõigustesse suundumist Paatsalu läänepoil. Start Kuivastu sadama lähistel antakse kell 11.05 hommikul.

Pärast kolme võistluspäeva on mitmes klassis üldarvestuse vahed endiselt väga väikesed ning ees ootav Saaremaa etapp võib tuua olulisi muudatusi võitluses nii etapivõitude kui ka A. Le Coq 69. Muhu Väina regati üldvõidu nimel.

A. Le Coq 69. Muhu Väina regatti toetavad A. Le Coq, Alexela, Amserv, Alter Marine, Pantaenius, Liviko, DSV, Apotheka ja GST Marine, Hiiu vald, Muhu vald, Saarte Liinid ja TS Laevad. https://muhuvain.ee/partnerid/

Regati peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös Eesti Purjetamise Liiduga.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/results?classId=orc1

Regati fotogaleriid Flickris https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

Regatt reaalajas TracTrac vahendusel https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_ALeCoqMuhu/3563

Jälgi regatti https://muhuvain.ee/jalgi-regatti/

Regati kodulehekülg: https://muhuvain.ee/

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2026#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Info:

Ain Roosma

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati direktor

Tel. 504 8228, e-mail: ain@kjk.ee

Piret Salmistu

A. Le Coq 69. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com