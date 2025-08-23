Tuulevaikne neljas võistluspäev Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel Tallinnas

Tallinnas toimuvatel Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel 2025 algas neljas, A. Le Coqi võistluspäev kauni päikesepaistega, kuid meri oli kui peegel.

A- ja B-klassi jahid suundusid tuult otsima Bravo rajale Naissaare all, samal ajal kui C-klassi jaoks heisati kaldal edasilükkamise lipp AP. C-klassi võistlusjuht Mihkel Šesterikov selgitas:

„Tuult ei olnud, maa tõmbas, ja kui natuke tuli, hakkas ka keerutama. Puhus vaid viis sõlme ja võistlusalad ei täitunud piisavalt, et starti anda. Potentsiaalne ajaaken oleks olnud kella 15 ja 16 vahel, kuid tuult ei tulnud siiski piisavalt.”

Päeva kokkuvõte Telia/Inspira TV otseaatest https://youtu.be/ZPPjup7g4ig

Merel tuult oodates pakkusid korraldajad ja päevasponsor A. Le Coq purjetajatele värskendavaid jooke, et leevendada päikesepaistet ja palavust. A- ja B-rajal lõpetati tuule ootamine AP ja A lipu heiskamisega kell 16.00, mis tähendas et tänaseks enam sõite ei toimu. Sama tehti C- klassi rajal kell 16.00, mis tähendas võistluspäeva lõppu.

Vaata, mid rääkis A. Le Coqi juht Jaanus Vihand Telia/Inspira TV otsesaatele purjetamise toetamisest https://youtu.be/bUYWh2gJaJY

Kaldal tervitas purjetajaid 2026. aasta ORC Euroopa meistrivõistluste korraldustiim Klaipedast, pakkudes Leedu traditsioonilist külma peedisuppi “pink soup” ja tutvustades järgmise aasta võistluspaika.

Intervjuu Mantas Klimantavičiusega, Leedu Purjetamisliidust https://youtu.be/TzJm0qe45fs?si=8Dys7mYA-4RrfSL7

Lava võttis üle James Werts World Project, kes tõstis meeleolu enne Purjetajate Õhtusööki. Võistluspäeva parimatele mõeldud auhinnad loositi välja A. Le Coq turundusjuht Katrin Verniku eestvedamisel.

Reedel ootab ees Pantaenius Short Offshore Race, mille rajad viivad Tallinna lahelt ümber lähisaarte ja navigatsioonimärkide:

• A-klass – 47,4 meremiili

• B-klass – 40,7 meremiili

• C-klass – 32,5 meremiili

Radade kirjeldused https://www.manage2sail.com/en-US/Home/DownloadReport/event/25512574-b2ab-4f75-9ff8-da6f9f0fb55e/report/7f79fbd5-dc21-44f8-aeef-ca407e477c15?isOnbReport=true

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös TOP Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga.

MMi toetavad lisaks Garminile Jakari Marine, Tallinna linn, Kultuuriministeerium, SEB Eesti, Piletilevi PLG, Amserv, Pantaenius, Alter Marine, A. Le Coq, Liviko, Sportland Eesti, Telia Eesti, Coffee Address, Baltic Cruisers, GST Marine paadipood, SAR Tallinn. Vaata pikemalt toetajate kohta: https://www.orcworlds2025.com/sponsors

MMi programm: https://www.orcworlds2025.com/program

MMi veebileht: www.orcworlds2025.com

ORC veebileht: orc.org/worlds2025

Ametlik teadetetahvel: manage2sail.com

Osavõtjad: https://www.manage2sail.com/en-US/event/orcworlds2025#!/entries?classId=ClassA

Facebook: facebook.com/orcestonia

Instagram: instagram.com/orcworlds2025tallinn

Videod ja intervjuud – YouTube: youtube.com/@KalevJahtklubi

Fotogaleriid: ORC Flickr albums & Kalev Yacht Club Flickr albums

Jälgi jahte reaalajas TracTrac vahendusel – träkkimist toetab SEB Eesti

Fotod: Janis Spurdzins, Mauro Melandri ja Jascha Kuphal https://www.dropbox.com/scl/fo/iv1bmt1i7bv6lck6tzpav/AMCzxnSzPt4S3JuTX907GUY?rlkey=6iw2susz3e0y8q22itognidki&st=4dgd7n9q&dl=0

Kõik fotogaleriid: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/