Emma Viktoria Millend valiti EOK programmi „Team Estonia Noored Tähed“

Eesti Purjetamise Liidu programmi „Noored talendid olümpiale“ liige Emma Viktoria Millend valiti Eesti Olümpiakomitee noorte tippsportlaste arenguprogrammi „Team Estonia Noored Tähed“, kuhu pääses tänavu 56 kandidaadi seast vaid 11 perspektiivikat noorsportlast.

Programmi eesmärk on toetada noori olümpiaalade sportlasi, kellel on potentsiaal jõuda rahvusvahelisse tippu, kuid kes ei saa veel Team Estonia individuaaltoetust. Valitud sportlastele pakutakse süsteemset arengutoetust, mis hõlmab rahalist tuge, mentorlust, koolitusprogramme ning nähtavuse suurendamist avalikkuses.

Eesti Olümpiakomitee presidendi kohusetäitja Gerd Kanter sõnul sündis lõplik valik tihedas koostöös alaliitudega.

„Oli näha, et kandidaatidel on sügavad teadmised oma spordialast ning selge arusaam, kuhu nad tahavad jõuda. Te olete väga intelligentsed ja ambitsioonikad ning meil on suur rõõm teiega koostööd teha,“ ütles Kanter.

Millend peab programmi pääsemist oluliseks sammuks oma sportlaskarjääris.

„Mul on nüüd rohkem toetust, mis aitab mul jõuda veelgi kaugemale. Olen väga tänulik,“ ütles Millend.

Viimastel aastatel on Millend olnud üks Eesti edukamaid noori purjetajaid. Tänavu on ta näidanud häid tulemusi rahvusvahelistel iQFOiL-klassi võistlustel, kuuludes Eesti Purjetamise Liidu ja toetajate poolt loodud programmi „Noored talendid olümpiale“, mille eesmärk on aidata perspektiivikatel noorsportlastel valmistuda tulevasteks olümpiamängudeks.

Programmi „Team Estonia Noored Tähed“ kaudu saab iga sportlane kuni 15 000 euro ulatuses aastast arengutoetust. Lisaks rahalisele abile pakub programm noortele sportlastele mentorlust, täiendkoolitusi ning koostööd treenerite, alaliitude ja tippspordi tugistruktuuridega, et luua võimalikult tugev keskkond rahvusvahelisse tippu jõudmiseks.

Tänavu valiti programmi 11 noorsportlast: Aron Sepp (käsipall), Emma Viktoria Millend (purjetamine), Jakob Kulbin(laskesuusatamine), Julia Trynova (vehklemine), Kaimar Vagul (suusahüpped), Laura Anga (lumelaud), Liis Kapten(triatlon), Maari Randväli (ujumine), Marcus Viks (sõudmine), Marek-Adrian Mäsak (judo) ning Viola Hambidge(kergejõustik).

Pildid: EOK