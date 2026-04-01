ANNAME HOOGU! Legendaarsest jääpurjetajast Vello Jürjost tehakse film

Jääpurjetamine on ala kus eestlased on läbi aegade kõige rohkem rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid toonud. Viimati rõõmustas meid Rasmus Maalinn, kes võitis veebruari peetud DN klassi EM ja MM kuldmedali. Seda viimast medalit ei ole Eestis 42 aastat nähtud.

Jääpurjetajad teavad Vello Jürjot hästi, tema suurte võitude kui ka erakordse oskuse – jääpurjekate ehitamise poolest. Nüüd valmib temast film.

Vello lapselaps kirjutab Hooandja lehel nii:

Režissöör filmist

Minu vanaisa Vello on Nõukogude Liidu ja mitmekordne Euroopa meister jääpurjetamises ja vanaema Urve mitmekordne Nõukogude Liidu meister purjetamises. Lisaks on vanaisa karjääri jooksul ehitanud mõnikümmend jääpurjekat. Nende koju Hiiumaal mahub nii töökoda kui trofeederohke muuseum – kõik vihjab kirele purjetamise vastu. Teineteisest ja spordist hoolivad nad võrdselt. Vanaema on leppinud, et nad on vanad, kuid olenemata sellest, loob Vellole tingimused, et tema saaks oma kirega jätkata. Nad on tandem.

Kui ma viis aastat tagasi kaameraga vanaisa töökotta ilmusin, taipas ta peagi, et mina olengi see viimane võimalus, kellele oma inseneriteadmised ja sõiduoskused pärandada. Ma pole kindel, kas maailm vajab uut jääpurjekat. On oht, et jääpurjetamine sureb pehmete talvede tõttu välja, aga filmi tehes mõistsin, et mu vanaisal on vaja mind, et oma karjäärile vääriline punkt panna. Ka vanaema loodab selles filmis minule, sest lõppude lõpuks on see ohtlik spordiala: kiirused võivad ettearvamatul jääväljal tõusta kuni 100 km/h. See, mis algas ühe protsessi jälgmisest, muutus ajas meie ühiseks pingutuseks.

