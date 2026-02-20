Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Mallorca, ESP
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Maalinn juhib esimese päeva järel DN euroopa meistrivõistlusi
Tagasi

Maalinn juhib esimese päeva järel DN euroopa meistrivõistlusi

20.02.2026

Täna algasid Poolas jääpurjetamise Euroopa meistrivõistlused. Kolme sõidu järel juhib maailmameistritiitli võitnud Rasmus Maalinn 9 punktiga poolaka Łukasz Zakrzewski ees. Võistlused jätkuvad homme. Kui seni on sõite peetud pigem vaikses tuules, siis homseks lubab ilmateade tugevamat tuult.

Rasmus on valitsev Euroopa meister. Kas tal õnnestub tiitlit kaitsta, selgub juba homme. Rasmuse sõnul on eesmärk tiitlit kaitsta, kuid sündmustest ette ta ei rutta ja jääb hinnangutes pigem tagasihoidlikuks.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://idniyra.eu/project/wcec2026/