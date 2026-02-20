Maalinn juhib esimese päeva järel DN euroopa meistrivõistlusi

Täna algasid Poolas jääpurjetamise Euroopa meistrivõistlused. Kolme sõidu järel juhib maailmameistritiitli võitnud Rasmus Maalinn 9 punktiga poolaka Łukasz Zakrzewski ees. Võistlused jätkuvad homme. Kui seni on sõite peetud pigem vaikses tuules, siis homseks lubab ilmateade tugevamat tuult.

Rasmus on valitsev Euroopa meister. Kas tal õnnestub tiitlit kaitsta, selgub juba homme. Rasmuse sõnul on eesmärk tiitlit kaitsta, kuid sündmustest ette ta ei rutta ja jääb hinnangutes pigem tagasihoidlikuks.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://idniyra.eu/project/wcec2026/