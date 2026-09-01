29er Eesti-Soome meistrivõistlustel rekordarv osalejaid – Eesti paatkonnad võtsid kaks poodiumikohta

Tekst: Tallinna Jahtklubi

5. – 6. septembrini Soomes,Espoos toimunud 29er Eesti–Soome meistrivõistlustel tuli starti rekordilised 16 paatkonda ehk 32 noorpurjetajat. Kõigi aegade suurim osalejate arv kinnitab, et olümpia ettevalmistusklass 29er on tugeval tõusuteel nii Eestis kui ka Soomes.

Eesti–Soome meistrivõistluste üldvõidu võttis Soome esipaatkond Maisa Kauppi ja Alisa Kylävainio (HSK), teise koha saavutasid Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp (Tallinna Jahtklubi) ning kolmandaks tulid nende klubikaaslased Ann Carolin Victoria Vürst ja Grete Kant.

Eesti meistriteks krooniti Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp, naiste arvestuses said kuldmedalid kaela Ann Carolin Victoria Vürst ja Grete Kant. Seekordsed olud olid võistlemiseks igati soodsad igal tasemel sportlastele: esimesel päeval võisteldi vaikses ja teisel päeval tugevas tuules, mis võimaldas purjetajatel näidata oma oskusi erinevates tingimustes.

Eesti 29er fliit on viimaste aastatega teinud suure arenguhüppe.

Tallinna Jahtklubis on 29er fliidi arendamisega viimased kolm-neli aastat sihipäraselt tööd tehtud ning tänavune rekordiline osalejate arv näitab, et noortele kiire ja tehniline kahemehe skiff paat sobib ning huvi klassi vastu kasvab.

Treener Lenart Kivistik oli väga rahul, et Eestit esindas seekord lausa seitse paatkonda ning ka fliidi tase on muutunud järjest ühtlasemaks.

“Oluline osa arengust on olnud tihe koostöö teiste Eesti purjetamiskoolidega ja Soome 29er purjetajatega, ” lisas Kivistik. “Ühised treeningud ja võistlused annavad kõigile sportlastele võimaluse olla üksteisele tugevateks sparringupartneriteks ning tõsta seeläbi kogu Põhjamaade taset.”

Eesti 29er edetabelit juhtiv Soomer/Kepp paatkond leiab samuti, et väga suurt väärtust annab võimalus treenida tugeva koduse fliidiga ja muidugi ka võistelda koos Maisa Kauppi ja Alisa Kylävainioga, kes kuuluvad Euroopa 29er paremikku ning hoiavad tänavuses 29er EuroCupi sarjas naiste arvestuses kuuendat kohta. Eesti fliidi tuleviku seisukohalt on olulisel kohal töö järelkasvuga. Mitmed nooremad paatkonnad on 29er klassis alles alustamas võistlemist ning iga regatt annab neile võimaluse õppida järjest paremini valitsema tehniliselt nõudlikku skiffi ning keskenduda meeskonna tööle. Hea näide on sel suvel Tallinna Jahtklubi 29er treeningutega liitunud Kalevi Jahtklubi paatkonnad Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda ning Elle Marie Kangur / Marleen Poolamets. Mõlemad paatkonnad on 29eriga kiiresti kohanenud ja suudavad juba vaikse ning keerutava tuulega tugevamatele konkurentidele tõsist vastupanu pakkuda.

Kangur/Areda kiire areng tõi neile Eesti meistrivõistlustelt ka pronksmedali.Eesti paatkondadest lõpetasid Miroslav Dragunov / Maija Araja (TJK) üldarvestuse 12., Nora Mai Shein / Lene Jõevere (TJK) 13. ning Mattias Loitmaa / Sebastian Mee (TJK) 15. kohal. “Kõik Eesti sportlased tulid võistlema hea häälestusega ja ületasid oma senist võistlustaset,“ võttis treener Kivistik regati kokku.

29er Eesti meistrivõistluste esikolmik:

1. Eva-Lotta Soomer / Albert Kepp (TJK)

2. Ann Carolin Victoria Vürst / Grete Kant (TJK)

3. Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda (KJK)

29er Eesti–Soome meistrivõistluste üldarvestuse esikolmik:

1. Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio (FIN, HSK)

2. Eva-Lotta Soomer / Albert Kepp (EST, TJK)

3. Ann Carolin Victoria Vürst / Grete Kant (EST, TJK)

TULEMUSED