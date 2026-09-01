49er ja 49erFX Eesti meistrivõistluste avapäeval peeti neli võistlussõitu

Haven Kakumäel algas reedel Tallinna Nädala Regatt, mis on Garmin Purjetamise Võistlussarja kaheksas ja selle hooaja viimane etapp. Avapäeval saadi sõltuvalt paadiklassist kirja kolm või neli võistlussõitu. 49er ja 49erFX klassides selguvad regati käigus ka 2026. aasta Eesti meistrid.

ILCA 6 meeste arvestuses peeti kolm sõitu. Päeva lõpetas liidrina Marlon Münt (KJK) kaheksa punktiga, olles sõitudes esimene, kolmas ja neljas. Alexander Eberle (ROPK) on 14 punktiga teine ning Jakob Kalle (SSA) 31 punktiga kolmas.

ILCA 6 naiste arvestust juhib kolme sõidu järel Läti purjetaja Karlina Vaivode (Sailing Academy/Klubs360) seitsme punktiga. Brigitta Vilo (KJK) on 11 punktiga teine ja Romi Safin (ROPK) 13 punktiga kolmas.

ILCA 7 klassis võitis kõik kolm avapäeva sõitu Bo Aaron Kooser (ROPK) ja juhib kolme punktiga. Robin Juul (ROPK) on kaheksa punktiga teine ning Remy Tupits (TJK) kümne punktiga kolmas.

RS Aero 5 klassis on kolme sõidu järel liider Arseni Šišov (UKP) viie punktiga. Liise Väliste (PJK) on seitsme punktiga teine ja Jessika Jõesaar (HSS) kaheksa punktiga kolmas. RS Aero 6 klassis juhib Liina Kolk (UKP/SMS) nelja punktiga, talle järgnevad Ivo Volkov (PJK) viie ja Jakob Sang (UKP) 12 punktiga.

RS Feva U18 klassis jõuti avapäeval pidada neli sõitu. Pärast ühe halvima tulemuse mahaviset juhivad Leon Zolotarjov ja Georg Udras (UKP) kolme punktiga. Eddy Lainurm ja Mihkel Jakob Aavik (UKP) on kuue punktiga teised ning Robert Matt ja Imbi Randlaht (HSS) üheksa punktiga kolmandad.

29er klassis võitsid Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp (TJK) kolm neljast sõidust ning juhivad pärast mahaviset kolme punktiga. Soome paatkond Erika Lempiäinen ja Leevi Lehessaari (HSK) on kuue punktiga teine ning Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda (KJK) seitsme punktiga kolmandad.

49er/49erFX Eesti meistrivõistluste arvestuses juhivad nelja sõidu järel Juuso Roihu ja Henri Roihu (TJK) kolme punktiga. Mauri Reiter ja Kaur Villem Väiku (TJK) on viie punktiga teised ning Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik (TJK) kaheksa punktiga kolmandad.

Tallinna Nädala Regatt jätkub laupäeval ning lõpeb pühapäeval, mil selguvad regati võitjad, 49er ja 49erFX Eesti meistrid ning pannakse punkt tänavusele Garmin Purjetamise Võistlussarjale.

Tulemused ja võistlusinfo:

Tallinna Nädala Regatt 2026 – tulemused

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Eesti purjetamist toetavad Amserv, Piletilevi PLG, Jakari Marine, Koodtech, Krulli Kvartal ja Go Travel.