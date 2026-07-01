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Eesti Jahtklubide Liit

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50. Spinnakeri regati võit läks Lätti, hõbe ja pronks Saaremaale
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50. Spinnakeri regati võit läks Lätti, hõbe ja pronks Saaremaale

16.07.2026

9.-12. juulini toimus Kalevi Jahtklubis Pirital 50. Spinnakeri regatt – üks Eesti pikima traditsiooniga noorte purjetamisvõistlusi. Regati juured ulatuvad 1970. aastate olümpiaettevalmistustesse ning viie aastakümne jooksul on sellest kujunenud oluline mõõduvõtt noortele Optimist-klassi purjetajatele.

Tänavusel juubeliregatil osales 126 noorpurjetajat kuuest riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja Norrast.

Nelja võistluspäeva jooksul pakkus Tallinna laht sportlastele vahelduvaid olusid. Kokku peeti regati jooksul 11 võistlussõitu.

50. Spinnakeri regati esikolmik:
🥇 Otto Vilnis Reneslācis (Läti)
🥈 Robert Matt – Saaremaa Sailing Academy, treener Kristiina Klaos
🥉 Christofer Kasin – Saaremaa Sailing Academy, treener Kristiina Klaos

Spinnakeri regatt oli Baltic Sea Trophy viimane etapp, esimene osavõistlus toimus Nidas Leedus, teine Kuivizis Lätis ja viimane siin. Läti purjetaja Otto Vilnis Reneslācis võitis kõik kolm võistlust ja sellega on ka kogu sarja võitja.

Vaata kõiki tulemusi: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/spinnaker2026#!/results?classId=Q

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