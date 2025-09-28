Tallinna Nädala regatt avapäev pakkus purjetajatele tugevat tuult

Reedel algas Haven Kakumäe sadamas kolmepäevane Tallinna Nädala regatt, mis on Garmin Purjetamise Võistlussarja viimane etapp ning ühtlasi Eesti meistrivõistlused klassides ILCA 6, ILCA 7, RS Feva ja iQFoil. Lisaks peetakse Soome meistrivõistlused klassis 29er.

Esimene võistluspäev purjetati võrdlemisi tugevas tuules. Avapäeva järel juhivad oma klassides eestlased Aksel Haava (iQFoil), Emma Viktoria Millend (iQFoil naised) ja Romi Safin (ILCA 6) – kõik kolm kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu programmi “Noored Talendid Olümpiale”.

ILCA 6 üld – Eesti meistrivõistlused (38 osalejat)

Romi Safin (ROPK/TJK) Karlina Vaivode (Läti) Alexander Eberle (ROPK)

ILCA 7 mehed – Eesti meistrivõistlused (12 osalejat)

Tavo Annus (ROPK) Kārlis Junkers (Läti) Bo Aaron Kooser (ROPK)

ILCA 7 U21 – Eesti meistrivõistlused (7 osalejat)

Karel Ratnik (PJK) Robin Juul (ROPK) Remy Tupits (TJK)

RS Feva U18 tüdrukud – Eesti meistrivõistlused (4 paatkonda)

Elle Marie Kangur / Marleen Poolamets (KJK) Mari Uudam / Harriet Luure (PJK) Alina Baranova / Polina Baranova (NJJK)

RS Feva U18 – Eesti meistrivõistlused (13 paatkonda)

Leon Zolotarjov / Oliver Tein (UKP) Helena Lee Kangur / Jakob Laur Areda (KJK) Elle Marie Kangur / Marleen Poolamets (KJK)

iQFoil seeniorid – Eesti meistrivõistlused

Aksel Haava (TPLK) Davis Mazais (Läti) Romek Roolaht (TPLK)

iQFoil seenior naised – Eesti meistrivõistlused

Emma Viktoria Millend (TPLK) Ingrid Puusta-Rickard (TPLK)

Regatil võistlevad ühepaadid ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero, kahepaadid RS Feva, 29er ja 49er, segapaaride olümpiaklass 470 ning purjelauad iQFoil (meeste, naiste ja noorte arvestus).

Tallinna Nädala regatt toimub tänavu juba 21. korda. See on koduse purjetamishooaja viimane suur võistlus, mis alates 2019. aastast toimub Haven Kakumäe sadamas. Regati peakorraldaja on alates 2022. aastast Tallinna Jahtklubi.

Tänavu on registreerunud 152 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest, purjetatakse kolmel võistlusalal – kaks Kopli lahel ja üks Kakumäe poolsaare ning Naissaare vahel.

Võistlused jätkuvad laupäeval ja pühapäeval, pühapäeva õhtul toimub autasustamine.

Regati tulemused ja info: Manage2Sail

Pildid: Tiit Aunaste