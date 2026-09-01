Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend võistlevad iQFOiL maailmameistrivõistlustel

Inglismaal Weymouthis toimuvad sel nädalal MUSTO 2026 iQFOiL maailmameistrivõistlused, kus Eestit esindavad Tallinna Purjelauakooli sportlased Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend.

Võistluse otsustavast faasist on kavas ka otseülekanded. Võistluse ametlikult lehelt leiab jooksvalt tulemused, ajakava ja korraldajate teated.

Aksel Haava ja Emma Viktoria Millendi teekonda rahvusvahelises tippspordis toetatakse Eesti Purjetamise Liidu projekti „Noored talendid Olümpiale“ kaudu mida toetavad Amserv, Piletilevi PLG, Koodtech, Krull Kvartal ja Go Travel.

Foto: @sailenergy / @iqfoilclass