AlpicAir Kärdla Race’i võitjad on selgunud

AlpicAir Kärdla Race’i kolmas ja ühtlasi viimane võistluspäev möödus Kärdla sadamas tuult oodates. Hommikused ilmaolud ei võimaldanud võistlejaid merele saata ning pärast mitmetunnist ootamist otsustas võistluskomitee regati lõpetada ilma täiendavate võistlussõitudeta.

Päeva alguses heisati kaldal AP-lipp, mis tähendas, et sportlased jäid kaldale järgmisi juhiseid ootama. Tuuleolud päeva jooksul ei paranenud ning kell 13.00 lisati A-lipp, millega anti märku, et selle päeva võistlussõite ei toimu ning regatt on lõppenud.

Seega jäid lõpptulemused samaks, nagu need kujunesid laupäeva järel peetud kuue võistlussõidu põhjal.

Optimist U16 klassis võitis regati Läti purjetaja Otto Vilnis Reneslacis (JSS Jurmala). Eesti parimana saavutas teise koha Christofer Kasin (Saaremaa Sailing Academy) ning kolmandaks tuli klubikaaslane Robert Matt.

Optimist U16 tüdrukute arvestuses võitis Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi), kellele järgnesid Joanna Ojala (Tallinna Jahtklubi) ja Mari Uudam (Pärnu Jahtklubi).

Optimist U12 arvestuses kuulus esikoht Vesse Uudamile (Pärnu Jahtklubi), teise koha saavutas Kaspar Kuhi-Thalfeldt(Hara Jahtklubi) ning kolmanda George Alexander Subert (Pärnu Jahtklubi). Sama vanuseklassi tüdrukute arvestuses võitis kahest osalejast esikoha Haapsalu Jahtklubi sportlane Johanna Kuhi-Thalfeldt.

Zoom8 klassi poiste arvestuses võitis Martin Matson (ROPK), teine oli Karl Iljas (Tilgu Sadama Jahtklubi) ning kolmas Hans Jürgen Adamson (ROPK).

Zoom8 tüdrukute arvestuses viis ülekaaluka esikoha koju Anna Altrov (UKP). Teise ja kolmanda koha saavutasid Miia Kubjas ning Anni Kubjas (mõlemad Saaremaa Merispordi Selts).

ILCA 4 U18 poiste arvestuses võitis Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi), talle järgnesid Tobias Kalle ja Jaco Putnik (mõlemad Saaremaa Sailing Academy).

ILCA 4 naiste ja U18 arvestuses tuli võitjaks Sharon Peetrimäe (Pärnu Jahtklubi). Teise koha saavutas Elza Kristiana Reneslace (JSS Jurmala) ning kolmanda Leene Väliste (Pärnu Jahtklubi).

Autasustamisel tänas regati direktor ja Jahtklubi Dago juhatuse liige Sven Kriggulson kõiki võistlejaid, treenereid, kohtunikke, võistlusametnikke ja vabatahtlikke, kelle panus võimaldas võistluse edukalt läbi viia. Ühtlasi kutsus ta noorpurjetajaid ka järgmisel aastal Kärdlasse tagasi.

AlpicAir Kärdla Race oli tänavu Garmin Purjetamise Võistlussarja kolmandaks etapiks ning tõi Hiiumaale Optimisti, Zoom8 ja ILCA 4 klasside noorpurjetajad Eestist ja Lätist. Järgmine sarja etapp toimub kuu viimasel nädalavahetusel Pärnus kus hakkavad omavahel mõõtu võtma Eesti meistritiitlile sportlased olümpiaklassides ILCA 6 ja ILCA 7 ning 470. Lisaks RS Aero ja RS Feva paatidel purjetajad.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2026#!/

GALERII: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Purjetamise.Liit&set=a.1340299611583985