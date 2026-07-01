AlpicAir Kärdla Race’il peeti teine võistluspäev, otsustavad sõidud seisavad ees

AlpicAir Kärdla Race’i teine võistluspäev pakkus purjetajatele vahelduvaid olusid. Kärdla lahel keerutas tuul päeva jooksul mitmest suunast, mistõttu tuli nii võistlejatel kui ka võistlusametnikel olla pidevalt tähelepanelik. Muutlikest tingimustest hoolimata õnnestus kõik planeeritud võistlussõidud läbi viia ning enne pühapäevast otsustavat päeva on enamikus arvestustes medalikonkurents veel lahtine.

Peavõistlusjuht Andres Talts: „Maatuul keerutas päris palju, umbes 20-30 kraadi. Optimistide rajal oli esimene sõit ilus, teise sõidu ajal tuli vihm peale ja tingimused muutusid keerulisemaks, aga üldiselt võib päevaga rahule jääda. Kolmanda sõidu ajaks keeras tuul tagasi ning kõik sujus kenasti. Tingimused olid siiski kõigile võrdsed, nii et ühtegi sõitu katkestama ei pidanud. Üldiselt võib öelda, et päev väärib tugevat nelja plussi,“ ütles Talts.

Pärast kuut peetud võistlussõitu on liidrid järgmised:

Optimist U16 üldarvestus

Otto Vilnis Reneslacis (JSS Jurmala, Läti) Christofer Kasin (Saaremaa Sailing Academy) Robert Matt (Saaremaa Sailing Academy)

Optimist U16 tüdrukud

Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi) Joanna Ojala (Tallinna Jahtklubi) Mari Uudam (Pärnu Jahtklubi)

Optimist U12

Vesse Uudam (Pärnu Jahtklubi) Kaspar Kuhi-Thalfeldt (Haapsalu Jahtklubi) George Alexander Subert (Pärnu Jahtklubi)

Zoom8 poisid

Martin Matson (ROPK) Karl Iljas (Tilgu Sadama Jahtklubi) Hans Jürgen Adamson (ROPK)

Zoom8 tüdrukud

Anna Altrov (UKP) Miia Kubjas (Saaremaa Merispordi Selts) Anni Kubjas (Saaremaa Merispordi Selts)

ILCA 4 U18 poisid

Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi) Tobias Kalle (Saaremaa Sailing Academy) Jaco Putnik (Saaremaa Sailing Academy)

ILCA 4 tüdrukud

Sharon Peetrimäe (Pärnu Jahtklubi) Elza Kristiana Reneslace (JSS Jurmala, Läti) Leene Väliste (Pärnu Jahtklubi)

„Viimaseks võistluspäevaks lubavad kõik ilmaprognoosid keerulisi olusid või isegi purjetamiseks ebasobivat ilma,“ ütles Talts. „Kell 9 saadame tuulemõõtja merele ja selle põhjal hakkame otsuseid tegema. Hiljemalt kella 10ks on selge, kuidas päev edasi läheb.“

Pühapäeval ootavad ees viimased võistlussõidud, mille järel selguvad AlpicAir Kärdla Race 2026 võitjad ning Garmin Purjetamise Võistlussarja kolmanda etapi parimad. Mitmes arvestuses on esikolmikud punktivahede poolest piisavalt lähedal, et medalite jagamine otsustatakse alles viimasel võistluspäeval.

Vaata kõiki tulemusi: https://manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2026#!/