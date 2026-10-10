Anna Altrov ja Eddy Lainurm tulid RS Feva segapaaride Euroopa meistriteks

Eesti noorpurjetajad Anna Altrov ja Eddy Lainurm võitsid 30. septembrist 3. oktoobrini Itaalias Garda järvel peetud RS Feva Euroopa meistrivõistlustel segapaaride arvestuses kuldmedali. Mõlemad sportlased on tänavu näidanud häid tulemusi ka koduses Garmin Purjetamise Võistlussarjas.

RS Feva Euroopa meistrivõistlustel osales 87 paatkonda, nende seas kaheksa Eesti meeskonda. Nelja võistluspäeva jooksul tuli purjetajatel toime tulla erinevate tuuleoludega. Enamasti võisteldi keskmise tugevusega tuules, kuid ette tuli ka tugevamat tuult, mis pani proovile sportlaste füüsilise vastupidavuse ja koostöö paadis. Eesti purjetajaid juhendasid võistlusel treenerid Uku Kuusk ja Liina Kolk.

Uku Kuusk Purjespordikooli kasvandikud Altrov ja Lainurm on mõlemad Eesti noorte võistluspurjetamises edukad sportlased. Garmin Purjetamise Võistlussarjas on Altrov võitnud tänavu kõik Zoom8 paadiklassi etapid. Lainurm hoiab koos oma tavapärase paarilise Mihkel Jakob Aavikuga RS Feva klassi arvestuses teist kohta. Garda järvel võistlesid Altrov ja Lainurm aga ühise paatkonnana, kus Altrov oli roolimees ja Lainurm soodimees.

„Kui sain kutse Euroopa meistrivõistlustele, siis ausalt öeldes võtsin seda alguses pigem naljaga. Mina polnud peaaegu kaks aastat roolis sõitnud ja Eddy pidi samuti harjuma uue rolliga, sest tavaliselt on tema roolimees,“ rääkis Altrov.

Lainurme sõnul oli tal hea meel võimaluse üle koos Altroviga võistelda. „Enne võistlusi küsis minu treener, kas ma tahaksin Annaga sõita. Vastasin loomulikult jah ning hakkasime trenniga pihta,“ meenutas ta.

Võistluse algus ei kulgenud noorte hinnangul päris soovitud viisil. Lainurme sõnul paranesid tulemused võistluspäevade jooksul ning viimane päev õnnestus juba märksa paremini. „Esimene võistluspäev läks meil minu arvates päris halvasti. Teine ja kolmas päev järgnesid samas rütmis, kuid natukene paranemist oli näha. Neljas ja viimane päev oli meil ülimalt hea ning jäime Annaga mõlemad rahule,“ rääkis Lainurm.

Altrovi sõnul mõjutasid nende sõite eelkõige muutlikud tuuleolud ja meeskonna väike kogukaal. „Võistlusel olid väga erinevad ilmaolud. Keskmise tuulega suutsime päris hästi eesotsas sõita, aga tugevama tuulega jäime juba hätta. Meie kogukaal oli ka üsna väike ja füüsiliselt lihtsalt ei jaksanud. Seetõttu olid meie sõidud kohati päris ebastabiilsed,“ selgitas Altrov.

Samas leidis meeskond iga päevaga üha parema ühise rütmi. „Eddy sai soodimehe rolliga väga hästi hakkama ja meie koostöö läks iga päevaga aina paremaks. Viimaseks päevaks saime juba väga hästi koos sõidetud,“ lisas Altrov. Viimase võistluspäeva järel lootsid noored, et nende tulemusest piisab esikümnesse jõudmiseks. Segapaaride Euroopa meistritiitlist ei osanud kumbki veel mõelda.

„Kaldale jõudes lootsime, et jääme esikümnesse. Autasustamisele minnes teadsime, et oleme kümne parema seas, aga mitte seda, et oleme segapaaride arvestuses esimesed. Nii et see tuli suure üllatusena, kui meie nimed välja hõigati,“ meenutas Lainurm.

Samamoodi kirjeldas autasustamist Altrov. „Kõige naljakam oligi see, et autasustamisele läksime lihtsalt teisi toetama. Meil polnud kordagi mõttes, et võiksime ise midagi võita. Võtsime seda algusest peale lihtsalt kui ägedat võimalust jälle koos purjetada ja seetõttu oli lõpptulemus meie jaoks ikka väga suur üllatus.“

Altrov jäi võistlustulemusega väga rahule ning Lainurmele jäi Garda järvel toimunud võistlusest positiivne kogemus. „Võistlusel oli tore osaleda, ilm oli hea ning inimesed olid toredad,“ võttis ta võistluse kokku.

Segapaaride Euroopa meistrivõistluste hõbemedali võitsid Türgi purjetajad Mehmet Akbas ja Ada Bengi ning pronksmedali Slovakkia paatkond Karolina Culenova ja Jergus Brestovsky.

RS Feva Euroopa meistrivõistlustel anti tiitlid välja viies arvestuses: üldarvestuses, juunioride, neidude ja segapaaride arvestuses ning avatud klassis. Üldarvestuse Euroopa meistriteks tulid Itaalia purjetajad Edoardo Bastini ja Samuele Bardelli.

RS Feva on noorte olümpiaettevalmistusklassi kahepaat, mille disainis 2002. aastal britt Paul Handley ja mida toodab Suurbritannia ettevõte RS Sailing. 3,64 meetri pikkune paat sobib nii treeninguteks kui ka võistluspurjetamiseks. Võistlustel kasutatakse XL-purjestust, kuhu kuuluvad 6,5 m² suurune grootpuri, 2,1 m² eespuri ja 7 m² gennaker. Kiire ja tänapäevane RS Feva aitab noortel arendada meeskonnapurjetamise oskusi ning valmistuda edasiliikumiseks suurematesse kahepaadiklassidesse.