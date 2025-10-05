Anna-Liisa Talts Mini Transati regatil: esimene etapp katkestati orkaani tõttu

Eesti purjetaja Anna-Liisa Talts startis 21. septembril Prantsusmaalt Les Sables d’Olonne’ist maailma ühelt legendaarsemalt soolopurjetamise võistluselt – Mini Transat regatilt. Võistlus viiakse läbi iga kahe aasta tagant ning viib purjetajad 6,5-meetriste jahtidega esmalt Kanaari saartele ning seejärel üle Atlandi Kariibi merele. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab Taltsist esimene Eesti naine, kes üksi Atlandi ookeani purjetanud.

Départ de La Boulangère Mini Transat 2025, aux Sables d’Olonne le 21 septembre 2025

Taltsi teekond algas aga keeruliselt. Kohe esimestel päevadel tabas teda tugev merehaigus, mis jättis keha mitmeks päevaks toiduta ning energiavarud kiiresti vähenesid. Lisaks selgus, et paadilt puudus kiiruseinfo, mis raskendas tuule tugevuse ja nurga hindamist. Katse purjetada suure eespurjega lõppes mitmete broachide ja hiinakatega ning purunes pukspriit. See tähendas, et taganttuules tuli esialgu hakkama saada ilma gennakeri ja Code 0-ta.

Kolmandaks päevaks õnnestus Taltsil olukorda stabiliseerida – keha võttis taas toitu vastu, ta sai paadi seadmed tööle ja pukspriidi varuosa paigaldatud. „Siis hakkasin esimest korda tundma, et saan rütmi sisse,“ kirjeldas ta.

Départ de La Boulangère Mini Transat 2025, aux Sables d’Olonne le 21 septembre 2025

Paraku tuli 25. septembril teade, et esimene etapp tühistatakse. Portugali rannikule liikus lähenemas orkaan Gabrielle, mille tuulepuhangud ulatusid 60 sõlmeni ja lained 8 meetrini. „Ilmaolukord on väga selge ja torm näib tulevat laastav. Meie prioriteediks on võistlejate ja saatepaatide ohutus,“ selgitas korraldaja Emmanuel Versace.

Võistlejad, nende seas ka Talts oma jahil Nolita, suunati lähimatesse sadamatesse varju. „Kes teeb võistlust, et õppida, kes et täita unistus, kes et võita – loodus dikteerib kõiki ühtemoodi,“ võttis Talts kogetu kokku.

Mini Transati teine etapp Kanaaridelt Guadeloupe’ile on kavas jätkata niipea, kui ilmastikuolud seda lubavad.

Esimese etapiga on plaanis jätkata käesoleva nädala keskel, täpsem info: https://www.minitransat.fr/

Loe Anna-Liisa Taltsi vahetuid postitsusi tema FB lehelt: https://www.facebook.com/annaliisatalts