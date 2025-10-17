Ausman ja Pais tegid Cagliaris Eesti 49erFX klassi ajaloo parima tulemuse

Itaalias Cagliaris peeti 7.-12. oktoobrini 2025. aasta 49er, 49erFX ja Nacra 17 klasside maailmameistrivõistlused. Tegemist oli purjetajate esimese visiidiga Sardiinia saarele ning kuulsad stabiilsed tuuled, kristallselge vesi ja üle 20 kraadi küündivad õhu- ja veetemperatuurid pakkusid suurepärased tingimused kõrgetasemeliseks regatiks.

Eestit esindasid 49erFX klassis Helen Ausman ja Helen Pais, kes kuuluvad Eesti Purjetamise Liidu Noorte Talendid Olümpiale programmi. Nende lõppresultaat 30. koht on teadaolevalt seni parim tulemus, mille Eesti FX-tiim on MM-idel saavutanud, nii koha kui ka protsentuaalse tulemuse mõttes.

„Ettevalmistuses andsime endast maksimumi,“ rääkisid Ausman ja Pais. „Tegime mitu treeninglaagrit peamiselt Poolas Gdynias, mis on ka 2027. aasta esimese Olümpia kvalifikatsioonivõistluse toimumiskoht. Laagrites rõhusime oma tehnika arendamisele ning tegime hiliste õhtutundideni paaditööd, et MM-iks nii paat kui ka hea sponsori abil soetatud uued mast ja purjed võistlusvalmis seada. Ettevalmistuses jäi puudulikuks teiste paatidega koos treenimine, sest enamus tiime läks juba varakult MMi toimumispaika Cagliarisse. Meil kahjuks see võimekus tol perioodil puudus, kuid sellegipoolest saime maksimaalselt muudele olulistele punktidele keskenduda.“

„MM ise oli pikk ja keeruline võistlus. Regati esimeses pooles puhus valdavalt vaikne merebriis, mis saabus peale lõunat ehk sõidud toimusid päeva teises pooles. Tuul oli nii suunalt kui ka tugevuselt üsna ebastabiilne ning enamusel tiimidest käisid tulemused üles-alla. Me suutsime oma fookust hoida ning üldiselt fliidi esimeses pooles finišisse jõuda, mis oli ka eesmärk. Kvalifikatsiooni viimane päev oli aga meie jaoks eriti keeruline, sest tuuleolud veidi muutusid ning oluliseks sai väga hea start ja kiirus tihedas fliidis, mille kallal peame veel vaeva nägema. Kuldfliiti pääsemine oli veel enne viimast kvalifikatsioonipäeva täiesti reaalne, kuid jäi seekord meie jaoks kahjuks vaid paari vea kaugusele.“

„Hõbefliidis kogesime esimest tiitlivõistluse sõiduvõitu ning viimased päevad ka väga ägedat tugevat meretuult ja keerulisi laineolusid. Viimases sõidus juhtus ka väike intsident — üleval märgis sõitis Austraalia paatkond meile oma mastiga purjesse augu, mille avastasime alles pärast finišit. Kokkuvõttes 30. koht, mis on meie andmetel seni parim Eesti FX-tiimi tulemus maailmameistrivõistlustelt. Oma soorituse ega tulemusega me aga rahul ei ole ning kuldfliidist välja jäämine mõne eksimuse tõttu annab väga tugeva motivatsiooni edasisteks treeninguteks, kus oleme juba seadnud fookuseks just teiste paatkondadega koos treenimise, et kevadiseks võistlushooajaks veelgi paremini valmis olla.“

„Täname ka oma treenerit Tomekit ning Arturit, kes aitas nii varustuse transpordiga, oli kokk, autojuht kui ka fotograaf. Märkimata ei saa ka jätta Eesti Purjetamise Liitu ja nende toetust kogu 2025. hooaja vältel ning meie sponsoreid Alter Marine’i ja Haus Galeriid,“ lisasid Helenid.

Pildid: SailingEnergy