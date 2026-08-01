Brigitta Vilo läheb ILCA 6 noorte MM-i viimasele päevale U17 arvestuse teiselt kohalt

Eesti noorpurjetaja Brigitta Vilo on Taanis Aarhusis toimuvatel ILCA 6 noorte maailmameistrivõistlustel enne viimast võistluspäeva U17 neidude arvestuses teisel kohal. Üldarvestuses hoiab Vilo tugevat 25. positsiooni. Kokku võistleb naiste arvestuses 122 sportlast üle kogu maailma.

Kaheksa sõidu järel on eestlanna on lõpetanud neljal korral esikümnes, saavutades kaks neljandat, ühe üheksanda ja ühe kümnenda koha.

Neidude konkurentsis võistleb ka Mari Ottesson, kes asub enne viimast päeva 69. kohal. Ottesson tegi teisipäevases teises finaalsõidus suurepärase tulemuse, lõpetades seitsmendana. Kaheksa sõidu järel on tal 189 punkti.

Noormeeste seas on Eesti parimana Alexander Eberle 175. kohal. Eberle alustas finaalseeriat 11. ja 17. kohaga ning on kogunud 250 punkti. Robert Kesküla hoiab üldarvestuses 210. ja U17 arvestuses 44. kohta. Teodor End on üldarvestuses 244. ning U17 noormeeste seas 57. kohal. William Liiv asub 264. ja Karl Veetõusme 266. positsioonil.

ILCA 6 noorte maailmameistrivõistlustel osaleb kokku 429 purjetajat 45 riigist – noormeeste võistlusele registreerus 307 ja neidude konkurentsi 122 sportlast. Maailmameistrivõistlused lõpevad kolmapäeval, 19. augustil.

Võistlused toimuvad Aarhusi rahvusvahelises purjetamiskeskuses. Võistluse koduleht | Ametlikud tulemused ja osalejad