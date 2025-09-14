Deniss Karpak võitis Finn-klassi maailmameistrivõistlustel esikoha

Deniss Karpak krooniti laupäeval Portugalis esimese Eesti purjetajana Finn-klassi maailmameistriks. Kolm sõitu võitnud Karpak kogus kokku 15 punkti, edestades itaallast Arkadii Kistanovit (32) ja tiitlikaitsjat, soomlast Oskari Muhoneni (45). Viimasel päeval tuulevaikuse tõttu enam starti ei mindud.

Aprillis võitis Karpak Finn-klassi EM-il pronksi, olles esimene eestlane, kes selles paadiklassis tiitlivõistluste medalile jõudnud.

“Pühendan selle võidu oma väikesele tütrele Adalinile ning vanematele, eriti isale, kes on mu treener, tehniline direktor ja vaimne tugi. Viimased seitse kuud on minu jaoks nii vaimselt kui füüsiliselt olnud väga keerulised. Tahan viimaste päevade toetuse eest tänada kogu purjetamise kogukonda ning mul on väga uhke olla selle osa,” rääkis Karpak.

Finn, mis oli olümpiakavas 1952-2021, on Karpaki sõnul üks nõudlikumaid ühemehepaate, nõudes purjetajalt jõudu, vastupidavust ja täpsust. Karpak osales Finn-klassis ka 2012. ja 2016. aasta olümpial, saavutades Londonis 11. koha.

