Hongkongis algavad täna Draakon paadiklassi maailmameistrivõistluste võistlussõidud, kus stardis ka Eestilased. Maailmameistritiitlile asub võistlema 95 jahti 21 riigist. Esimest korda klassi ajaloos peetakse maailmameistrivõistlused Aasias.

Eestit esindava GUSTL XL-i meeskonda kuuluvad Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk. TIAMATil purjetavad Kristian Allikmaa, Alar Volmer ja Kaarel Kruusmägi.

Maailmameistrivõistlustele eelnesid 17.-21. novembrini peetud Aasia ja Vaikse ookeani meistrivõistlused, kus TIAMAT saavutas 56 jahi konkurentsis 17. koha. Neljast sõidust parim oli eestlastele kolmas, mille nad lõpetasid seitsmendana.

Võistlus pakkus purjetajatele väga erinevaid ilmaolusid. Esimesel võistluspäeval puhus tugev tuul, teise päeva sõidud tuli tormise ilma ja kõrge laine tõttu tühistada. Viimasel päeval jätkati võistlemist nõrgema, kuid pidevalt suunda muutva tuulega.

„Kolmest plaanitud päevast saime sõita esimesel ja viimasel. Konkurents oli küllaltki tihe. Sõidud kestsid umbes poolteist tundi ning esimese päeva tugeva tuulega oli paljudel tükk tegemist, et finišisse jõuda. Oli ka vette kukkumisi ja paar kokkupõrget, kuid õnneks ei midagi tõsist,“ kirjeldas TIAMATi meeskond Hongkongis kogetut.

Eestlaste sõnul olid eriti keerulised viimase võistluspäeva olud, kus suur laine, tuuleaugud ja sagedased tuulesuunamuutused nõudsid pidevat olukorra hindamist. Paremini läks neil, kes oskasid tuule pöördeid ette näha ja õigel ajal soodsamale rajapoolele liikuda.

„Meie sõidud kulgesid küllaltki sündmustevaeselt ning keskendusime rohkem oludega tutvumisele ja MM-iks info kogumisele. MM saab suures fliidis olema väga põnev!“ võttis TIAMATi meeskond ettevalmistusvõistluse kokku.

Aasia ja Vaikse ookeani meistrivõistlused võitis Andy Beadsworthi juhitud Provezza Dragon Türgist, kes edestas võrdsete punktide juures Portugali jahti EASY tänu parematele sõidutulemustele.

Draakon-klassi maailmameistrivõistlustel on kavas kümme sõitu kuuel võistluspäeval. Võisteldakse 23.-25. ja 27.-29. novembrini, maailmameistrid selguvad pühapäeval. Tihedat konkurentsi näitab seegi, et osalejate seas on 20 purjetajat Draakon-klassi 2026. aasta roolimeeste maailma edetabeli 32 paremast.

Draakon on 1929. aastal norralase Johan Ankeri projekteeritud kiiljahiklass, mille meeskonda kuulub kolm või neli purjetajat. Aastatel 1948-1972 oli Draakon ka olümpiaklass.

Võistluse koduleht: https://www.dragonworld2027.com/for-competitors#entries