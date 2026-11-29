Rio de Janeiros toimuval SSL Gold Cupil lõpetas Eesti purjetamiskoondis 1/16-finaalringi teise võistlussõidu kolmandana. Tehnilise rikke ja Tahiti jahiga toimunud kokkupõrke tõttu kujunes eestlaste võistluspäev keeruliseks.

Sõidu võitis tiitlikaitsja Ungari, teisena finišeeris Tahiti ning neljandana Ecuador. Nii Eesti kui ka Tahiti koondisele määrati kokkupõrke tõttu kaks karistuspunkti.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul algasid probleemid juba enne starti, kui meeskonnal tuli tegeleda foka pingutussüsteemi rikkega.

„Neli minutit enne starti parandasime veel foka pingutussüsteemi. Andsime küll korraldajatele lipuga märku, et on tehniline rike aga nad ei märganud seda. Sellest tekkis närvilisus kohe hetkega meeskonda. See tegi keskendumise sõidule raskeks,“ rääkis Tagu. Võistluse tegi keerulisemaks ka pidevalt suunda muutev tuul.

1/16-finaalringi A-alagrupi seis pärast kahte sõitu:

Ungari – 7 punkti Eesti – 4 punkti Tahiti – 3 punkti Ecuador – 2 punkti

Eestlastel on tänavusel SSL Gold Cupil seljataga kuus võistlussõitu, millest kolmes on saavutatud esikoht, kahes teine ja ühes kolmas koht.

Alagrupis ootab ees veel kaks võistlussõitu, millest viimane annab topeltpunktid. Alagrupi kaks paremat koondist pääsevad 1/8-finaali.

Eesti koondise võistluskoosseis Rios: Karl-Hannes Tagu (kapten), Mati Sepp (roolimees), Ago Rebane, Janno Hool, Taavi Valter Taveter, Kevin Melvin Aasav, Maris Seersant, Jasper Rufus Rytövaara, Eliise Raamat, Angus Aarna Ant ja Karl Kolk.

Eesti tänane, 28. novembri start on ametliku võistlusgraafiku kohaselt kell 19.30 Eesti aja järgi

Otseülekanne: https://copadomundodavela.com/live

Ametlikud tulemused: https://copadomundodavela.com/results