Eesti koondis Taanis  ILCA 6 noorte maailmameistrivõistlustel stardis

Taanis Aarhusis algavad täna, 14. augustil ILCA 6 noorte maailmameistrivõistluste võistlussõidud. Eesti on esindatud seitsme purjetajaga – meeste arvestuses läheb starti viis ja naiste arvestuses kaks sportlast.

Eestit esindavad meeste konkurentsis Alexander Eberle, Teodor End, Robert Kesküla, William Liiv ja Karl Veetõusme. Teodor End ja Robert Kesküla võistlevad ühtlasi U17 arvestuses.

Naiste võistlusel esindavad Eestit Mari Ottesson ja Brigitta Vilo, kellest viimane kuulub ka U17 arvestusse.

ILCA 6 on ühekohaline svertpaat, milles võisteldakse naiste arvestuses ka olümpiamängudel. Noorte maailmameistrivõistlustel selgitatakse maailmameistrid eraldi nii noormeeste kui ka neidude konkurentsis.

Aarhusi on kogunenud 429 purjetajat 45 riigist. Meeste arvestuses osaleb 307 sportlast 43 riigist ning naiste arvestuses 122 purjetajat 35 riigist. Võistlejad on sündinud aastatel 2008-2011.

Regatt avati neljapäeval Aarhusi sadamaalal toimunud osalejate paraadi ja avatseremooniaga. Päeva jooksul peeti ka treeningsõit, mille järel on sportlased valmis kuuepäevaseks võistlusseeriaks Aarhusi lahel.

Võistluskavas on 14.-19. augustini igal päeval kaks sõitu. Esmalt peetakse kvalifikatsioonisõidud, millele järgnevad finaalsõidud. Kokku on kavas kuni 12 võistlussõitu ning maailmameistrid selguvad kolmapäeval, 19. augustil.

Võistluse ametlik koduleht

Osalejate nimekiri

Tulemused