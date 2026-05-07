Eesti meeskond alustas J/70 maailmameistrivõistlusi Marseille’s seitsmenda kohaga

Prantsusmaal Marseille’s alanud J/70 Corinthian maailmameistrivõistlustel alustas Eesti meeskond jahil Lenny avapäeva seitsmenda kohaga 88 paadi konkurentsis. Eestit esindavad roolis olev Tõnu Tõniste ning meeskonnaliikmed Toomas Tõniste, Maiki Saaring, Henri Tauts ja Marko Lilienthal.

2024. aasta olümpiapurjetamise võistluspaigana tuntud Marseille’ akvatooriumil peeti avapäeval muutlikes ja nõrkades tuuleoludes üks sõit. Võistlusele on kogunenud 88 meeskonda 20 riigist.

Foto: J/70 International Class Association

Toomas Tõniste sõnul pakkus avapäev nii häid hetki kui ka keerulisi olukordi.

„Marseille OM jahtklubi ja akvatoorium on tõesti hea ja ilus koht purjetamiseks. Eriti kui ilmaprognoos on jätkuvalt 28-30 kraadi ja ainult päike. Briisiga tuleb paariks tunniks päeval umbes 5 m/s tuult ja jõuab kenasti vähemalt ühe sõidu ära teha,“ rääkis Tõniste.

Tema sõnul õnnestus Eesti meeskonnal sõitu hästi alustada.

„Start oli meil hea ja jõudsime esimesse vastutuule märki kuuendana ning õnnestus allatuuleotsal tuule keeramist ära kasutades tõusta teiseks. Nii me kindlalt oma kohta hoidsime, kuni enne ülemist märki jäime tuuleauku ja veel väike taktikaline viga ning juba olimegi viiendad,“ kirjeldas ta.

Lisaks tuli meeskonnal enne finišit lahendada tehniline probleem.

„Tagantuules enne finišit halssi tehes avastasime brassides sõlme ja nii kaotasime veel kaks kohta ning finišis jäimegi napilt seitsmendaks. Esimese päevaga oleme üldiselt rahul ja vaatame, mis järgmised neli päeva toovad. Hea on jälle sellises suures fliidis sõita. Stabiilsus on siin väga oluline,“ lisas Tõniste.

Avapäeva järel juhib maailmameistrivõistlusi Austraalia meeskond Nutcracker Robert Davise juhtimisel. Teisel kohal on Monaco jaht Piccinina ning kolmandal kohal USA meeskond Dime.

J/70 Corinthian maailmameistrivõistlused jätkuvad Marseille’s laupäevani ning kavas on kokku kümme sõitu.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://www.j70mcwc.com/index.php