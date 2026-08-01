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Eesti Jahtklubide Liit

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Eesti meistrivõistlused lähenevad – soodusregistreerimine kestab 17. augustini
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Eesti meistrivõistlused lähenevad – soodusregistreerimine kestab 17. augustini

12.08.2026

27.-30. augustil toimuvad Pirital Kalevi Jahtklubi Meistrivõistlused, mis on ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja 6. etapp.

Regati raames selguvad Eesti meistrid ILCA 6, 470, RS Feva ning RS Aero 5, RS Aero 6 ja RS Aero 7 klassides. ILCA 7 klassis võisteldakse Eesti Karika arvestuses.

Soodusregistreerimine kestab 17. augustini kell 23.59. Osavõtutasu on ühepaatidele 65 eurot ja kahepaatidele 130 eurot.

Registreerimine ja võistlusinfo: https://manage2sail.com/et-EE/event/KJKMV2026#!/

Kohtumiseni Pirital.