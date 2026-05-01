Eesti noored purjetajad edukad Nidas peetud Baltic Sea Trophy esimesel etapil

Nädalavahetusel peeti Nida sadamalinnas 34. Lithuanian Optimist Yacht Class Sailing Association Cup 2026, mis kuulub rahvusvahelise Baltic Sea Trophy sarja arvestusse. Võistlus tõi stardijoonele 92 Optimist-klassi noorpurjetajat kuuest riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Soomest ning ühe sportlase Inglismaalt. See oli Nidas peetava regati jaoks rekordarv osalejaid. Väga kiideti ka leedukate korraldust. Ilm oli esimestel päevadel pigem külm, alles viimasel võistluspäeval läks soojemaks.

Baltic Sea Trophy sari on sel aastal laienenud nelja riiki – Leetu, Lätti, Soome ja Eestisse -, pakkudes noortele purjetajatele võimalust kogeda erinevaid võistlusakvatooriume, tugevat rahvusvahelist konkurentsi ning väärtuslikku regatikogemust.

Nidas peetud avaetapil näitasid Eesti noored head taset, jõudes nii üldarvestuses kui ka U13 vanuseklassis esikümnesse.

Eestlased esikümnes – üldarvestus:

3. Kiur Arro (SSA)

4. Kimmo Kalle (SSA)

5. Robert Matt (SSA)

9. Elisabeth Veenpere (PJK)

10. Vesse Uudam (PJK)

Üldarvestuse hõbegrupi parimad eestlased:

2. Gustav Tein (UKP)

3. Lukas Betlem (UKP)

4. Uku Melnits (PJK)

5. Georg Udras (UKP)

Eestlased esikümnes – U13 arvestus:

2. Vesse Uudam (PJK)

10. Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK)

Baltic Sea Trophy sari jätkub juba juunis Lätis Kuiviži, seejärel juulis Helsingi ning kulmineerub juuli keskpaigas Tallinnas toimuva Spinnaker regatiga.

Sarja eesmärk on pakkuda noortele purjetajatele kvaliteetset ja mitmekesist võistluskalendrit Läänemere regioonis, kus lisaks sportlikule tasemele väärtustatakse ka sõbralikkust ja rahvusvahelist koostööd.

Kõik tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/NIDACUP2026#!/

Baltic Sea Trophy – https://www.facebook.com/profile.php?id=61553651243324

GALERII / fotograaf: Vilma Anuškevičiūtė (Piltide kasutamisel kindlasti viidata autorile!) – https://www.flickr.com/photos/204511506@N03/albums/